Беренберг — самый северный активный стратовулкан планеты

Вулкан находится на острове Ян-Майен, Норвегия.
Долгое время вулкан считался потухшим. Но он "проснулся" во второй половине двадцатого века. А последнее извержение случилось в 1985 году. Другие извержения произошли в 1732, 1818 и 1851 годах.
Высота вулкана составляет 2085 метров над уровнем моря.
Название вулкана Beerenberg с норвежского переводится как "Медвежья гора". Вулкан назвали так из-за белых медведей, которых видели китобои в XVII веке в этих местах.
В настоящее время на вершине вулкана находится кратер, в основном заполненный льдом, шириной около 1 км.
Беренберг состоит в основном из потоков базальтовой лавы с незначительным содержанием тефры.
Тефра (от греческого слова τεφρα — пепел) — это собирательный термин для отложений материала, выброшенного в воздух вулканом и затем осевшего на землю.
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