Домашние сыры - 20 вариантов приготовления

Приготовление домашнего сыра - не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Раскрываем секреты приготовления. Хочу предложить Вам очень вкусные и довольно простые рецепты домашних сыров. Часто для этого нужны всего лишь молоко и лимон...
1. Домашний сыр с куркумой
Для приготовления нам нужно:
- Молоко-жирностью 3,2% или более, 1 литр;
- Кефир-жирностью 3,2% или более, 1 литр;
- Яйцо- 3 шт;
- Зелень;
- Куркурма - 2 ч. ложки;
- Чеснок - 3 зубчика;
- Соль.
Приступаем к приготовлению:
Выливаем в кастрюлю 1 литр кефира и 1 литр молока, перемешиваем и ставим на огонь. В процессе нагревания смесь начнет сворачиваться. Яйца взбиваем с солью и тонкой струйкой вливаем в горячую смесь. Добавляем зелень, кукурму, чеснок. Варим на медленном огне 15-20 минут не доводя до кипения.
Марлю складываем в несколько слоев и кладем в друшлаг. Вставляем друшлаг в кастрюлю или большую глубокую миску и выливаем туда всю смесь. Когда вся сыворотка стекла, накрыть массу сверху плоской тарелкой и положить груз. Затем все убрать в холодильник на ночь.
- Молоко-жирностью 3,2% или более, 1 литр;
- Кефир-жирностью 3,2% или более, 1 литр;
- Яйцо- 3 шт;
- Зелень;
- Куркурма - 2 ч. ложки;
- Чеснок - 3 зубчика;
- Соль.
Приступаем к приготовлению:
Выливаем в кастрюлю 1 литр кефира и 1 литр молока, перемешиваем и ставим на огонь. В процессе нагревания смесь начнет сворачиваться. Яйца взбиваем с солью и тонкой струйкой вливаем в горячую смесь. Добавляем зелень, кукурму, чеснок. Варим на медленном огне 15-20 минут не доводя до кипения.
Марлю складываем в несколько слоев и кладем в друшлаг. Вставляем друшлаг в кастрюлю или большую глубокую миску и выливаем туда всю смесь. Когда вся сыворотка стекла, накрыть массу сверху плоской тарелкой и положить груз. Затем все убрать в холодильник на ночь.
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2. Домашний твердый сыр
Ингредиенты:
2 л молока (молоко идеально домашнее, можно пастеризованное.
но не стерилизованное для длительного хранения)
2 ст.л. соли
6 яиц
400 г сметаны
200 г кефира
Способ приготовления:
Пока закипает молоко с солью. взбиваете яйца со сметаной.
Тонко вводите яично-сметанную смесь, помешивая, добавляете кефир и доводите до кипения (не кипятить).
После всех ваших манипуляций молоко должно свернуться.
Выкладываете массу на мелкое-мелкое сито (или марлю), даете стечь сыворотке.
Творог заворачиваете в марлю, помещаете под груз и в холод на 4-5 часов.
Чем тяжелее груз, тем тверже сыр.
Можно экспериментировать с добавками (оливки,маслины,перец острый и т.д.)
2 л молока (молоко идеально домашнее, можно пастеризованное.
но не стерилизованное для длительного хранения)
2 ст.л. соли
6 яиц
400 г сметаны
200 г кефира
Способ приготовления:
Пока закипает молоко с солью. взбиваете яйца со сметаной.
Тонко вводите яично-сметанную смесь, помешивая, добавляете кефир и доводите до кипения (не кипятить).
После всех ваших манипуляций молоко должно свернуться.
Выкладываете массу на мелкое-мелкое сито (или марлю), даете стечь сыворотке.
Творог заворачиваете в марлю, помещаете под груз и в холод на 4-5 часов.
Чем тяжелее груз, тем тверже сыр.
Можно экспериментировать с добавками (оливки,маслины,перец острый и т.д.)
3. Домашний твердый сыр с перчиком и укропом
Для сыра:
2 л пастеризованного (обязательно) молока ( по рецепту 1, 5 л)
500 мл скисшего молока (в рецепте было 400 )
4 яйца 9 по рецепту 3 шт. )
1 не полная ч. л. соли (в рецепте не указано сколько)
Добавки могут быть любые:
Красный сладкий перец
Укроп
Приготовление:
0,5 л пастеризованного молока заквасить, можно просто оставить при комнатной температуре на 2-3 суток. Я для быстроты процесса нагрела до 40 градусов (примерно, чуть теплое), добавила ложку кефира и оставила на кухне, через сутки кислятина была готова.
1,5 литра молока поставить на огонь и довести до кипения.
Этим временем 4 яйца и кислое молоко взбить вручную, венчиком до однородности, до состояния сметаны.
Как молоко закипит, сделать самый маленький огонь и постоянно помешивая ввести кисло-яичную смесь. Помешивая, довести смесь до разделения на створожившуюся часть и прозрачно-желтоватую сыворотку. У меня процесс занял где-то 7-10 минут.
Затем откинуть на сито или дуршлаг, выстланный марлей и дать стечь всей жидкости.
Пока стекает жидкость перчик нарезать очень мелко, укроп также порубить.
В сырную массу добавить соль, добавки и хорошо перемешать.
Как жидкость стечет так, что масса будет густая, сыр выложить плотно в любую форму, а сверху придавить грузом и оставить на 8-10 часов.
Затем сыр вытащить, чуть натереть солью и убрать в холодильник для охлаждения на 1-2 часа.
Лучше как достали из формы, завернуть в пленку или в пакет.(чтобы не обветривался)
Затем режем и кушаем.
