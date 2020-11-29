Роман Филиппов:"Я не люблю выпить, я люблю напиться!" Почему свою жену актёр называл «гестапо на дому»

У же в подростковом возрасте Роман отличался от своих ровесников ростом, а его низкий голос стал басовым, как у Шаляпина. Когда в Горький на гастроли с театром приехала Вера Пашенная, она рекомендовала парню обязательно поступать в театральное училище.

Театр – для души, кино – для денег

«Щепка» сдалась сразу. Студента любили преподаватели и уважали однокурсники. При всей громадной внешности, он был добрым и немного наивным, как ребенок. Угощения, присылаемые из дома, перекочевывали на общий стол во время тусовок в общежитии.