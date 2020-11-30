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Домашняя соленая карамель

Домашняя соленая карамель (11 фото)

Автор:
30 ноября 2020 09:46
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: готовка   еда   карамель   кулинарные рецепты   соленая карамель   фото   
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Соленая карамель - вкусный и очень популярный десерт! Попробовав хотя бы одну ложечку этого карамельного соуса, вы уже не сможете остановиться! Он отлично подходит для украшения и дополнения тортов, кексов, пирожных, им можно поливать блинчики, десерты и мороженое.
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Метки: готовка   еда   карамель   кулинарные рецепты   соленая карамель   фото   
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