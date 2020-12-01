Творожная запеканка в духовке: 8 рецептов пышной творожной запеканки и даже как в садике

Многие дети не едят творог, но в виде запеканки они от него точно не откажутся. В блюдо можно добавлять любые сухофрукты, свежие яблоки, груши, бананы, цедру лимона или апельсина, цукаты. И тогда у вас каждый раз будет получаться блюдо с совершенно новым вкусом.

На вкус запеканки огромное влияние оказывает творог. Лучше всего отказаться от «магазинного» продукта, поскольку он часто содержит пальмовое масло. Этикетка, которая будет на него указывать, содержит название «Творожный продукт» или «Фермерский творог 18% жирности». Запеканка из него получается плотной и не очень вкусной.

Чтобы приготовить по настоящему вкусную творожную запеканку, отравляйтесь на рынок и покупайте натуральный творог. Успех блюда гарантирован!

Пошаговый рецепт творожной запеканки в духовке – классический вариант

Чтобы приготовить вкусную творожную запеканку, позаботьтесь о качественном твороге домашнего производства.





Ингредиенты:

творог – 400 грамм;

сахарный песок – 3 ложки;

манку – 2 ложки;

сметана – 2 ложки;

яйцо – 2 штуки;

немного ванилина для вкуса;

растительное масло (будет нужно для смазывания формы).

Приготовление:

Творог нужно сделать однородным. Для этого его можно протереть через сито либо воспользоваться погружным блендером. Если творог мягкий, то он легко доводится до нужной консистенции при помощи вилки.

Выбить яйца в отдельную миску. Положить к ним сахарный песок. Взбить смесь до состояния крепкой пены.

Переложите ее к творогу. Добавьте манку, ванилин и сметану. Хорошо все перемешайте. Лучше всего миксером.

Смажьте стенки и дно формы растительным маслом. Чтобы предупредить прилипание творога к ее стенкам, дополнительно обсыпьте их панировочными сухарями.

Переложите подготовленный творог в форму и поставьте ее в заранее прогретый до +200 градусов духовой шкаф. Готовить запеканку нужно 40 – 45 минут.

При подаче полейте порционные куски сметаной, вареньем, сиропом, а можно подать ее и просто так. Она все равно получается достаточно сладкой.

Этот рецепт творожной запеканки можно рассматривать как классический. И на его основе готовить любые вариации.



Пышная творожная запеканка в духовке – как в садике

Наверное, все из нас помнят вкус творожной запеканки, которую нам давали в детском саду. Это что-то невероятное – она всегда получалась пышной и одновременно воздушной. Подавалась она всегда со сладкой подливкой.

Ингредиенты:

творог – 500 грамм;

манка – 50 грамм;

яйцо;

сахарный песок – 50 грамм;

распаренный изюм – 40 грамм;

сливочное масло – 30 грамм;

сметана – 30 грамм;

ваниль для ароматизации.

Приготовление:

Творог нужно хорошо обработать блендером, чтобы он стал по консистенции похожим на крем. Вводим в него растопленное сливочное масло, манку, сахарный песок, ванилин и желток яйца. Белок необходимо взбить в крепкую пену. Затем аккуратно вмешать его в творог. Туда же добавляем распаренный изюм. В смазанную маслом и присыпанную сухариками форму выкладываем творог. Разравниваем верх и промазываем его сметаной. Готовить запеканку из творога нужно в заранее разогретом до +200 градусов духовом шкафу в течение 30 минут.

Подавать к столу слегка остывшей, чтобы вкус можно было хорошо распробовать, и полив сладким молочным соусом. Рецепт вы найдете немного ниже.

Классический рецепт творожной запеканки

Творожная запеканка, приготовленная по этому рецепту, получается сладкой и выглядит очень красиво. При подаче ее можно полить сметаной или кисло-сладким соусом.

Ингредиенты:

творог – 200 грамм;

сахарный песок – 40 грамм;

манка – 1 столовая ложка;

ванилин для запаха;

яйцо;

сметана – 35 грамм.

Приготовление:

Выбыть яйцо в глубокую миску и положить сахарный песок. Тщательно перемешать, чтобы сахар полностью растворился. Протереть творог и смешать его с яично-сахарной смесью. Вымешать смесь. Добавить сметану, ванилин, манную крупу. Повторно тщательно перемешать. Обработать форму для запекания и выложить в нее подготовленную творожную массу.

Готовить запеканку в заранее разогретой до +190 градусов духовке до зарумянивания верха. Подавать порционно в горячем виде с любым соусом.

Как приготовить творожную запеканку с манкой в духовке

Творожная запеканка по этому рецепту получается мягкой и одновременно воздушной. Крупу предварительно нужно запарить водой и только потом добавлять ее в творог. Это сделает запеканку вкуснее и придаст ей большую однородность.

Ингредиенты:

творог – 550 грамм;

изюм – 1/3 стакана;

яйца – 2 штуки;

соль – по вкусу;

сметана – 100 мл;

сахарный песок – 3 ложки;

крупа манки – 4 столовых ложки.

