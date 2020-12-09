Gymkhana 2020: Трэвис Пастрана сходит с ума на доработанном Subaru WRX STI

Перед вами одиннадцатый выпуск официальной серии Gymkhana 2020: Travis Pastrana Takeover, публикуемой на YouTube. Действие происходит в приморском городе Аннаполис (штат Мэриленд, США) и в его окрестностях. Начинается же все с невероятного прыжка через гоночную лодку, идущую по широкому проливу. Неизвестно, сколько метров пролетел Субару над водой, но явно не пару десятков, а гораздо больше. Честно говоря, наблюдать за выражением лица Пастраны во время управления автомобилем почти так же увлекательно, как и за самими трюками.