Протянул руку помощи: знаменитый порноактёр предложил Дзюбе работу в порно

Слава слитого видео футболиста Артёма Дзюбы уже давно вышла за пределы РФ. На ролик обратил внимание итальянский порноактёр Рокко Сиффреди, и в сторис Instagram поддержал футболиста:

— Великолепный уровень! В этом консервативном мире, если тебе понадобится рука помощи, ты всегда можешь рассчитывать на меня! P.S.: Иди ты, Пьер Вудман! Он мой! — написал Сиффреди, отметив, что был бы рад видеть Артёма в своей команде.

P.S.: Пьер Вудман - популярный французский порнорежиссёр.