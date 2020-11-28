Королевская армия лишилась бойца из-за его русской матери

При этом Мартин посещал Россию два раза в жизни, один из которых — в двухлетнем возрасте. Его мать проживает в Норвегии уже более 20 лет.





Ресурс NRK выяснил, что за четыре года с подобной ситуацией столкнулись 688 военных. Причём многим из них об этом сообщили уже после начала службы.





