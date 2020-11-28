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Королевская армия лишилась бойца из-за его русской матери

Королевская армия лишилась бойца из-за его русской матери (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2020 05:18
Сообщество : Военное
Метки: армия   благонадёжность   девушкми   казармы   королевство   норвегия   русские   увольнение   
7109
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1

Мартина Якобсена выставили из вооружённых сил королевства из-за русских родственников, усомнившись в его благонадёжности перед лицом, возможно, предстоящей войны.

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Метки: армия   благонадёжность   девушкми   казармы   королевство   норвегия   русские   увольнение   
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10k
Сибирячка 4 часа назад
Фотки то какие попало. может и статья просто набор буковок.
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304
Fevral Полминуты назад
Речь про парня, а на фото дева какая-то.. Что касается норвегов, то они очень большие г**внюки, националисты и все остальное.
Так что, ничего удивительного, за все надо платить.
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869
Шурман 9 минут назад
У меня жена проходит проверку на секретность каждые 3 года . Были так же проблемы в том что она родилась в Москве но в ней никогда не жила . Про меня тоже много вопросов было потому что я Бельгиец но родом из Казахстана , стандартные вопросы а вас или вашего мужа кто то пытался завербовать и тд . Я такую хрень не проходил но ее реально почти пытают .
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271
Александр Поляков 17 минут назад
страна говномесов и педофилов
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463
Ratibor Полчаса назад
Какого нашего парня? Какая война? Что за говновброс??? Опять страшилки про гусеницы танков НАТО у границ? Лукашенко что ли наслушались?
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1k
Karp 46 минут назад
Лукавит парниша! В любой армии вначале все расспросы ведутся . прежде чем примут или не примут в " ряды". А раз приняли. то все было нормально и родство с кем-то никто не вспоминал. Значит его просто за что-то выгоняют.
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869
Шурман Karp 8 минут назад
Вы специалист по местным вопросом и по подбору кадров ? . Даже крупные корпорации устраивают допрос раз в 1,5-3 года , хотя в это время ты работаешь на них .
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682
Серый Мех Час назад
Если германия решит выпереть всех, у кого русские корни, бундесвер поопустеет

А вообще, я бы сам свалил. Не, ну на соседней коечке спит краля, года так 22, подкаченные ягодицы торчат из под одеялка

Да ну на, я уже не в расцвете сил, и то глаз ночами не мог бы сомкнуть. Очень нервная работа, знаете ли!
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
А нефиг на фишках сидеть и "патриотические" посты про крымнаш и Донбасс строчить


А то тут у нас много "патриотов" из стран НАТО, которые аж кушать не могут, как за Россию переживают
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1k
Pblta4ok 2 часа назад
Скоро они всех нормальных парней выгонят из армии, как неблагонадежных, так как они с девками будут мутить, вместо друг-дружки.
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402
LinkLine 2 часа назад
статья полный вброс!для примера, армия сша вообще интернациональная, там все чаще украинцы, русские, белорусы, литовцы, латыши, поляки и эстонцы, все вместе это приблизительно 25-30% от ста, остальные американцы, во франции тоже самое, англия тоже не исключение
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7k
Агент Безопасной Национальности LinkLine Час назад
Т.е. наидемократичнейшее издание из наилиберальнейшей страны бессовестно врет? Ай-яй-яй, как неудобно получается...
***
Fem måneder etter at Martin Jakobsen kom inn i førstegangstjenesten, ble han kastet ut. Myndighetene mener han har for sterk tilknytning til et annet land. Nå vil Forsvaret endre sin praksis.
De siste fire årene har 688 førstegangstjenende fått livet sitt satt på vent grunnet manglende sikkerhetsklarering. [мат] har fått beskjeden etter påbegynt tjeneste.
I 248 av sakene er det personens tilknytning til annet land som er hovedgrunnen til at tjenesteperioden blir annullert og/eller utsatt.
*
Через пять месяцев после того, как Мартин Якобсен поступил на службу в первый раз, его уволили. Власти считают, что у него слишком сильная связь с другой страной. Теперь защита изменит свою практику.

