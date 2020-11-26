Древнейший инструмент, пришедший от скифов

На фото женщина с косой-горбушей. Этот древний инструмент редко. Это что-то среднее между "большим"серпом и обыкновенной косой-литовкой.
Коса горбуша - древнейший инструмент, появившийся даже раньше косы-стойки, но неожиданным образом дошедший до наших дней (источник этого фото - Яреньгский музей "поморская изба"; снято оно явно уже в наше время).
Она кажется менее удобной и менее эффективной, чем коса-стойка (литовка). Именно поэтому стойка в России стала вытеснять горбушу, начиная примерно с 15 века.
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Однако, вытеснить этот древний инструмент не удалось, ведь им удобно косить в труднодоступных местах, тех же оврагах, на кочках, или обкашивать кусты.
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