Приготовление:

Разбейте яйца в миску, посолите и начните взбивать, добавляя к ним понемногу сахара. Изюм и манку замочите в воде, но в отдельных мисочках. Протрите творог через сито, чтобы он стал однородным. Вначале смешайте его с яично-сахарной смесью, а потом добавьте остальные компоненты.

Готовьте запеканку в течение 40 минут при температуре +180 градусов. Духовку необходимо разогреть заранее.

Рецепт творожной запеканки без манки

Предлагаю вам попробовать вкуснейшую творожную запеканку с абрикосами и без манки.

Ингредиенты:

творог – 1 кг;

яйца – 3 штуки;

сахарный песок – 2/3 части стакана;

мука/крахмал – 3 столовых ложки;

абрикосовое варенье – 150 грамм.

Приготовление:

Соедините творог с сахарным песком и мукой. Желтки нужно отделить от белков и добавить к творогу. Хорошенько растереть и положить всю норму варенья. Белки взбить до состояния крепкой пены и ввести в творожную массу.

Готовить блюдо в течение 40 – 50 минут при температуре +180 градусов. Перед подачей дать запеканке остыть, порезать на порционные куски и можно домашних приглашать к столу. При желании можно полить соусом.

Диетический рецепт творожной запеканки

Этот рецепт творожной запеканки посвящается всем сластенам, которые сидят на диетах. Калорийность блюда минимальна, но вкус и аромат – просто потрясающие.

Ингредиенты:

обезжиренный творог – 360 грамм;

отруби (овсяные) – 2 ложки;

яблоко – 1 штука;

мёд – 1 ложка;

натуральный йогурт – 2 ложки;

яйца – 2 штуки.

Приготовление:

Творог необходимо тщательно смешать с отрубями. Яблоко очистить от кожуры и мелко нарезать. Положить в творог. Добавить к массе остальные компоненты – мёд, яйца. Вымешать состав и переложить в смазанную маслом форму для запекания. Смазать верх йогуртом и готовиь десерт 20 минут при температуре +200.

При подаче порезать на порционные куски и дать немного остыть.

Готовим воздушную творожную запеканку в духовке

Творожная запеканка, приготовленная в соответствии с этим рецептом, будет пышной и сладкой. Она немного поднимается при выпечке и очень нравится деткам.





Ингредиенты:

творог – 250 грамм;

соль по вкусу;

кефир/сметана – 50 мл;

ванилин – на кончике ложки;

яйцо;

сода – ½ часть чайной ложки без горки;

масло сливочное – 50 грамм;

манка – 130 грамм.

Приготовление:

Залейте манку небольшим количеством теплой воды и оставьте набухать. Масло растопите. Влейте в него кефир, положите яйцо, посолите, положите ванилин и соду. Взбейте смесь при помощи миксера. Понемногу добавляйте творог, вмешивая его вилкой. Когда он будет положен полностью, используйте миксер. Положите в творожную массу набухшую манку и дайте смеси постоять в течение 15 минут. Переложите творог в смазанную маслом форму и поставьте в духовку. Готовить запеканку нужно при температуре +180 градусов в течение 40 минут.

При подаче кусочки можно украсить фруктами, ягодами и даже посыпать шоколадной крошкой.

Рецепт молочного соуса

Этот вариант молочного соуса отлично подходит для сладких творожных запеканок.

Ингредиенты:

молоко – 250 мл;

мука – 10 грамм;

масло сливочное – 10 грамм;

сахарный песок – 30 грамм;

ванилин для вкуса.

Приготовление:

Растопите сливочное масло в сотейнике при минимальном нагреве, чтобы оно не подгорело. Положите в него муку, перемешайте и обжаривайте ее в течение 1 минуты. Начните вливать предварительно подогретое молоко небольшими порциями при постоянном помешивании. Дайте смеси закипеть и варите соус до загустения. Это примерно 10 минут.

Как приготовить вкусную творожную запеканку – секреты приготовления

Чтобы блюдо получилось вкусным, нужно знать некоторые тонкости:

Перед тем как добавлять сухофрукты, их необходимо вымочить в горячей воде. В противном случае они могут быть жестковатыми.

Прежде чем класть в творог свежие фрукты, их нужно обжарить на сковороде. Это поможет убрать лишний сок и запеканка получится нужной по плотности консистенции.

Яйца нужно класть не целиком. Белки надо взбить отдельно с добавлением соли в крепкую пену. Желтки перетереть с творогом и только потом соединить оба состава.

Не нужно делать слишком толстый слой творога. Иначе он плохо пропечется.

Форму нужно обязательно смазывать маслом и обсыпать манкой либо панировочными сухариками.

Если творог немного жидковат, но в него допускается добавить немного крахмала. Но осторожно, чтобы не пересушить продукт.

Перед добавлением манки ее нужно замачивать в теплой воде. Чем дольше она простоит, тем лучше.

Если нужно повысить калорийность творожной запеканки, то манку нужно заменить мукой. И наоборот.

Видео рецепт творожной запеканки в духовке