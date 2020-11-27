Уха по-фински со сливками очень вкусное и сытное блюдо. Очень часто уха-по фински нравится даже тем людям, которые обычную уху не очень любят.
Ингредиенты:
филе сёмги или форели 500 г
картофель 4 шт.
лук-порей 100 г
сливки 20% 200 мл
масло сливочное 30 г
перец чёрный-горошек
соль
филе сёмги или форели 500 г
картофель 4 шт.
лук-порей 100 г
сливки 20% 200 мл
масло сливочное 30 г
перец чёрный-горошек
соль
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Лук-порей разделяем на листья и каждый тщательно моем, т.к. внутри может быть песок. Порей крупно нарезаем.
Когда до готовности картошки остаётся минут 5, добавляем в кастрюлю рыбу (я не могу указать точное время варки картошки, т.к разные сорта могут вариться по разному, просто попробуйте картошку, она должна быть ещё немного недоварена).
Через несколько минут добавляем чёрный перец-горошек, количество определяется на вкус, я кладу одну столовую ложку.
Уха по-фински готова. Подавайте её с кусочком чёрного хлеба, можно посыпать сверху чёрным молотым перцем. Приятного аппетита!
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