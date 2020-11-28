Гладкая свистулька: Смешной морской пылесос, тело которого на 1/3 состоит из рта

Впрочем, плавает ОНО действительно так себе, потому свистулька за буйки не заплывает — ошивается она на мелководье Тропических морей Тихого и Индийского океанов. Ещё бы, попробуй ловко передвигаться в толще воды, когда твоё тело на 1/3 состоит из рта!

Свистульки — это целый род рыб, в который входят 4 вида. Гладкая свистулька — самый крупный из них.