Соль добавляйте по вкусу, лучше попробовать смесь, я соленый не люблю. Без холодильника он не тает и не плавится, структура как у адыгейского, даже чуть плотнее.
А как вкусно с теплым хлебушком!
2 л пастеризованного (обязательно) молока ( по рецепту 1, 5 л)
500 мл скисшего молока (в рецепте было 400 )
4 яйца 9 по рецепту 3 шт. )
1 не полная ч. л. соли (в рецепте не указано сколько)
Добавки могут быть любые:
Красный сладкий перец
Укроп
Приготовление:
0,5 л пастеризованного молока заквасить, можно просто оставить при комнатной температуре на 2-3 суток. Я для быстроты процесса нагрела до 40 градусов (примерно, чуть теплое), добавила ложку кефира и оставила на кухне, через сутки кислятина была готова.
1,5 литра молока поставить на огонь и довести до кипения.
Этим временем 4 яйца и кислое молоко взбить вручную, венчиком до однородности, до состояния сметаны.
Как молоко закипит, сделать самый маленький огонь и постоянно помешивая ввести кисло-яичную смесь. Помешивая, довести смесь до разделения на створожившуюся часть и прозрачно-желтоватую сыворотку. У меня процесс занял где-то 7-10 минут.
Затем откинуть на сито или дуршлаг, выстланный марлей и дать стечь всей жидкости.
Пока стекает жидкость перчик нарезать очень мелко, укроп также порубить.
В сырную массу добавить соль, добавки и хорошо перемешать.
Как жидкость стечет так, что масса будет густая, сыр выложить плотно в любую форму, а сверху придавить грузом и оставить на 8-10 часов.
Затем сыр вытащить, чуть натереть солью и убрать в холодильник для охлаждения на 1-2 часа.
Лучше как достали из формы, завернуть в пленку или в пакет.(чтобы не обветривался)
Затем режем и кушаем.
Соль добавляйте по вкусу, лучше попробовать смесь, я соленый не люблю. Без холодильника он не тает и не плавится, структура как у адыгейского, даже чуть плотнее.
А как вкусно с теплым хлебушком!
4. Ароматный домашний сыр
Ингредиенты:
1л кефира
1л молока
6 яиц
4 ч. ложки соли (или по вкусу)
1/3 ч. ложки красного острого перца
щепотка тмина
1 зубчик чеснока
небольшой пучок разной зелени: укроп, кинза, зелёный лук
Приготовление:
1. В кастрюлю вылить молоко и кефир, поставить на плиту. Не доводя до кипения, влить тонкой струйкой в горячую молочно-кефирную смесь слегка взбитые с солью яйца. Довести до кипения и варить эту смесь, помешивая, на небольшом огне несколько минут до момента отделения сыворотки.
2. Снять с огня, дать остыть 1-2 минуты и добавить мелко измельчённую зелень и кр.перец, выдавить зубчик чеснока (или что-нибудь на свой вкус)
3. Вылить массу в дуршлаг, выстеленный марлей, сложенной в 2 слоя. Выровнять сырную массу ложкой.
4. Закрутить марлю узлом, дать стечь сыворотке. Потом марлю раскрутить, образовавшийся кругляшок сыра прикрыть краем марли, сверху уложить блюдце и поставить на блюдце какой-нибудь гнёт (подойдёт, к примеру, банка с водой, закрытая крышкой).
5. Убрать в холодильник на несколько часов. И всё. Например, вечером сделали и убрали в холодильник, а утром уже можно есть на завтрак. Отлично с чёрным хлебом и помидорами
1л кефира
1л молока
6 яиц
4 ч. ложки соли (или по вкусу)
1/3 ч. ложки красного острого перца
щепотка тмина
1 зубчик чеснока
небольшой пучок разной зелени: укроп, кинза, зелёный лук
Приготовление:
1. В кастрюлю вылить молоко и кефир, поставить на плиту. Не доводя до кипения, влить тонкой струйкой в горячую молочно-кефирную смесь слегка взбитые с солью яйца. Довести до кипения и варить эту смесь, помешивая, на небольшом огне несколько минут до момента отделения сыворотки.
2. Снять с огня, дать остыть 1-2 минуты и добавить мелко измельчённую зелень и кр.перец, выдавить зубчик чеснока (или что-нибудь на свой вкус)
3. Вылить массу в дуршлаг, выстеленный марлей, сложенной в 2 слоя. Выровнять сырную массу ложкой.
4. Закрутить марлю узлом, дать стечь сыворотке. Потом марлю раскрутить, образовавшийся кругляшок сыра прикрыть краем марли, сверху уложить блюдце и поставить на блюдце какой-нибудь гнёт (подойдёт, к примеру, банка с водой, закрытая крышкой).
5. Убрать в холодильник на несколько часов. И всё. Например, вечером сделали и убрали в холодильник, а утром уже можно есть на завтрак. Отлично с чёрным хлебом и помидорами
5. Домашний сыр
Ингредиенты:
1 литр молока
400 г сметаны
1 ст.л. соли
4 яйца
Приготовление:
Молоко с солью закипит, добавить сметану с яйцами. И помешивая довести до кипения, вылить на друшлаг, застеленный марлей. И под пресс часа на 3.
1 литр молока
400 г сметаны
1 ст.л. соли
4 яйца
Приготовление:
Молоко с солью закипит, добавить сметану с яйцами. И помешивая довести до кипения, вылить на друшлаг, застеленный марлей. И под пресс часа на 3.
