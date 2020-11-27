FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кулинарные рецепты 2215 постов • 718 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кулинарные рецепты 
Домашние сыры - 20 вариантов приготовления

Домашние сыры - 20 вариантов приготовления (20 фото)

Автор:
27 ноября 2020 09:16
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: готовка   домашний сыр   еда   кулинарные рецепты   рецепт   сыр   фото   
912
20
Приготовление домашнего сыра - не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Раскрываем секреты приготовления. Хочу предложить Вам очень вкусные и довольно простые рецепты домашних сыров. Часто для этого нужны всего лишь молоко и лимон...
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кулинарные рецепты"
Метки: готовка   домашний сыр   еда   кулинарные рецепты   рецепт   сыр   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
13
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
sumrаknn Час назад
Автор, почему у тебя по всему тексту слово "сыр" без кавычек? Представленные рецепты - надо называть или молочный продукт, или сырный продукт, но никак не сыр. Сыр это молоко-закваска-время. А тут творог цементируем яйцами и называем сыром - это съедобно, даже достаточно вкусно, но это не сыр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37
Владимир Потапов 13 минут назад
Это все рецепты не про сыр, а скорее про сырный продукт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Vazari 2 часа назад
Почти во всех рецептах присутствуют яйца. Без них не получится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Закопать ребенка или выйти из шкафа? Закопать ребенка или выйти из шкафа? Как квасить капусту в домашних условиях Как квасить капусту в домашних условиях Десерт из детства: вафли в советской электровафельнице Десерт из детства: вафли в советской электровафельнице Настоящий украинский борщ Настоящий украинский борщ Беляши с мясом — очень вкусные домашние рецепты на сковороде и в духовке Беляши с мясом — очень вкусные домашние рецепты на сковороде и в духовке Как приготовить чизкейк Как приготовить чизкейк
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6607



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Реально выбесил своей безграмотностью
1
92
Реально выбесил своей безграмотностью
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
4
43
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
1
31
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
Вся семья скажет спасибо за такую запеканку
4
17
Вся семья скажет спасибо за такую запеканку
Лучшие предложения к Чёрной пятнице: Windows 10 Pro всего за $7.45 и не только
Лучшие предложения к Чёрной пятнице: Windows 10 Pro всего за $7.45 и не только
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#дтп#авария#авто авария#еда#на различный вкус#в мире#настроение
#фото#факты#прикол#люди#кино#подборка#смешные#автомобили#красиво#позитив
#история#животные#СССР#россия#прикольные#дети#автомир#актриса#креатив#разное

На что жалуетесь?

Вернуться