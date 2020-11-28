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Гладкая свистулька: Смешной морской пылесос, тело которого на 1/3 состоит из рта

Гладкая свистулька: Смешной морской пылесос, тело которого на 1/3 состоит из рта (6 фото)

Автор:
28 ноября 2020 19:10
Метки: интересно   рыбы   факты   
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Океан таит множество причудливых созданий. Некоторые морские обитатели похожи на змей, ежей и даже петухов. Но есть животины, которые не похожи ни на что! Они вызывают неизменное веселье как внешним видом, так и своим названием. С вами Книга Животных, и сегодня у нас в меню гладкая свистулька.

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Метки: интересно   рыбы   факты   
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14k
Александр Сучков 3 часа назад
Привет, Дим. На первом фото две свистульки, та, что с ногами- ниче такая, я бы посвистел)))
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30k
Опаньки 2 часа назад
прикольная гладкаясвистулька !!!!
а рыба в руках как наывается?
прикольная гладкаясвистулька !!!! а рыба в руках как наывается?
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29k
Alex 4 часа назад
Совсем как наши олигархи и депутаты
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