6. Домашний сыр «Паприка»
Начинается все с того, что мы делаем обычный панир. Т.е. почти доводим молоко до кипения и добавляем на 2 л. молока 0,5 ч.л. лимонной кислоты. Когда отделилась сыворотка, сливаем ее через сито с марлечкой, сразу же в получившийся еще мягкий и горячий панир добавляем:
- зелень любую (я брала петрушку, можно добавлять базилик, укроп и т.п.)
- кумин 1 ч.л.
- тмин 1 ч.л.
- паприку 1 ч.л.
Паприка должна быть не молотая, а кусочками. На самом деле можно класть чуть меньше специй. Теперь быстро перемешиваем сыр и заворачиваем марлю сверху. Ставим под пресс на 40-60 мин.
Прессом может служить кастрюля с сывороткой.
Теперь добавляем в сыворотку соль из расчета 3 ст.л. соли на 1 л. сыворотки. Разворачиваем наш сыри кладем его в сыворотку.
Через сутки чудесный сыр готов.
Если брать деревенское молоко у бабушек, которое обычно бывает очень жирным, то сыр по консистенции напоминает обычный магазинный сыр, а если брать обычное магазинное молоко, то сыр «слоится» как сулугуни. С таким сыром можно делать бутерброды, но он такой вкусный, что мы его съели просто так, до бутербродов дело не дошло.
- зелень любую (я брала петрушку, можно добавлять базилик, укроп и т.п.)
- кумин 1 ч.л.
- тмин 1 ч.л.
- паприку 1 ч.л.
Паприка должна быть не молотая, а кусочками. На самом деле можно класть чуть меньше специй. Теперь быстро перемешиваем сыр и заворачиваем марлю сверху. Ставим под пресс на 40-60 мин.
Прессом может служить кастрюля с сывороткой.
Теперь добавляем в сыворотку соль из расчета 3 ст.л. соли на 1 л. сыворотки. Разворачиваем наш сыри кладем его в сыворотку.
Через сутки чудесный сыр готов.
Если брать деревенское молоко у бабушек, которое обычно бывает очень жирным, то сыр по консистенции напоминает обычный магазинный сыр, а если брать обычное магазинное молоко, то сыр «слоится» как сулугуни. С таким сыром можно делать бутерброды, но он такой вкусный, что мы его съели просто так, до бутербродов дело не дошло.
7. Домашняя моцарелла
Ингредиенты:
На 2 порции:
●1 л молока
●125 г натурального йогурта
●1,5 ч.л. соли (можно больше, кто как любит) получается не сильно солёная
●1 ст.л. уксусной эссенции (25%)
Приготовление:
Молоко с солью нагреть, но не доводить до кипения. Добавить йогурт, перемешать, добавить уксус, хорошо перемешать и убрать с плиты.
Дуршлаг застелить чистой марлей свёрнутой примерно в 4 слоя, вылить туда свернувшееся молоко (сыворотку не выливать!), хорошо отжать сыр от сыворотки.
Формируем шарик из отжатой массы. И выкладываем его в сыворотку, накрываем полотенцем и даём остыть.
Сыр в чашке с сывороткой ставим на 24 часа в холодильник, потом сыворотку слить. Хранить в закрытой пластиковой посуде.
На 2 порции:
●1 л молока
●125 г натурального йогурта
●1,5 ч.л. соли (можно больше, кто как любит) получается не сильно солёная
●1 ст.л. уксусной эссенции (25%)
Приготовление:
Молоко с солью нагреть, но не доводить до кипения. Добавить йогурт, перемешать, добавить уксус, хорошо перемешать и убрать с плиты.
Дуршлаг застелить чистой марлей свёрнутой примерно в 4 слоя, вылить туда свернувшееся молоко (сыворотку не выливать!), хорошо отжать сыр от сыворотки.
Формируем шарик из отжатой массы. И выкладываем его в сыворотку, накрываем полотенцем и даём остыть.
Сыр в чашке с сывороткой ставим на 24 часа в холодильник, потом сыворотку слить. Хранить в закрытой пластиковой посуде.
8. Домашний сыр Филадельфия первый рецепт
Ингредиенты:
●1 литр молока
●1 ч. ложка соли
●1 ч. ложка сахара
●500 мл кефира
●1 яйцо
●маленькая щепотка лимонной кислоты или сок лимона
Приготовление:
Вскипятить молоко, добавив в него соль и сахар.
Доведите до кипения и выключаем газ.
Теперь добавим кефира (теплый), помешиваем до тех пор, пока масса не свернется.
В дуршлаг откиньте массу на марлю ( лучше слоя 4 сделать) и дайте сыворотке стечь — это займет около 15- 20 минут. Отжимать сыворотку самим не следует, потому как не много её должно оставаться в сыре. А вот помешивать не много (периодически) можно.
Взбейте в отдельной посуде яйцо с лимонной кислотой ( на кончике ножа) — до образования пены.
А теперь добавьте полученную горячую творожную массу в яичную массу и продолжаем взбивать до однородного состояния.
Отправляем сыр Филадельфию в холодильник охлаждаться.
Все!!! Домашний сыр Филадельфия готов!
●1 литр молока
●1 ч. ложка соли
●1 ч. ложка сахара
●500 мл кефира
●1 яйцо
●маленькая щепотка лимонной кислоты или сок лимона
Приготовление:
Вскипятить молоко, добавив в него соль и сахар.
Доведите до кипения и выключаем газ.
Теперь добавим кефира (теплый), помешиваем до тех пор, пока масса не свернется.
В дуршлаг откиньте массу на марлю ( лучше слоя 4 сделать) и дайте сыворотке стечь — это займет около 15- 20 минут. Отжимать сыворотку самим не следует, потому как не много её должно оставаться в сыре. А вот помешивать не много (периодически) можно.
