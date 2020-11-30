Домашняя соленая карамель

Очень вкусно подать с оладушками, с гренками, с сухариками (наподобие печенья), с самим печеньем..., с фруктами, да, мало ли еще с чем!!! ))))) Хранить в холодильнике до 2-х недель. А еще можно воспользоваться такой соленой карамелью в этом рецепте! http://www.edimdoma.ru/retsepty/51734-brauni-s-solenoy-karamelyu Брауни получаются очень вкусными и необычными! Пробуйте, уверена, Вы не разочаруетесь!