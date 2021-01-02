Рабочий Mercedes жестко отомстил руководству завода за увольнение

Он угнал бульдозер, проехал на нем 20 километров, чтобы заехать на стоянку завода и немного там "покататься" среди новеньких автомобилей. Ущерб составил 2 миллиона евро.
Работник завода Mercedes, расположенного в испанском городе Витория, которого уволили в канун Нового года, так разозлился на руководство, что решил жестоко отомстить.
38-летний испанец угнал бульдозер, проехал на нем 21 километр до завода, снес ворота стоянки и начал крушить новенькие автомобили. СМИ пишут, что он также пытался проникнуть на территорию завода, но к счастью, ему это не удалось, иначе бы он оставил без работы своих бывших коллег.
Сообщается, что разгневанный работник уничтожил около 50 машин V-класса, стоимость которых стартует от 29 тысяч евро. Таким образом, ущерб от его действий оценивается более чем в 2 миллиона евро.
Также хорошо, что "народный мститель" приехал на завод ночью, когда там совершенно не было людей. Иначе "кармагеддона" было бы не миновать.
Борца с нещадным капитализмом задержали полицейские. Однако его не стали арестовывать, так как в этой истории люди не пострадали.
К слову, уволенный рабочий, скорее всего, вынашивал злобу не один день. Сотрудники заводов Mercedes в Испании бастуют не первый месяц. В частности они не довольны новым планом руководства, который предполагает сокращение 10-15% рабочих.
В самой Витории акции протеста против "нового плана производства" проходили буквально две недели назад - 18 декабря.
А в марте рабочие даже остановили конвейер, протестуя против решения руководства завода о продолжении производства автомобилей во время вспышки эпидемии Covid-19. Значительная часть 5-тысячного штата завода Daimler AG провели акцию, требуя ввести карантин.
De momento han conseguido para la línea.— Igor Goikolea (@goikoleaigor) March 16, 2020
A las 10:30 reunión entre el Comité de Empresa y Emilio Titos, director de la planta de Mercedes Gasteiz. pic.twitter.com/CirHuNzPPM
Источник:
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Но то что он дурак это понятно. Получит срок или штраф, ну и компенсацию до конца своих дней.
А руководство завода поржет да и все. ЧТо для руководства 50 мерсов? Ноль
Нехай испанцы дальше бастуют,
на заводе около Берлина у ребят будет работа.
и всем станет здорово
Не видели как давят в шредере машины за незначительные царапины. Типа утилизировали и деньги со страховой получили. А новые тачки завод еще наштампует.
Тут рабочий видимо полный деградант. За то и уволили