Взбейте в отдельной посуде яйцо с лимонной кислотой ( на кончике ножа) — до образования пены.
А теперь добавьте полученную горячую творожную массу в яичную массу и продолжаем взбивать до однородного состояния.
Отправляем сыр Филадельфию в холодильник охлаждаться.
Все!!! Домашний сыр Филадельфия готов!
9. Домашний крем-сыр Филадельфия второй рецепт
Ингредиенты:
●900 мл жирного молока
●1350 мл жирных сливок для взбивания без сахара (35% жирности)
●50 мл пахты (можно заменить кефиром)
●2-3 капли Микробного фермента Реннет
●1 столовая ложка соли
Оборудование:
Термометр
Кусок очень мелкой марли
Большая кастрюля (оцинкованная или нержавеющая)
Черпак
Большой дуршлаг
Большой венчик
Большая емкость (миска)
Надежная резинка
Приготовление:
- Нагрейте молоко и сливки в большой кастрюле пока не нагреются до 21°C. Не кипятите.
- Добавьте пахту.
- Добавьте реннет и накройте крышкой. Держите при комнатной температуре ночь.
- На следующий день посыпьте сверху поверхность солью.
- Большим венчиком разделите загустевшую смесь.
- Положите в дуршлаг марлю и поместите сверху на емкость, которая выдержит сыворотку.
- Аккуратно вылейте содержимое в дуршлаг и дайте стечь в течении 30 минут.
- Соберите вместе углы марли и свяжите их вместе резинкой (чтобы получится мешок.
- Удалите сыворотку которая собралась в емкости. Поместите марлю в дуршлаг и дуршлаг обратно в емкость и все это положите в холодильник и дайте стекать ночь. На следующий день Крем-сыр "Филадельфия" – готов!
Получится 680 грамм готового сыра.
●900 мл жирного молока
●1350 мл жирных сливок для взбивания без сахара (35% жирности)
●50 мл пахты (можно заменить кефиром)
●2-3 капли Микробного фермента Реннет
●1 столовая ложка соли
Оборудование:
Термометр
Кусок очень мелкой марли
Большая кастрюля (оцинкованная или нержавеющая)
Черпак
Большой дуршлаг
Большой венчик
Большая емкость (миска)
Надежная резинка
Приготовление:
- Нагрейте молоко и сливки в большой кастрюле пока не нагреются до 21°C. Не кипятите.
- Добавьте пахту.
- Добавьте реннет и накройте крышкой. Держите при комнатной температуре ночь.
- На следующий день посыпьте сверху поверхность солью.
- Большим венчиком разделите загустевшую смесь.
- Положите в дуршлаг марлю и поместите сверху на емкость, которая выдержит сыворотку.
- Аккуратно вылейте содержимое в дуршлаг и дайте стечь в течении 30 минут.
- Соберите вместе углы марли и свяжите их вместе резинкой (чтобы получится мешок.
- Удалите сыворотку которая собралась в емкости. Поместите марлю в дуршлаг и дуршлаг обратно в емкость и все это положите в холодильник и дайте стекать ночь. На следующий день Крем-сыр "Филадельфия" – готов!
Получится 680 грамм готового сыра.
10. Замечательный рецепт домашнего сыра. Быстрый и "без заморочек"
Вкус типа сулугуни или нежной брынзы. Можно делать с укропом, кинзой, грецкими орехами, оливками, паприкой.
Ингредиенты:
●1 литр молока
●1 ст.л. крупной соли
●200 мл сметаны
●3 яйца
Приготовление:
В молоко положить соль и все это вскипятить.
Сметану взбить с яйцами (просто равномерно соединить) и тонкой струйкой влить в кипящее молоко. Варить, помешивая, 3-4 минуты.
Когда образуются крупные хлопья, добавить порезанный укроп (я еще добавила мелко порезанную половинку китайского чеснока). А затем сыр надо процедить через сито или марлю. Отжать, поставить на ночь груз и убрать в холодильник.
Ингредиенты:
●1 литр молока
●1 ст.л. крупной соли
●200 мл сметаны
●3 яйца
Приготовление:
В молоко положить соль и все это вскипятить.
Сметану взбить с яйцами (просто равномерно соединить) и тонкой струйкой влить в кипящее молоко. Варить, помешивая, 3-4 минуты.
Когда образуются крупные хлопья, добавить порезанный укроп (я еще добавила мелко порезанную половинку китайского чеснока). А затем сыр надо процедить через сито или марлю. Отжать, поставить на ночь груз и убрать в холодильник.
11. Домашний плавленый сыр из творога
Такие продукты полезны.Тем более знаешь из чего. Этот сыр по вкусу похож на сыр «Янтарь», только более нежный и без консервантов.
Ингредиенты:
●Творог 0,5 кг.,
●Сливочное масло 100 гр.,
●Яйцо 1 шт.,
●Соль и сода 1/2 ч. ложки.
Приготовление:
Творог, масло, яйцо, соль и соду взбить в блендере до однородной массы. Поставить творожную смесь на водяную баню и варить, помешивая до тех пор пока масса не начнет плавиться.
Форму для сыра смазать масло и вылить туда сырную смесь. Убрать в прохладное место на 8-10 часов.
Ингредиенты:
●Творог 0,5 кг.,
●Сливочное масло 100 гр.,
●Яйцо 1 шт.,
●Соль и сода 1/2 ч. ложки.
Приготовление:
Творог, масло, яйцо, соль и соду взбить в блендере до однородной массы. Поставить творожную смесь на водяную баню и варить, помешивая до тех пор пока масса не начнет плавиться.
Форму для сыра смазать масло и вылить туда сырную смесь. Убрать в прохладное место на 8-10 часов.
