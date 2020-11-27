Домашние сыры - 20 вариантов приготовления

Для сыра:

2 л пастеризованного (обязательно) молока ( по рецепту 1, 5 л)

500 мл скисшего молока (в рецепте было 400 )

4 яйца 9 по рецепту 3 шт. )

1 не полная ч. л. соли (в рецепте не указано сколько)

Добавки могут быть любые:

Красный сладкий перец

Укроп

Приготовление:

0,5 л пастеризованного молока заквасить, можно просто оставить при комнатной температуре на 2-3 суток. Я для быстроты процесса нагрела до 40 градусов (примерно, чуть теплое), добавила ложку кефира и оставила на кухне, через сутки кислятина была готова.

1,5 литра молока поставить на огонь и довести до кипения.

Этим временем 4 яйца и кислое молоко взбить вручную, венчиком до однородности, до состояния сметаны.

Как молоко закипит, сделать самый маленький огонь и постоянно помешивая ввести кисло-яичную смесь. Помешивая, довести смесь до разделения на створожившуюся часть и прозрачно-желтоватую сыворотку. У меня процесс занял где-то 7-10 минут.

Затем откинуть на сито или дуршлаг, выстланный марлей и дать стечь всей жидкости.

Пока стекает жидкость перчик нарезать очень мелко, укроп также порубить.

В сырную массу добавить соль, добавки и хорошо перемешать.

Как жидкость стечет так, что масса будет густая, сыр выложить плотно в любую форму, а сверху придавить грузом и оставить на 8-10 часов.

Затем сыр вытащить, чуть натереть солью и убрать в холодильник для охлаждения на 1-2 часа.

Лучше как достали из формы, завернуть в пленку или в пакет.(чтобы не обветривался)

Затем режем и кушаем.

Соль добавляйте по вкусу, лучше попробовать смесь, я соленый не люблю. Без холодильника он не тает и не плавится, структура как у адыгейского, даже чуть плотнее.

А как вкусно с теплым хлебушком!