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Рабочий Mercedes жестко отомстил руководству завода за увольнение

Рабочий Mercedes жестко отомстил руководству завода за увольнение (10 фото)

Автор:
02 января 2021 18:28
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   бульдозер   завод   испания   протест   рабочий   увольнение   уничтожение   
4502
10

Он угнал бульдозер, проехал на нем 20 километров, чтобы заехать на стоянку завода и немного там "покататься" среди новеньких автомобилей. Ущерб составил 2 миллиона евро.

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Метки: mercedes   бульдозер   завод   испания   протест   рабочий   увольнение   уничтожение   
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30  комментариев
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317
wmzz Час назад
И не найдёт вообще никакой работы, с такой историей в биографии.
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3k
Чиуауа 14 минут назад
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28k
Юр21 19 минут назад
Скоро в Литве и Польше появятся дешёвые минивэны, "не бит, не крашен"!
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10k
net 19 минут назад
Считоводы))) это же блин завод. Магазинная цена включает в себя заводскую цену, расходы, налоги и прибыль. Заводская цена опять же включает в себя расходы налоги и прибыль. Там если реально считать тогда 500тыс максимум. + дофига деталей можно использовать снова.
Но то что он дурак это понятно. Получит срок или штраф, ну и компенсацию до конца своих дней.
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16k
Марина 20 минут назад
Как всегда, работать не хотят, сокращения штата не хотят, а вот денюшки получать так они первые.
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436
SEON Полчаса назад
Отомстил он только страховой компании. И долг на себя огромный повесил.
А руководство завода поржет да и все. ЧТо для руководства 50 мерсов? Ноль
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1k
Ertin 57 минут назад
А в чём месть?.. Автопроизводитель считай продал продукцию прямо с завода без затрат на логистику и прочих накладных. Разве что в рассрочку...
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113k
arek14 58 минут назад
В новостях говорят, что Daimler планирует перенести сборку этих моделей в Германию из-за продолжающихся забастовок.
Нехай испанцы дальше бастуют,
на заводе около Берлина у ребят будет работа.
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27k
bgv Час назад
ща фрицы вообще закроют завод в Испании
и всем станет здорово
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1k
Oleg Biggpike Час назад
идиот
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884
Олег Шишкин Час назад
А в чём месть? Его личность известна, его действия доказаны с поличным. Да и для компании сумма так себе, а вот для испанца это вешалка.
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284
Alex Zx Час назад
этот придурок сядет, а все машины застрахованы. Мозгами видимо не блещет, за что скорее всего и был уволен.
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2k
Mart Daav Alex Zx Час назад
уверен, что застрахованы? это не дилер, а фабрика, на фото машины без номерных знаков, такчто если сошли с конвеера, то вовсе не факт, что застрахованы.
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9k
Schandmaul Mart Daav 52 минуты назад
продукция на миллионы евро и без страховки? в Европе? там таких дураков нет, в этом случае страховка оплачивает ущерб и уже потом берёт мужика за яйца на предмет погашения долга.. будет до конца жизни расплачиваться.
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284
Alex Zx Mart Daav 44 минуты назад
в сраном гуанобизнесе с оборотом 100 килобаксов в год застраховано ВСЁ! А у мерседеса застрахованы даже мыши и тараканы которые в помещении бегают, не говоря уже о парковке с готовой продукцией.
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436
SEON Mart Daav Полчаса назад
Я думаю сам завод застрахован. И если новый авто стоит 50000, то для завода он стоит значительно дешевле.
Не видели как давят в шредере машины за незначительные царапины. Типа утилизировали и деньги со страховой получили. А новые тачки завод еще наштампует.

Тут рабочий видимо полный деградант. За то и уволили
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10k
wilddewill Час назад
Чего там у нас в России говорите?, плохо платят?))))
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9k
Schandmaul Час назад
мой бывший шеф мне как то сказал, что лучше чем вандализм только пожар на фирме, страховка заплатит сполна и можно обновить залежалое на новое и ещё останется
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677
СырныйКластер Schandmaul 57 минут назад
Ага, конечно. А страховщики прям мечтают расстаться со своими деньгами. Не знаю как в Испании, но российские найдут тысячу причин урезать сумму выплаты...
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9k
Schandmaul СырныйКластер 43 минуты назад
я живу в Германии и думаю что в Испании всё происходит примерно так же как у нас. Конечно, они не рады расстаться с деньгами, но тут есть закон и он работает. На счёт России не могу сказать, возможно ситуация другая или есть лазейки.
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677
СырныйКластер Schandmaul 39 минут назад
Мы живём в разных мирах...
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141
ezgik Schandmaul 36 минут назад
У нас не лазейки, а настоящие брешИ
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29k
Михаил 2 часа назад
напомнило
Ссылка www.youtube.com
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
А мог бы просто насрать на капот начальнику
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8k
Star Link Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
и ткуть его мордой туда. все экологически чисто.
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436
SEON Дарвин и аморальная премия 23 минуты назад
кстати это было бы гораздо более неприятно для руководства. а эту мелочь они даже не заметят
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33k
parallax 2 часа назад
Лучше бы виллу шефа развалил.
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2k
* You All 2 часа назад
а теперь попадёт в тюрягу ещё и должен будет оплатить ущерб...глупо
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2k
newegg * You All Час назад
Ущерб оплатят его бывшие товарищи, работники авода. За счет не полученных премий и бонусов.
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