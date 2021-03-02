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Рифильке: норвежский тоннель, проложенный по океаническому дну

Рифильке: норвежский тоннель, проложенный по океаническому дну (6 фото)

Автор:
02 марта 2021 10:30
Сообщество : Автомир
Метки: Рифильке   Тоннели Норвегии   автомобильные тоннели   норвегия   скандинавия   тоннели   тоннели Скандинавии   
833
6

Это самый длинный и глубокий подводный автомобильный тоннель в мире. Расположен в норвежской провинции Ругаланн на юго-западе страны. Протяжённость тоннеля составляет 14,4 км.

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Метки: Рифильке   Тоннели Норвегии   автомобильные тоннели   норвегия   скандинавия   тоннели   тоннели Скандинавии   
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6  комментариев
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165
Активная Жизнь Полчаса назад
Класс! Когда же у нас на прямую от Джубги до Сочи туннель проложат? )))
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73
Племянник Путина Активная Жизнь 17 минут назад
когда местные скинуться, тогда и проложат.
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10
Сергей Абрамович 8 минут назад
Вся Норвегия это мосты и тоннели и горы. Первый раз был в Норвегии было ВАУ. За два года работы там каждый раз ВАУ.
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12k
Совранский 47 минут назад
Пешеходные дорожки на 14,5 км?!?!?! - мисье знает толк в извращениях)))
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11k
Анатолий Соколов Совранский Полчаса назад
неспеша три часа идти ... быстрым шагом за два часа можно пройти.
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963k
Никифоридис Автор поста Совранский 4 минуты назад
Зато какой воздух в тоннеле свежий! Ммм... Полезно для здоровья очень
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