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Уха по-фински

Уха по-фински (13 фото)

Автор:
27 ноября 2020 10:27
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Уха по-фински   готовка   еда   кулинарные рецепты   полезно   фото   
1387
13
Уха по-фински со сливками очень вкусное и сытное блюдо. Очень часто уха-по фински нравится даже тем людям, которые обычную уху не очень любят.
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Метки: Уха по-фински   готовка   еда   кулинарные рецепты   полезно   фото   
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6k
Lev Asriev 2 часа назад
На часах 10:30, а от истопника уже шестой рецепт за утро! Кто-нибудь, отберите у него поваренную книгу!
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2k
Vasil 57 минут назад
Странный рецепт, уха на картофельном бульоне.
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671
Тамара Коршунова Час назад
ну, в финке этот суп делают как суп-пюре. И не только из сёмги.
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170
Аня Тамара Коршунова 22 минуты назад
Ела в Финляндии этот суп именно в таком испонении (не суп-пюре), называется он у них лохикейтто, очень вкусно, но и очень жирно!
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