12. Маскарпоне в домашних условиях первый рецепт
Из 1 кг 500 г сметаны получается около 1 кг 100 г сыра. Остальное – это сыворотка, которая отлично отделяется от остальной массы. Сыр можете подсолить и даже поперчить, если не собираетесь готовить из него сладких десертов.
Ингредиенты:
●сметана 21% — 1 кг 500 гр.
Приготовление:
Дуршлаг и кастрюлю с чуть большим диаметром, чтобы в нее поместился дуршлаг. Поставьте ее на стол. Марлю сложите пять раз – для получения более плотной структуры. На кастрюлю поместите дуршлаг, а его прикройте сложенной марлей.
В нее аккуратно выложите сметану горкой. Продукт должен быть охлажденным.
Если брать жирную сметану, то и сыр получится жирным. Из 10 % продукта выходит много сыворотки, соответственно остается меньше маскарпоне. Но это не беда, из нее можно приготовить блины или какой-нибудь вкусный пирог. Еще очень важно, чтобы сметана была свежей. Марлю плотно завяжите – сметана должна хорошо уплотниться.
Сверху на дуршлаг положите тяжелый груз. Это может быть гиря или другой предмет весом 2-4 кг. На трое суток поставьте сметану в холодильник. За это время сыворотка стечет в кастрюлю и получится нежный и вкусный сыр маскарпоне.
Храните его в холодильнике, но не сильно долго, ведь это натуральный продукт и быстро портится. Маскарпоне можно намазывать на хлеб, использовать для приготовления кремов и других блюд. Но такие изделия тоже не долго хранятся и только в холодильнике.
Ингредиенты:
●сметана 21% — 1 кг 500 гр.
Приготовление:
Дуршлаг и кастрюлю с чуть большим диаметром, чтобы в нее поместился дуршлаг. Поставьте ее на стол. Марлю сложите пять раз – для получения более плотной структуры. На кастрюлю поместите дуршлаг, а его прикройте сложенной марлей.
В нее аккуратно выложите сметану горкой. Продукт должен быть охлажденным.
Если брать жирную сметану, то и сыр получится жирным. Из 10 % продукта выходит много сыворотки, соответственно остается меньше маскарпоне. Но это не беда, из нее можно приготовить блины или какой-нибудь вкусный пирог. Еще очень важно, чтобы сметана была свежей. Марлю плотно завяжите – сметана должна хорошо уплотниться.
Сверху на дуршлаг положите тяжелый груз. Это может быть гиря или другой предмет весом 2-4 кг. На трое суток поставьте сметану в холодильник. За это время сыворотка стечет в кастрюлю и получится нежный и вкусный сыр маскарпоне.
Храните его в холодильнике, но не сильно долго, ведь это натуральный продукт и быстро портится. Маскарпоне можно намазывать на хлеб, использовать для приготовления кремов и других блюд. Но такие изделия тоже не долго хранятся и только в холодильнике.
13. Домашний "сыр" маскарпоне второй рецепт
Ингредиенты:
●400 мл. сливок (пастеризованных, но не ультрапастеризованных) жирностью 15-20%
●1 чайная ложка лимонного сока
Выход: 150-200 г. сыра (зависит от конкретной марки сливок, жирности и т.д.)
Приготовление:
1. Выливаем сливки в посуду и ставим на водяную баню (я использовала глубокую сковородку). При постоянном помешивании, на минимальном огне, доводим почти до температуры кипения (85 градусов) - когда вода вот-вот готова закипеть, но еще не кипит. В этот момент снимаем посуду со сливками, отставляем в сторону и вливаем 1 чайную ложку лимонного сока. Перемешиваем.
2. Возвращаем посуду со сливками на водяную баню. Огонь минимальный. Постоянно помешивая, следим, как меняется структура сливок. Сначала ничего не происходит - сливки остаются жидкими. Затем масса начинает потихоньку сворачиваться - и становится похожа на кефир. Наконец, масса уплотняется и напоминает по консистенции густой крем (этот процесс может занять от 5 минут до 20 - зависит от конкретных сливок). Отлично - снимаем с огня и даем остыть минут 15. Не передержите сливки на огне - иначе у сыра появится "вареный" привкус. Да, не ждите, что процесс будет напоминать створаживание молока (как при приготовлении творога). Сливки не разделятся сразу же на твердую массу и сыворотку - а только уплотнятся и загустеют.
3. Устанавливаем над пустой посудой сито, сито прокладываем хлопковой тканью или марлей в 4 слоя. Выкладываем наш сыр и даем стечь сыворотке - где-то минут 40 - час. Затем подвешиваем - еще на час, чтобы откопали остатки сыворотки, а сыр уплотнился. И, наконец, перекладываем обратно в сито, сверху кладем небольшой груз (граммов на 300) и отправляем в холодильник как минимум на 8-9 часов (на ночь).
4. Утром разворачиваем и обнаруживаем вот такую массу.
●400 мл. сливок (пастеризованных, но не ультрапастеризованных) жирностью 15-20%
●1 чайная ложка лимонного сока
Выход: 150-200 г. сыра (зависит от конкретной марки сливок, жирности и т.д.)
Приготовление:
1. Выливаем сливки в посуду и ставим на водяную баню (я использовала глубокую сковородку). При постоянном помешивании, на минимальном огне, доводим почти до температуры кипения (85 градусов) - когда вода вот-вот готова закипеть, но еще не кипит. В этот момент снимаем посуду со сливками, отставляем в сторону и вливаем 1 чайную ложку лимонного сока. Перемешиваем.
