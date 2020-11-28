Гладкая свистулька: Смешной морской пылесос, тело которого на 1/3 состоит из рта

Океан таит множество причудливых созданий. Некоторые морские обитатели похожи на змей, ежей и даже петухов. Но есть животины, которые не похожи ни на что! Они вызывают неизменное веселье как внешним видом, так и своим названием. С вами Книга Животных, и сегодня у нас в меню гладкая свистулька.
Рыба эта действительно выглядит незаурядно. С первого взгляда и не понять, как это плоское тонкое нечто длиной аж в 1.5 метра вообще остаётся на плаву?
Впрочем, плавает ОНО действительно так себе, потому свистулька за буйки не заплывает — ошивается она на мелководье Тропических морей Тихого и Индийского океанов. Ещё бы, попробуй ловко передвигаться в толще воды, когда твоё тело на 1/3 состоит из рта!
Свистульки — это целый род рыб, в который входят 4 вида. Гладкая свистулька — самый крупный из них.
При этом нажраться от пуза у рыбки не получится при всём желании. Пасть свистульки устроена по принципу пипетки. Длинное рыло оканчивается небольшим ртом — им водоплавающий музыкальный инструмент засасывает свою добычу — мелкую рыбу и беспозвоночных. Так что подудеть просто так в животину не получится. А вы уже ведь захотели!
В зависимости от настроения и степени голода свистулька использует разные тактики охоты. Тактика номер раз — «мирный пылесос». Рыба утыкается мордочкой в дно и копается в иле, расширяя и сужая трубку-рот. Так свистулька выкачивает вкусняхи прямо из песка. Тактика номер два — «агрессивный пылесос». Затаившись меж камней, водорослей и прочих элементов морского ландшафта, рыба резко втягивает в себя зазевавшуюся мелюзгу.
Увы, о том, как любятся музыкальные инструменты, ничего неизвестно. Зато известно, что свистулька — рыба вкусная, причём не только для морских обитателей, но и для нас, людей.
Отыскать свистульку можно либо самому, в море, либо на экзотических рыбных рынках.
Жадные до морепродуктов сапиенсы караулят рыбу с удочкой наголо, приманивая животину наживкой, имитирующей что-нибудь ракообразное. Но найти нашу героиню в рыбном отделе местной «Пятёрочки» не выйдет. Ловить свистульку в промышленных масштабах — не вариант: сквозь сети тощее тельце ловко выскользнет через любую ячею. Но оно, пожалуй, и к лучшему.
Источник:
- Поразительные иллюстрации из энциклопедии тропических рыб, изданной в 18 веке
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а рыба в руках как наывается?