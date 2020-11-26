Древнейший инструмент, пришедший от скифов

А это в Архангельской губернии, в самом начале 20 века.



Как оказалось, такой косой многие пользуются и сейчас, главное приноровиться, для нее нужен особый навык и выносливость, но по словам моих читателей, она может быть крайне удобна в сложных для выкашивания участках.