2. Возвращаем посуду со сливками на водяную баню. Огонь минимальный. Постоянно помешивая, следим, как меняется структура сливок. Сначала ничего не происходит - сливки остаются жидкими. Затем масса начинает потихоньку сворачиваться - и становится похожа на кефир. Наконец, масса уплотняется и напоминает по консистенции густой крем (этот процесс может занять от 5 минут до 20 - зависит от конкретных сливок). Отлично - снимаем с огня и даем остыть минут 15. Не передержите сливки на огне - иначе у сыра появится "вареный" привкус. Да, не ждите, что процесс будет напоминать створаживание молока (как при приготовлении творога). Сливки не разделятся сразу же на твердую массу и сыворотку - а только уплотнятся и загустеют.
3. Устанавливаем над пустой посудой сито, сито прокладываем хлопковой тканью или марлей в 4 слоя. Выкладываем наш сыр и даем стечь сыворотке - где-то минут 40 - час. Затем подвешиваем - еще на час, чтобы откопали остатки сыворотки, а сыр уплотнился. И, наконец, перекладываем обратно в сито, сверху кладем небольшой груз (граммов на 300) и отправляем в холодильник как минимум на 8-9 часов (на ночь).
4. Утром разворачиваем и обнаруживаем вот такую массу.
14. Домашний маскарпоне третий рецепт
Ингредиенты:
●200 гр. 18% творога
●200 мл. 33% сливок
Приготовление:
1. Дважды протереть творог
2. Влить в него холодные сливки
3. Далее взбивать на НИЗКОЙ скорости до получения однородно-пышной массы.
●200 гр. 18% творога
●200 мл. 33% сливок
Приготовление:
1. Дважды протереть творог
2. Влить в него холодные сливки
3. Далее взбивать на НИЗКОЙ скорости до получения однородно-пышной массы.
15.Сыр "Сливочный" домашний
Ингредиенты:
●Творог — 1 кг
●Молоко — 1 л
●Яйцо — 3 шт
●Масло сливочное — 100 г
●Сода — 1 ч. л.
●Соль (или по вкусу) — 1,5 ч. л.
Приготовление:
Чтобы получился хороший сыр, творог должен быть сухой и не жирный.
Положить в молоко творог и нагревать до кипения и варить 7-10 минут, периодически помешивая. Если творог был не жирный и сухой, то он сразу начнёт слегка плавиться и немного тянуться.
Готовую массу откинуть на дуршлаг, застеленный марлей. Дать стечь жидкости. На ощупь масса будет похожа на мягкий тянучий пластилин. С такого варёного творога жидкость стекает 2-3 минуты. Чтобы процесс ускорить, можно массу отжать руками.
В отдельную посуду с толстым дном, но не эмалированную, положить стёкший творог, яйца, масло, соль, соду и всё тщательно перемешать руками.
Поставить эту смесь на средний огонь и, постоянно помешивая, расплавлять.
При расплавлении масса начнёт тянуться. Таким образом (не переставая мешать), хорошо проварить эту смесь около 5-7 минут.
Надо постоянно мешать и мешать сырную массу! Да и сыр лучше плавится при постоянном перемешивании.
Когда масса начнёт отставать от стенок посуды - сыр готов.
Переложить сырную массу на блюдо, накрыть плёнкой, чтобы корочка не заветрилась и поставить сыр на холод для остывания.
Сыворотку, оставшуюся после варки, не выливайте - из неё можно печь вкусные блины.
Получился очень нежный сливочный сыр.
●Творог — 1 кг
●Молоко — 1 л
●Яйцо — 3 шт
●Масло сливочное — 100 г
●Сода — 1 ч. л.
●Соль (или по вкусу) — 1,5 ч. л.
Приготовление:
Чтобы получился хороший сыр, творог должен быть сухой и не жирный.
Положить в молоко творог и нагревать до кипения и варить 7-10 минут, периодически помешивая. Если творог был не жирный и сухой, то он сразу начнёт слегка плавиться и немного тянуться.
Готовую массу откинуть на дуршлаг, застеленный марлей. Дать стечь жидкости. На ощупь масса будет похожа на мягкий тянучий пластилин. С такого варёного творога жидкость стекает 2-3 минуты. Чтобы процесс ускорить, можно массу отжать руками.
В отдельную посуду с толстым дном, но не эмалированную, положить стёкший творог, яйца, масло, соль, соду и всё тщательно перемешать руками.
Поставить эту смесь на средний огонь и, постоянно помешивая, расплавлять.
При расплавлении масса начнёт тянуться. Таким образом (не переставая мешать), хорошо проварить эту смесь около 5-7 минут.
Надо постоянно мешать и мешать сырную массу! Да и сыр лучше плавится при постоянном перемешивании.
Когда масса начнёт отставать от стенок посуды - сыр готов.
Переложить сырную массу на блюдо, накрыть плёнкой, чтобы корочка не заветрилась и поставить сыр на холод для остывания.
Сыворотку, оставшуюся после варки, не выливайте - из неё можно печь вкусные блины.
Получился очень нежный сливочный сыр.
16. Домашний сыр-брынза
Ингредиенты:
●2 литра пастеризованного! молока(читайте на упаковке,это важно!), или лучше настоящего молока(домашнего), но не в коем случае не стерилизованного или супер пастеризованного!
●400 граммов сметаны (я брала 15-ти процентную)
●6 шт. яиц
●2-3 ч. ложки соли(в оригинальном рецепте было 2-3 столовых ложки соли,я столько не стала добавлять)
Приготовление:
1. Молоко,сметана и яйца должны быть очень свежие,и хорошего качества,берите ту фирму в которой вы уверены.
