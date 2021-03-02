Рифильке: норвежский тоннель, проложенный по океаническому дну

Это самый длинный и глубокий подводный автомобильный тоннель в мире. Расположен в норвежской провинции Ругаланн на юго-западе страны. Протяжённость тоннеля составляет 14,4 км.
Тоннель стал частью норвежской национальной дороги № 13, простирающейся между Северныйм Йэреном и Рифильке.
Пропускная способность тоннеля составляет на 10 000 автомобилей в сутки. Для каждой из сторон движения предусмотрена отдельная труба-тоннель, рассчитанная на двухполосное движение. В каждой из двух "труб" тоннеля предусмотрены пешеходные дорожки по каждую из сторон дороги.
Строительство норвежского тоннеля началось в 2013 году. В декабре 2019 года строение было введено в эксплуатацию.
Самая глубокая точка находится на отметке 292 м ниже уровня моря.
В каких глубоких точках были вы? И какие тоннели знаете?
Источник:
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