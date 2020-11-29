13 киноперсонажей в начале своего пути и в конце

На долю многих персонажей кино выпадает большое количество тяжёлых испытаний. Некоторые не справляются и за несколько минут экранного времени навсегда исчезают, однако нас интересуют те другие, кого так просто не сломить.
О судьбе таких героев, будь они положительными или отрицательными, невозможно рассказать быстро, поэтому они появляются не в одном, а в нескольких фильмах, и их часто приходится играть нескольким актёрам.
Давайте посмотрим, как изменились те персонажи, в чьей жизни произошло слишком много сложных приключений, чтобы это не отразилось на их внешности. Речь тут отнюдь не о банальном взрослении, так как эти герои прошли на экране огонь, воду и вообще всё на свете.
1. Энакин Скайуокер / Дарт Вейдер
Фильмы «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999) и «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983).
2. Самара Морган
Фильмы «Звонок 2» (2005) и «Звонок» (2002). Предыстория Самары показана во второй части.
3. Том Рэддл / лорд Волан-де-Морт
Фильмы «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011).
4. Джон Коннор
Оба кадра из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991).
5. Логан / Росомаха
Фильмы «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009) и «Логан» (2017).
6. Чарльз Ксавье / Профессор Икс
Фильмы «Люди Икс: Первый класс» (2011) и «Логан» (2017).
7. T-800
Фильмы «Терминатор» (1984) и «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019).
Т-800, даже будучи киборгом, постарел от такой жизни.
8. Джон Рэмбо
Фильмы «Рэмбо: Первая кровь» (1982) и «Рэмбо: Последняя кровь» (2019).
9. Генри Маккой / Зверь
Фильмы «Люди Икс: Первый класс» (2011) и «Люди Икс 3: Последняя битва» (2006).
10. Люк Скайуокер
Фильмы «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977) и «Звёздные войны: Пробуждение Силы» (2015).
11. Вито Корлеоне
Фильмы «Крёстный отец 2» (1974) и «Крёстный отец» (1972). События во втором фильме предшествуют событиям первого.
12. Эллен Рипли
Фильмы «Чужой» (1979) и «Чужой 3» (1992).
13. Сара Коннор
Фильмы «Терминатор» (1984) и «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019).
Источник:
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