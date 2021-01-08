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Беренберг — самый северный активный стратовулкан планеты

Беренберг — самый северный активный стратовулкан планеты (7 фото)

Автор:
08 января 2021 11:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Беренберг   вулкан   вулканы Норвегии   вулканы планеты   норвегия   стратовулканы   
617
7

Вулкан находится на острове Ян-Майен, Норвегия.

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Метки: Беренберг   вулкан   вулканы Норвегии   вулканы планеты   норвегия   стратовулканы   
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