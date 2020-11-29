Роман Филиппов:"Я не люблю выпить, я люблю напиться!" Почему свою жену актёр называл «гестапо на дому»

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в объектив На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в... Как крестьяне уединялись ночью в избе от прочих членов семьи Как крестьяне уединялись ночью в избе от прочих членов семьи Немецкая овчарка не устояла под натиском банды веселых корги Немецкая овчарка не устояла под натиском банды веселых корги 7 доказательств того, что РПЦ - это самый успешный бизнес-проект в истории России 7 доказательств того, что РПЦ - это самый успешный бизнес-проект в... "Где купил ордена?" "Где купил ордена?" Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов «Бабуль, нас что, обманули?»: как власти Мензелинска обошлись с&nbsp;15-летним финалистом шоу «Ты&nbsp;супер!» «Бабуль, нас что, обманули?»: как власти Мензелинска обошлись... Ретро-калейдоскоп сумасшедшего 20 века Ретро-калейдоскоп сумасшедшего 20 века "Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской." (Воланд.) "Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с... Компания Dior осталась верна Джонни Деппу - и его поклонники это оценили Компания Dior осталась верна Джонни Деппу - и его поклонники это... Из-за двойки учитель в Нальчике был вынужден применить оружие Из-за двойки учитель в Нальчике был вынужден применить оружие 12 невероятных фотографий, которые выглядят как фальшивка, но это не так 12 невероятных фотографий, которые выглядят как фальшивка, но это... "Мишкина каша": когда доверила мужу сварить гречку "Мишкина каша": когда доверила мужу сварить гречку Cовременные ТВ-сериалы про деревню Cовременные ТВ-сериалы про деревню Бальзамирования не будет, клиент умирать не соглашается Бальзамирования не будет, клиент умирать не соглашается Броня для «Иосифа Сталина». Расцвет советского тяжелого танкостроения Броня для «Иосифа Сталина». Расцвет советского тяжелого танкостроения Гладкая свистулька: Смешной морской пылесос, тело которого на 1/3 состоит из рта Гладкая свистулька: Смешной морской пылесос, тело которого на 1/3... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Роман Филиппов:"Я не люблю выпить, я люблю напиться!" Почему свою жену актёр называл «гестапо на дому»

Роман Филиппов:"Я не люблю выпить, я люблю напиться!" Почему свою жену актёр называл «гестапо на дому» (14 фото)

Автор:
29 ноября 2020 11:14
Метки: актер   советское кино   творчество   
1747
14

Романа Филиппова по праву можно назвать богатырём советского кино, актёра исполинской силы и ранимой души. Замены такой индивидуальности нет и не будет.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актер   советское кино   творчество   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Никита 2 часа назад
Замечательный.Очень и очень харизматичный Актёр,сразу вспомнил его Никифора Ляписа с его "Гаврилиадой."
-Служил Гаврила хлебопёком,Гаврила булку испекал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
ЦСКА 14 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
ЦСКА 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz 56 минут назад
Да уж. Все эти актеры того времени совсем "не любили выпивать", что их собсно и сгубило. Ефремов Олег, Юматов Георгий, Шукшин Василий, Бурков Георгий, Даль Олег, Басов Владимир, Белов Юрий, Рыбников Николай и многие другие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир Час назад
Гаврила был примерным мужем!Гаврила женам верен был!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Dobry vojak Svejk Час назад
Роман Филиппов:"Я не люблю выпить, я люблю напиться!" Почему свою жену актёр называл «гестапо на дому»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Афраний Час назад
Вот это "У мамы было амплуа травести", немного портит впечатление от поста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
925
Herr Mannelig Афраний Час назад
Почему? От одного слова негодователи в стойку встают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3M
Димон Автор поста Афраний Час назад
А что в этом плохого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Афраний Димон 54 минуты назад
Это моё личное мнение.Не нравятся такие слова.Тем более,что что время,их вообще не знали.А пост понравился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 2 часа назад
Всепрощающая любовь, ага. Ни одна адекватная женщина не будет терпеть пьянки и измены, не имея с этого какой-то выгоды. Явно там что то было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
380
... RomaXz 2 часа назад
кто то а не что то, ребенок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz ... 40 минут назад
Ребенку я сочувствую, но не вижу связи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Никита 2 часа назад
-Ты зачем усы сбрил?Я говорю,зачем усы сбрил дурик?"Бриллиантовая рука".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Совранский Никита 2 часа назад
Роман Филиппов:"Я не люблю выпить, я люблю напиться!" Почему свою жену актёр называл «гестапо на дому»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Фотопробы на роль Лукашина из "Иронии судьбы" Фотопробы на роль Лукашина из "Иронии судьбы" Фанатки скупают антистресс-раскраски, посвященные Джейсону Момоа Фанатки скупают антистресс-раскраски, посвященные Джейсону Момоа "Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом "Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом "Пять вечеров" - история "быстренького" фильма, вошедшего в историю советского кинематографа "Пять вечеров" - история "быстренького" фильма, вошедшего в историю советского кинематографа 5 скандальных советских фильмов, в которых подняли запретные темы 5 скандальных советских фильмов, в которых подняли запретные темы
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3006810



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Школа жизни: 20 шпаргалок, которые помогут в разных ситуациях
52
119
Школа жизни: 20 шпаргалок, которые помогут в разных ситуациях
История одного предательства: как Герой Советского Союза стал летчиком люфтваффе
0
45
История одного предательства: как Герой Советского Союза стал летчиком люфтваффе
﻿
Набирающие популярность
Суп из плавников акулы
0
11
Суп из плавников акулы
"Что в Имени Тебе Моем?" - Про Этимологию Выпивона в Советском Обществе
0
1
"Что в Имени Тебе Моем?" - Про Этимологию Выпивона в Советском Обществе
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#еда#прикол#рецепт#картинки#актеры#настроение#СССР#девушка#забавно
#юмор#животные#факты#готовка#люди#комментарии#позитив#прикольные#дети#звезды
#история#интересно#россия#кино#подборка#красота#смешно#актер#дикая природа#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться