Домашняя соленая карамель

Соленая карамель - вкусный и очень популярный десерт! Попробовав хотя бы одну ложечку этого карамельного соуса, вы уже не сможете остановиться! Он отлично подходит для украшения и дополнения тортов, кексов, пирожных, им можно поливать блинчики, десерты и мороженое.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 1 ПОРЦИЮ
сахарный песок 240 г
сливки 33-35% 125 мл
масло сливочное 6 ст. л.
соль морская 1 ч. л.
сахарный песок 240 г
сливки 33-35% 125 мл
масло сливочное 6 ст. л.
соль морская 1 ч. л.
В достаточно глубокую кастрюльку с тяжелым дном высыпать сахар. Поставить на средний огонь и начать постепенно нагревать сахар, не мешать. Поначалу встряхнуть несколько раз кастрюльку.
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Как только сахар начнет плавится, начать осторожно мешать его венчиком (ложкой). Несмотря на образование сахарных комочков, продолжать размешивать... В последствии все расплавится.
Продолжать мешать до полного растворения сахара и приобретения им красивого глубокого янтарного оттенка... Полученная карамель должна достигнуть температуры кипения равной примерно 180 С. Если у Вас нет термометра, ориентируйтесь немного по цвету Вашей карамели, она не должна подгореть!
Затем добавить сразу все масло КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ! Осторожно... Так как карамель активно закипит, забурлит... Не страшно - продолжаем осторожно размешивать до получения однородности.
Теперь снять кастрюлю с огня и добавить сливки (тоже комнатной температуры). Снова не пугаться, когда масса запузырится. Просто аккуратно размешать.
В конце добавить чайную ложку соли, перемешать и дать карамели постоять, остыть 10-15 минут. Не переживайте, если поначалу она Вам покажется немного жидковатой. Больше уваривать ничего не надо! Карамель при остывании станет как раз нужной консистенции! )))
Затем перелить в баночку и использовать по желанию... У меня получилась одна баночка на 300 мл! Вообще карамель становится очень приятной, нежно-шелковистой консистенции!... А окончательно остыв, такое ощущение, что она становится еще мягче...
Очень вкусно подать с оладушками, с гренками, с сухариками (наподобие печенья), с самим печеньем..., с фруктами, да, мало ли еще с чем!!! ))))) Хранить в холодильнике до 2-х недель. А еще можно воспользоваться такой соленой карамелью в этом рецепте! http://www.edimdoma.ru/retsepty/51734-brauni-s-solenoy-karamelyu Брауни получаются очень вкусными и необычными! Пробуйте, уверена, Вы не разочаруетесь!
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