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Древнейший инструмент, пришедший от скифов

Древнейший инструмент, пришедший от скифов (5 фото)

Автор:
26 ноября 2020 10:36
Сообщество : Исторические факты
Метки: инструмент   интересно   история   кома   серп   факты   фото   
454
5
На фото женщина с косой-горбушей. Этот древний инструмент редко. Это что-то среднее между "большим"серпом и обыкновенной косой-литовкой.
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Метки: инструмент   интересно   история   кома   серп   факты   фото   
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20k
Vazari 2 часа назад
Похоже на хопеш-переросток
Похоже на хопеш-переросток
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171
Yuryi Prostovopros 41 минуту назад
лук произошел от овоща)
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580
Андрей 47 минут назад
"Этот древний инструмент редко."?
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1k
Евгений Андрей 24 минуты назад
Да. Просто редко.
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Serg2001 2 часа назад
У меня бы через полчаса такой косьбы спина отвалилась...
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