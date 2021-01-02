Рабочий Mercedes жестко отомстил руководству завода за увольнение

38-летний испанец угнал бульдозер, проехал на нем 21 километр до завода, снес ворота стоянки и начал крушить новенькие автомобили. СМИ пишут, что он также пытался проникнуть на территорию завода, но к счастью, ему это не удалось, иначе бы он оставил без работы своих бывших коллег.