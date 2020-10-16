FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кулинарные рецепты 2161 пост • 701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Кулинарные рецепты 
Настоящий украинский борщ

Настоящий украинский борщ (8 фото)

Автор:
16 октября 2020 09:33
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: борщ   вкуснотень   еда   кулинарные рецепты   рецепт   украинский борщ   фото   
751
8
Традиционный борщ в Украине обязательно готовят на основе мясного бульона (свиного или говяжьего). К нему добавляют свеклу и капусту. Расскажу, как приготовить настоящий украинский борщ.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кулинарные рецепты"
Метки: борщ   вкуснотень   еда   кулинарные рецепты   рецепт   украинский борщ   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
BillyBonzz Час назад
Забыл добавить что мясо в бульон обязательно должно быть на кости, в идеале с бедра свиного окорока с бедренной костью, тогда бульон получится то что надо. Луковицу в воду когда только варится мясо кидать лучше целую, с кожурой, потом ее выбросить как мясо сварится, зато бульон получится более золотистым. К свекле и моркови лучше добавить еще перца болгарского. Некоторые любят в бульон класть еще и фасоль, тоже вкусно получается.
Меня этим премудростям научили еще в студенчестве в общаге ребята из Ростовской области. Ребята из Ташкента, хоть и русские, научили готовить Ферганский плов и вообще как работать с мясом, как его готовить. Ребята из Якутии и Салехарда научили как обращаться с рыбой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
7guest 24 секунды назад
Самый вкусный борщ - на смеси бульонов, например, куриного и свиного. А ещё в настоящий борщ кладут фасоль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
148
Вячеслав 4 минуты назад
Как показывает опыт, борщ - настолько популярное в народе блюдо, что угодить со вкусом сложно - есть "опасность" услышать комментарий к приготовленному блюду "не так, как у мамы"... Очень уж много рецептов и предпочтений вкусов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Скальпы Гуронов 8 минут назад
Щас начнется: "Посмотрел я на все ваши рецепты и решил - ну, и дураки же вы все..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ya-rikos 10 минут назад
Угу С уксусом. Да Вы, батенька, вероотступник. Только на забродившем квасе из буряка сахарного
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Марсианин 12 минут назад
Варить капусту 5 минут??? и всё?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
чокнутый 22 минуты назад
а томатную пасту для цвета кладут, или она туда идет по канонам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей Полчаса назад
Рецепт на от....бись.Суп из капусты со с свеклой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
KL11 55 минут назад
"в Украине"
Ни когда еще Тарас не был так близок к провалу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Andy Час назад
Настоящий украинский борщ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Konstantin Час назад
Со свининой кажется ни разу не пробовал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Доктор Джонс Час назад
Натирать свеклу на тёрке - это, ИМХО, моветон... Только нарезать соломкой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
pilgrimnl Доктор Джонс 54 минуты назад
у меня терка, для корейской морковки, нормально получается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду 30 блюд грузинской кухни, которые обязательно нужно попробовать 30 блюд грузинской кухни, которые обязательно нужно попробовать 10 рецептов вкусного манника 10 рецептов вкусного манника Как приготовить чизкейк Как приготовить чизкейк Самые вкусные оладьи из кабачков: 10 простых пошаговых рецептов Самые вкусные оладьи из кабачков: 10 простых пошаговых рецептов Шеф-повар раскрыл секреты идеального стейка Шеф-повар раскрыл секреты идеального стейка
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

814339



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Не хочу сегодня умирать": американец 6 минут убегал от агрессивной пумы
0
76
"Не хочу сегодня умирать": американец 6 минут убегал от агрессивной пумы
"Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок
3
46
"Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок
﻿
Набирающие популярность в сообществах
25 гениальных костюмов на Хэллоуин, которые можно взять на заметку
0
7
25 гениальных костюмов на Хэллоуин, которые можно взять на заметку
Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов
0
13
Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#сша#дтп#в мире#еда#дети#автомобили#путешествия
#факты#животные#интересное#кино#природа#люди#позитив#медицина#забавно#разное
#история#юмор#россия#актеры#авария#авто авария#коронавирус#своими руками#картинки#сделай сам

На что жалуетесь?

Вернуться