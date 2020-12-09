Gymkhana 2020: Трэвис Пастрана сходит с ума на доработанном Subaru WRX STI

Прошло более десяти лет с тех пор, как Subaru был показан в официальном видео Gymkhana. Во второй части в 2009 году Кен Блок управлял WRX STI, который был больше ориентирован на ралли, а не на дикую машину, бросающую вызов физике. 862-сильный Subaru из новой серии намного безумнее!
Этот 862-сильный Subaru просто безумен, как и человек за его рулем. Трэвис Пастрана любит шоковый экстрим и буквально сходит с ума в заезде Gymkhana.
Перед вами одиннадцатый выпуск официальной серии Gymkhana 2020: Travis Pastrana Takeover, публикуемой на YouTube. Действие происходит в приморском городе Аннаполис (штат Мэриленд, США) и в его окрестностях. Начинается же все с невероятного прыжка через гоночную лодку, идущую по широкому проливу. Неизвестно, сколько метров пролетел Субару над водой, но явно не пару десятков, а гораздо больше. Честно говоря, наблюдать за выражением лица Пастраны во время управления автомобилем почти так же увлекательно, как и за самими трюками.
Позже, во время дрифта, Пастрана чуть не сваливается с причала, а заднее колесо автомобиля проходит в воздухе над Атлантическим океаном, в то время как другие три колеса изо всех сил пытаются вытянуть спорткар.
Видео насыщено множеством трюков. Тут и совместный дрифт с новым BRZ, и прыжок на 360 градусов, и набор невероятной для сельской местности скорости. И все это отлично снято и подано.
Видео насыщено множеством трюков. Тут и совместный дрифт с новым BRZ, и прыжок на 360 градусов, и набор невероятной для сельской местности скорости. И все это отлично снято и подано.
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Вот неповторимый оригинал!