2. Молоко перелить в кастрюлю, добавить соль, поставить на огонь,пусть закипает. Яйца взбить и размешать хорошо со сметаной
3. Молоко довести до кипения, помешивая чтоб не пригорело,затем чуть убавить огонь и постепенно влить сметанно-яичную смесь,все время помешивая варить минут 5-6, пока сыворотка не отделиться от творога.
4. Сито или дуршлаг застелить марлей сложенной в два слоя, под низ подставить кастрюлю, перелить сырную массу.дать сыворотке хорошо стечь.
5. Когда жидкость стечет, дуршлаг с сыром переставить на чашку, накрыть сыр свисающими концами марли, сверху положить меньшую по диаметру тарелку,а на нее литровую банку с водой.Оставить так на 4-6 часов, через час можно поставить в холодильник, (я оставляла на ночь в холодильнике под прессом).Затем аккуратно марлю снять,сыр переложить на тарелку.
●2 литра пастеризованного! молока(читайте на упаковке,это важно!), или лучше настоящего молока(домашнего), но не в коем случае не стерилизованного или супер пастеризованного!
●400 граммов сметаны (я брала 15-ти процентную)
●6 шт. яиц
●2-3 ч. ложки соли(в оригинальном рецепте было 2-3 столовых ложки соли,я столько не стала добавлять)
Приготовление:
1. Молоко,сметана и яйца должны быть очень свежие,и хорошего качества,берите ту фирму в которой вы уверены.
2. Молоко перелить в кастрюлю, добавить соль, поставить на огонь,пусть закипает. Яйца взбить и размешать хорошо со сметаной
3. Молоко довести до кипения, помешивая чтоб не пригорело,затем чуть убавить огонь и постепенно влить сметанно-яичную смесь,все время помешивая варить минут 5-6, пока сыворотка не отделиться от творога.
4. Сито или дуршлаг застелить марлей сложенной в два слоя, под низ подставить кастрюлю, перелить сырную массу.дать сыворотке хорошо стечь.
5. Когда жидкость стечет, дуршлаг с сыром переставить на чашку, накрыть сыр свисающими концами марли, сверху положить меньшую по диаметру тарелку,а на нее литровую банку с водой.Оставить так на 4-6 часов, через час можно поставить в холодильник, (я оставляла на ночь в холодильнике под прессом).Затем аккуратно марлю снять,сыр переложить на тарелку.
17. Домашний сыр с зеленью и тмином
Ингредиенты:
●1 л кефира
●1 л молока
●6 яиц
●4 ч. ложки соли (или по вкусу)
●1/3 ч. ложки красного острого перца
●щепотка тмина
●1 зубчик чеснока
●небольшой пучок разной зелени: укроп, кинза, зелёный лук
Приготовление:
1. В кастрюлю вылить молоко и кефир, поставить на плиту. Не доводя до кипения, влить тонкой струйкой в горячую молочно-кефирную смесь слегка взбитые с солью яйца.Довести до кипения и варить эту смесь, помешивая, на небольшом огне несколько минут до момента отделения сыворотки.
2. Снять с огня, дать остыть 1-2 минуты и добавить мелко измельчённую зелень и кр.перец, выдавить зубчик чеснока (или что-нибудь на свой вкус)
3. Вылить массу в дуршлаг, выстеленный марлей, сложенной в 2 слоя. Выровнять сырную массу ложкой.
4. Закрутить марлю узлом, дать стечь сыворотке.Потом марлю раскрутить, образовавшийся кругляшок сыра прикрыть краем марли, сверху уложить блюдце и поставить на блюдце какой-нибудь гнёт (подойдёт, к примеру, банка с водой, закрытая крышкой).
5. Убрать в холодильник на несколько часов. И всё. Например, вечером сделали и убрали в холодильник, а утром уже можно есть на завтрак. Отлично с чёрным хлебом и помидорами.
●1 л кефира
●1 л молока
●6 яиц
●4 ч. ложки соли (или по вкусу)
●1/3 ч. ложки красного острого перца
●щепотка тмина
●1 зубчик чеснока
●небольшой пучок разной зелени: укроп, кинза, зелёный лук
Приготовление:
1. В кастрюлю вылить молоко и кефир, поставить на плиту. Не доводя до кипения, влить тонкой струйкой в горячую молочно-кефирную смесь слегка взбитые с солью яйца.Довести до кипения и варить эту смесь, помешивая, на небольшом огне несколько минут до момента отделения сыворотки.
2. Снять с огня, дать остыть 1-2 минуты и добавить мелко измельчённую зелень и кр.перец, выдавить зубчик чеснока (или что-нибудь на свой вкус)
3. Вылить массу в дуршлаг, выстеленный марлей, сложенной в 2 слоя. Выровнять сырную массу ложкой.
4. Закрутить марлю узлом, дать стечь сыворотке.Потом марлю раскрутить, образовавшийся кругляшок сыра прикрыть краем марли, сверху уложить блюдце и поставить на блюдце какой-нибудь гнёт (подойдёт, к примеру, банка с водой, закрытая крышкой).
5. Убрать в холодильник на несколько часов. И всё. Например, вечером сделали и убрали в холодильник, а утром уже можно есть на завтрак. Отлично с чёрным хлебом и помидорами.
