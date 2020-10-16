Настоящий украинский борщ

В некоторых регионах борщ подают не только на обед, его также готовят на праздники, например, к свадьбе или Дню рождения. Бульон для борща можно сделать заранее. К нему можно приготовить чесночные пампушки. Борщ украшают зеленью (петрушка, укроп, зеленый лук), сметаной. Можно сделать насыщенный красный борщ или оранжевый, как вам больше нравится. Блюдо подают к столу горячим.