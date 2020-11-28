Королевская армия лишилась бойца из-за его русской матери

Мартина Якобсена выставили из вооружённых сил королевства из-за русских родственников, усомнившись в его благонадёжности перед лицом, возможно, предстоящей войны.
Спустя пять месяцев службы Якобсену сообщили, что он не прошёл проверку на благонадёжность и может представлять опасность, с точки зрения измены и шпионажа. При этом он доложил о наличии родни в России ещё в 2018 году, когда проходил собеседование. «Чувствую себя так, словно меня заранее обвинили в государственной измене», — посетовал на случившееся Якобсен.
При этом Мартин посещал Россию два раза в жизни, один из которых — в двухлетнем возрасте. Его мать проживает в Норвегии уже более 20 лет.
Ресурс NRK выяснил, что за четыре года с подобной ситуацией столкнулись 688 военных. Причём многим из них об этом сообщили уже после начала службы.
Напомним, что гендерное равенство в Норвегии диалектически перешло из количества в качество и давно перешедшие на призыв в свои ряды женщин Королевские вооружённые силы, теперь размещают девушек и парней в военной форме вперемежку на соседних кроватях, в одних казармах.
С непривычки норвежские горячие мужчины дичились, но пообвыкшись пришли к выводу, что с появлением женщин казармы стали как-то уютней.
Жалко нашего парня - с такой прикольной службы выперли!
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Так что, ничего удивительного, за все надо платить.
А вообще, я бы сам свалил. Не, ну на соседней коечке спит краля, года так 22, подкаченные ягодицы торчат из под одеялка
Да ну на, я уже не в расцвете сил, и то глаз ночами не мог бы сомкнуть. Очень нервная работа, знаете ли!
А то тут у нас много "патриотов" из стран НАТО, которые аж кушать не могут, как за Россию переживают
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Fem måneder etter at Martin Jakobsen kom inn i førstegangstjenesten, ble han kastet ut. Myndighetene mener han har for sterk tilknytning til et annet land. Nå vil Forsvaret endre sin praksis.
De siste fire årene har 688 førstegangstjenende fått livet sitt satt på vent grunnet manglende sikkerhetsklarering. [мат] har fått beskjeden etter påbegynt tjeneste.
I 248 av sakene er det personens tilknytning til annet land som er hovedgrunnen til at tjenesteperioden blir annullert og/eller utsatt.
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Через пять месяцев после того, как Мартин Якобсен поступил на службу в первый раз, его уволили. Власти считают, что у него слишком сильная связь с другой страной. Теперь защита изменит свою практику.
За последние четыре года контракты 688-ми впервые нанятых военнослужащих были приостановлены из-за отсутствия допуска к Службе безопасности. Многие получили это сообщение после начала службы. В 248 случаях именно связь лица с другой страной является основной причиной аннулирования и/или отсрочки срока службы.
"В 248 случаях именно связь лица с другой страной является основной причиной аннулирования и/или отсрочки срока службы"
Т.н. "современный норвежский язык" (нюнорск и букмол) был создан Иваром Осеном в первой половине 20-го века на основании датского языка и местных диалектов.
У них там итак куча муслимов, а вернутся с боевого похода, там вообще Йемен будет.
А вернутся далеко не все......
Меня не пустили в армии в Германию (ГСВГ) потому, что моя мать немка. И она не 20 лет прожила в СССР. Она из обрусевших немцев Поволжья.
Чувака выперли не потому, что у него русская мать, а потому что она живёт в России и при этом чувак заявляет, что никак с Россией не связан.
Его бы выперли из любой армии где служат по желанию, а не по обязаловке.
И по новым правилам допуск у новобранца должен быть как минимум за 2 месяца до призыва, чего у него не было. Непруха, чё.
Его мать проживает в Норвегии уже более 20 лет.
Интересно, выперли бы его из армии, если бы его родня жила бы где-нибудь в Пиндосии?
Интересно, как давно Россия и Норвегия находятся в состоянии войны, что подданные Норвегии имеющие родственников в России являются слишком неблагонадежными чтобы служить в армии?
Да уж, широкий круг противников для "предстоящей войны".