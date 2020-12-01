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Творожная запеканка в духовке: 8 рецептов пышной творожной запеканки и даже как в садике

Творожная запеканка в духовке: 8 рецептов пышной творожной запеканки и даже как в садике (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 10:06
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: видео   готовка   еда   запеканка   кулинарные рецепты   фото   
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Творожная запеканка – одно из блюд, которое любят и дети, и взрослые. Едва ли кто-то откажется от кусочка пышной запеканки, политой сладким фруктовым киселем, сиропом или сгущенкой. Творожная запеканка не только вкусное, но и полезное блюдо. В твороге содержится множество полезных элементов – белок, калий, магний, фолиевая кислота, витамины группы В и А.

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Метки: видео   готовка   еда   запеканка   кулинарные рецепты   фото   
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Алексей Час назад
как не крути - всегда вкусна, особенно на завтраке со сметаной.
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