18. Домашний плавленный сыр
Один литр молока влить в кастрюлю и нагреть до образования пузырьков, но не кипятить. Добавить 1 кг творога и, непрерывно помешивая, дать ему свернуться – это произойдет довольно быстро 3-5 минут. Откинуть творог на двойную марлю и подвесить, давая стечь сыворотке. В это время растопить в большой сковороде 100 г сливочного масла добавить 1 ч. л. соды (без верха) и 1 ст. л. соли, можно добавлять разные специи. Выложить творог в масло и, непрерывно помешивая, варить 10-15 минут. Снять с огня, слегка остудить. Выложить в форму, дать остыть и поставить в холодильник на 4-6 часов.(не обязательно так надолго-сами увидите)
Добавлю пару слов о том, что когда мы мешаем на сковороде полученную массу, нужно энергично это делать и не давать массе прилипать к сковороде. Пытаться это делать.
В это же самое время нужно добавлять то, чем хотите этот сырок "заправить".
Желтенький сыр получается при добавлении куркумы.
Зелененький - при добавлении укропа.
Белый сыр по приведенному рецепту тоже очень вкусный.
Как только масса на сковороде перестает походить на творог и начинает напоминать густую тянущуюся массу, как-будто вы на самом деле плавленый сыр на сковороду положили, надо выкладывать в формочку и разровнять, чтоб когда он застыл - было удобно им пользоваться: резать или натирать.
В молоке творог минут 5, а на сковороде - минут 10. Все это очень условно.
Добавлю пару слов о том, что когда мы мешаем на сковороде полученную массу, нужно энергично это делать и не давать массе прилипать к сковороде. Пытаться это делать.
В это же самое время нужно добавлять то, чем хотите этот сырок "заправить".
Желтенький сыр получается при добавлении куркумы.
Зелененький - при добавлении укропа.
Белый сыр по приведенному рецепту тоже очень вкусный.
Как только масса на сковороде перестает походить на творог и начинает напоминать густую тянущуюся массу, как-будто вы на самом деле плавленый сыр на сковороду положили, надо выкладывать в формочку и разровнять, чтоб когда он застыл - было удобно им пользоваться: резать или натирать.
В молоке творог минут 5, а на сковороде - минут 10. Все это очень условно.
19. Сыр "Домашний"
Ингредиенты:
●2 литра пастеризованного молока
●400 граммов сметаны
●6 шт. яиц
●2-3 ч. ложки соли
Приготовление:
Молоко, сметана, и яйца должны быть очень свежие, и хорошего качества, берите ту фирму, в которой вы уверены.
Молоко перелить в кастрюлю, добавить соль, поставить на огонь, пусть закипает.
Яйца взбить и размешать хорошо со сметаной.
Молоко довести до кипения, помешивая, чтоб не пригорело, затем чуть убавить огонь и постепенно влить сметано - яичную смесь, все время, помешивая варить минут 5-6, пока сыворотка не отделиться от творога.
Сито или дуршлаг застелить марлей сложенной в два слоя, под низ подставить кастрюлю, перелить сырную массу, дать сыворотке хорошо стечь.
Когда жидкость стечет, дуршлаг с сыром переставить на чашку, накрыть сыр свисающими концами марли, сверху положить меньшую по диаметру тарелку, а на нее литровую банку с водой. Оставить так на 4-6 часов, через час можно поставить в холодильник. Затем аккуратно марлю снять, сыр переложить на тарелку
Получается примерно 660 гр.
●2 литра пастеризованного молока
●400 граммов сметаны
●6 шт. яиц
●2-3 ч. ложки соли
Приготовление:
Молоко, сметана, и яйца должны быть очень свежие, и хорошего качества, берите ту фирму, в которой вы уверены.
Молоко перелить в кастрюлю, добавить соль, поставить на огонь, пусть закипает.
Яйца взбить и размешать хорошо со сметаной.
Молоко довести до кипения, помешивая, чтоб не пригорело, затем чуть убавить огонь и постепенно влить сметано - яичную смесь, все время, помешивая варить минут 5-6, пока сыворотка не отделиться от творога.
Сито или дуршлаг застелить марлей сложенной в два слоя, под низ подставить кастрюлю, перелить сырную массу, дать сыворотке хорошо стечь.
Когда жидкость стечет, дуршлаг с сыром переставить на чашку, накрыть сыр свисающими концами марли, сверху положить меньшую по диаметру тарелку, а на нее литровую банку с водой. Оставить так на 4-6 часов, через час можно поставить в холодильник. Затем аккуратно марлю снять, сыр переложить на тарелку
Получается примерно 660 гр.
20. Домашний сыр
Ингредиенты:
●1 килограмм обезжиренного творога,
●1 стакан молока,
●1 чайная ложка соли,
●пол чайной ложки соды,
●1 сырое яйцо,
●1 столовая ложка масла.
Приготовление::
Выложить творог в кастрюлю, добавить горячее молоко и варить минут 10.
Затем массу откинуть на сито и дать стечь жидкости. Переложить массу в миску, добавить яйцо, масло, воду, соль и хорошенько перемешать. Варить 10 минут, постоянно помешивая до тех пор, пока масса не станет тягучей.
Выкладываем сыр в смазанную маслом форму и придавить. В сыр можно добавить мелко натертый чеснок и заправлять им салаты.
Приятного аппетита!)))
●1 килограмм обезжиренного творога,
●1 стакан молока,
●1 чайная ложка соли,
●пол чайной ложки соды,
●1 сырое яйцо,
●1 столовая ложка масла.
Приготовление::
Выложить творог в кастрюлю, добавить горячее молоко и варить минут 10.
Затем массу откинуть на сито и дать стечь жидкости. Переложить массу в миску, добавить яйцо, масло, воду, соль и хорошенько перемешать. Варить 10 минут, постоянно помешивая до тех пор, пока масса не станет тягучей.
Выкладываем сыр в смазанную маслом форму и придавить. В сыр можно добавить мелко натертый чеснок и заправлять им салаты.
Приятного аппетита!)))
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