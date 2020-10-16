Традиционный борщ в Украине обязательно готовят на основе мясного бульона (свиного или говяжьего). К нему добавляют свеклу и капусту. Расскажу, как приготовить настоящий украинский борщ.
Описание приготовления:
В некоторых регионах борщ подают не только на обед, его также готовят на праздники, например, к свадьбе или Дню рождения. Бульон для борща можно сделать заранее. К нему можно приготовить чесночные пампушки. Борщ украшают зеленью (петрушка, укроп, зеленый лук), сметаной. Можно сделать насыщенный красный борщ или оранжевый, как вам больше нравится. Блюдо подают к столу горячим.
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Ингредиенты:
Вода — 10 Стаканов
Свинина — 0,9 Килограмма
Лавровый лист — 3 Штуки
Перец горошком — 10 Штук
Морковь — 2 Штуки (1 штука для бульона, 1 штука для борща)
Лук — 2 Штуки (1 штука для бульона, 1 штука для борща)
Свекла — 2 Штуки
Капуста — 200 Грамм
Картошка — 400 Грамм
Корень петрушки — 40 Грамм
Томатная паста — 2 Ст. ложки
Уксус — 1 Ст. ложка
Сахар — 1,5 Ст. ложки
Растительное масло — По вкусу
Соль, перец — По вкусу
Чеснок — 2 Зубчика
Зелень — По вкусу
Сметана — По вкусу
Свинина — 0,9 Килограмма
Лавровый лист — 3 Штуки
Перец горошком — 10 Штук
Морковь — 2 Штуки (1 штука для бульона, 1 штука для борща)
Лук — 2 Штуки (1 штука для бульона, 1 штука для борща)
Свекла — 2 Штуки
Капуста — 200 Грамм
Картошка — 400 Грамм
Корень петрушки — 40 Грамм
Томатная паста — 2 Ст. ложки
Уксус — 1 Ст. ложка
Сахар — 1,5 Ст. ложки
Растительное масло — По вкусу
Соль, перец — По вкусу
Чеснок — 2 Зубчика
Зелень — По вкусу
Сметана — По вкусу
Как приготовить "Настоящий украинский борщ"
1. Сперва сварите бульон: в кастрюлю налейте воду, выложите в нее вымытое мясо, разрезанные пополам лук и морковь. Добавьте лавровый лист и горошины перца. Отправьте кастрюлю на огонь, варите её содержимое после закипания от 90 до 120 минут, регулярно снимайте пену.
2. Спустя необходимое время достаньте мясо и остудите его, затем разделите на кусочки. Достаньте овощи, перец и лавровый лист, выбросьте их. Процедите бульон через марлю.
3. Очистите сырую свеклу и натрите ее на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Очистите лук, нарежьте его мелко, морковь натрите на терке. Очистите корень петрушки и натрите его, как и морковь, на крупной терке.
4. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите лук, обжаривайте пару минут и добавьте морковь, корень петрушки, готовьте еще 5 минут, переложите содержимое в тарелку.
5. Верните сковороду на огонь и влейте немного масла, выложите свеклу, добавьте томатную пасту, уксус, сахар, соль и влейте 1 стакан бульона. Тушите 10 минут на среднем огне.
6. Верните бульон на огонь, после закипания добавьте к нему картофель, мясо, варите 15 минут. Выложите лук с морковью и тушеную свеклу. Нашинкуйте капусту и выложите ее в кастрюлю, варите 5 минут.
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Меня этим премудростям научили еще в студенчестве в общаге ребята из Ростовской области. Ребята из Ташкента, хоть и русские, научили готовить Ферганский плов и вообще как работать с мясом, как его готовить. Ребята из Якутии и Салехарда научили как обращаться с рыбой.
Ни когда еще Тарас не был так близок к провалу.