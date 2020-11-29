13 киноперсонажей в начале своего пути и в конце

О судьбе таких героев, будь они положительными или отрицательными, невозможно рассказать быстро, поэтому они появляются не в одном, а в нескольких фильмах, и их часто приходится играть нескольким актёрам.

Давайте посмотрим, как изменились те персонажи, в чьей жизни произошло слишком много сложных приключений, чтобы это не отразилось на их внешности. Речь тут отнюдь не о банальном взрослении, так как эти герои прошли на экране огонь, воду и вообще всё на свете.

1. Энакин Скайуокер / Дарт Вейдер