За последние четыре года контракты 688-ми впервые нанятых военнослужащих были приостановлены из-за отсутствия допуска к Службе безопасности. Многие получили это сообщение после начала службы. В 248 случаях именно связь лица с другой страной является основной причиной аннулирования и/или отсрочки срока службы.
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402
LinkLine Агент Безопасной Национальности 52 минуты назад
там совсем иная причина, а не та что афтар описал
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7k
Агент Безопасной Национальности LinkLine Полчаса назад
Т.е. автор написал не так, как указано в статье-оригинале?
"В 248 случаях именно связь лица с другой страной является основной причиной аннулирования и/или отсрочки срока службы"
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7k
Агент Безопасной Национальности LinkLine 19 минут назад
Привычная либероидная позиция - отрицать очевидное со словами "Это не то, что вы подумали"
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402
LinkLine Агент Безопасной Национальности 9 минут назад
то есть, твоя шизоидная позиция такова, что чела брали в армию не проверив его родословную? а потом спустя пол года вдруг узнают о его русских родственниках? вы бл.я боты путриоты настолько тупые что просто пи.здец вам не то что ссут в глаза, вам срут уже на рожу а вам всё маска омолаживающая!
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
Из Норвегов вояки как из ховна пуля, с кем они собрались воевать? Во время Второй мировой их за два дня захватила немецкая тыловая часть и то 1,5 дня ждали пока сбежит британский экспедиционный корпус.
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1k
Pblta4ok Enotko Ytko 2 часа назад
Надо не историю изучать, а фильмы смотреть. Про викингов там, все дела. Тогда и глупых вопросов не будет. У них сильнейшая армия мира! А с флотом Швеции, вообще непобедимые ребята.
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526
Роман Enotko Ytko Полчаса назад
а чего ты хотел от страны, которой чуть больше ста лет? ни истории, ни традиций. Это европейская Украина - они даже были оформлены юридически приблизительно в одно и то же время.
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7k
Агент Безопасной Национальности Pblta4ok 18 минут назад
Тогда сильнейшая - это итальянская. "Про римлян там, все дела" (0,5с)
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7k
Агент Безопасной Национальности Роман 14 минут назад
Ни языка, кстати.
Т.н. "современный норвежский язык" (нюнорск и букмол) был создан Иваром Осеном в первой половине 20-го века на основании датского языка и местных диалектов.
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2k
Владимир 2 часа назад
надо было бить себя в грудь и говорить,что конченный [мат]
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8k
KOSTELLO 3 часа назад
Нельзя Норвегам воевать.
У них там итак куча муслимов, а вернутся с боевого похода, там вообще Йемен будет.
А вернутся далеко не все......
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2k
Красаучег) 3 часа назад
Боятся с#ки) кирпичами срутъ))
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215
sedoisever 4 часа назад
Тут в комментах уже и про фашистскую Германию привели параллель...
Меня не пустили в армии в Германию (ГСВГ) потому, что моя мать немка. И она не 20 лет прожила в СССР. Она из обрусевших немцев Поволжья.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ sedoisever 2 часа назад
Ну так немцев Поволжья вообще во время ВОВ депортировали в Сибирь и Казахстан , как неблагонадежных и до 60х выезд в европейскую часть страны запрещали
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215
sedoisever ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
"Ну так" я и говорю. Это не эксклюзивная практика и ничего удивительного нет.
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7k
Агент Безопасной Национальности ☣️Месть печенегов☣️ 8 минут назад
Как дополнительный пример - то, что во время 2-й Мировой вытворяли пендосы с японцами, которые жили в Штатах.
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Комментарий удален
−11
429
Hypnosis 6 часов назад
Прямо как в фашистской германии, только там за родственников евреев щемили.
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4k
Иван 6 часов назад
Слава Путину в России такой х*йни нету, армия интернациональная, любой может служить. А у шпионов и физподготовка по лучше.
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4k
uutb Иван 5 часов назад
*получше
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28
Михаил 6 часов назад
Жёлтый заголовок.
Чувака выперли не потому, что у него русская мать, а потому что она живёт в России и при этом чувак заявляет, что никак с Россией не связан.
Его бы выперли из любой армии где служат по желанию, а не по обязаловке.
И по новым правилам допуск у новобранца должен быть как минимум за 2 месяца до призыва, чего у него не было. Непруха, чё.
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201
Дмитрий Сергеевич Михаил 5 часов назад
А это тогда что:
Его мать проживает в Норвегии уже более 20 лет.
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6k
Пафнутий Михаил 5 часов назад
Чувак сразу заявил что имеет родню в России.
Интересно, выперли бы его из армии, если бы его родня жила бы где-нибудь в Пиндосии?
Интересно, как давно Россия и Норвегия находятся в состоянии войны, что подданные Норвегии имеющие родственников в России являются слишком неблагонадежными чтобы служить в армии?
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4k
Fishki_surfer 6 часов назад
"За 4 года не смогли пройти проверку 688 претендентов на службу в армии, многие из них уже отслужили нескоько месяцев. Причина отказа - тесные связи с другим государством, в частности, с Россией, Китаем, Иранном, Украиной, Беларусью, Мексикой, Бразилией и Филлипинами."
Да уж, широкий круг противников для "предстоящей войны".
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371
Владимир Краснодар Fishki_surfer Час назад
Смелые норвеговцы всех победят!
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2k
Frank Borman 6 часов назад
Ну значит, Норвегия готовится воевать с Россией. Пусть спасибо скажет, что не сдохнет в Арктике, воюя с русскими. Останется в живых, будет чпокать норвежских баб.
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96k
Редька с хреном Автор поста Frank Borman 6 часов назад
Увы - ток старушек! Норвежские бабы, по призыву вместо него тоже сдохнут в Арктике.
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