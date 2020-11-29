Роман Филиппов:"Я не люблю выпить, я люблю напиться!" Почему свою жену актёр называл «гестапо на дому»

Романа Филиппова по праву можно назвать богатырём советского кино, актёра исполинской силы и ранимой души. Замены такой индивидуальности нет и не будет.
Справка: к Сергею Филиппову, гениальному ленинградскому актеру, Роман отношения не имеет. Просто его отец – полный тезка знаменитого коллеги.
Детство
Рома родился в Симферополе в 1936 году. Его родители служили в местном театре. У мамы было амплуа травести, она была маленького роста и играла детей и зверюшек. При рождении младенец оказался просто огромным, помощь в родах оказалась неправильной и несвоевременной. Родительница умерла.
Отец остался с малышом на руках. До трёхлетнего возраста будущего актера воспитывала бабушка. Вскоре Сергей Филиппов перебрался в Горьковский театр, а через 3 года встретил новую любовь, которая прекрасно нашла подход к дошкольнику.
У же в подростковом возрасте Роман отличался от своих ровесников ростом, а его низкий голос стал басовым, как у Шаляпина. Когда в Горький на гастроли с театром приехала Вера Пашенная, она рекомендовала парню обязательно поступать в театральное училище.
Театр – для души, кино – для денег
«Щепка» сдалась сразу. Студента любили преподаватели и уважали однокурсники. При всей громадной внешности, он был добрым и немного наивным, как ребенок. Угощения, присылаемые из дома, перекочевывали на общий стол во время тусовок в общежитии.
После окончания училища в 1957 году Романа Филиппова приняли в Малый театр. Правда, через три года он ушел, так как посчитал себя обделенным материально. Семь лет он кочевал по театрам и съемочным площадкам, пока снова не вернулся в альма-матер.
В театрах он мог играть все и в любом состоянии. Коллеги вспоминают, что актёр на спор он ни разу не запнулся в сложной сцене, хотя вышел на подмостки в "стельку" пьяный. Актёр часто говорил: "Я не люблю выпить, я люблю напиться!"
Кинематограф эксплуатировал типаж актёра. При этом сам Филиппов за пару минут, а иногда и за 30 секунд успевал выдать развитие характера своего героя в зависимости от изменения ситуации: стоит только вспомнить гостя с Колымы в «Бриллиантовой руке» или пахана в «Джентльменах удачи». Роман Филиппов без преувеличения был королем эпизода:
«Девчата»;
«3 толстяка»;
«Старики-разбойники»;
«12 стульев» (Гайдая);
«Тени исчезают в полдень»;
«Кортик»;
«Любовь земная»;
«Баламут»;
«Поэма о крыльях»;
«Юность Петра»;
«В начале славных дел»;
«Чародеи»;
«Акселератка». Всего 126 картин.
Широта души
Талантов у Романа Филиппова кроме актерской стези была масса:
Иностранные языки схватывал на лету. В Минске играл на белорусском, в Киеве – на украинском, еще знал немецкий, польский, финский, чешский.
Играл в шахматы.
Имел второй разряд по фехтованию.
Профессионально ездил на лошади.
Писал стихи (обязательно с матерным или гротескным финалом).
20 лет играл роль Деда Мороза на кремлёвской елке.
На публике «подавал себя» с удовольствием, независимо от места действия – фойе театра, ресторан или улица.
Друзья-коллеги свидетельствуют, что мог выпить много, но большой вес и объем тела позволяли держаться «в форме». Увлекался и женщинами, но всегда возвращался домой.
Благотворительность для него была святым делом. Часть зарплаты он переводил в советский Детский фонд. После землетрясения в Спитаке (Армянская ССР) перевел в фонд помощи все накопления.
Семья
Первый короткий брак был в студенческие годы. Имя избранницы друзья знают, но не называют.
Вторую жену актер встретил в Белоруссии на съемках фильма «Человек не сдается». Катя была дочерью директора картины. Из-за нее актер задержался в республике на несколько лет. В Малый театр они вернулись вместе.
Супругу в узких кругах Роман называл «гестапо на дому». Ей часто приходилось вытаскивать его из разных злачных мест. Однако, любовь Екатерины оказалась всепрощающей. Однажды она собралась разводиться из-за очередной интрижки, мать дала мудрый совет: «Стань лучше их всех».
Дочь Анна окончила строгановское училище и стала театральным художником.
К здоровью Филиппов относился, как большинство мужчин, – наплевательски. Первый инфаркт случился, когда к власти пришел Черненко. Артист близко к сердцу воспринял трагикомичность ситуации. Затем было еще два сердечных приступа. После второго врачи строго запретили выпивать и курить. Их рекомендаций хватило только до выписки из клиники. Актер умер 18.02.1992, когда казалось, что он уже почти выздоровел.
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