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Gymkhana 2020: Трэвис Пастрана сходит с ума на доработанном Subaru WRX STI

Gymkhana 2020: Трэвис Пастрана сходит с ума на доработанном Subaru WRX STI (5 фото + 2 видео)

Автор:
09 декабря 2020 15:07
Сообщество : Автомир
Метки: GYMKHANA   subaru   авто   видео   джимхана   дрифт   ралли   шоу   
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Прошло более десяти лет с тех пор, как Subaru был показан в официальном видео Gymkhana. Во второй части в 2009 году Кен Блок управлял WRX STI, который был больше ориентирован на ралли, а не на дикую машину, бросающую вызов физике. 862-сильный Subaru из новой серии намного безумнее!

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Метки: GYMKHANA   subaru   авто   видео   джимхана   дрифт   ралли   шоу   
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SolomonA Полчаса назад
Жалкая пародия.
Вот неповторимый оригинал!
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