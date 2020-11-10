Протянул руку помощи: знаменитый порноактёр предложил Дзюбе работу в порно

Похоже, что слитое видео Дзюбы стало популярно по всему миру. Популярный итальянский порноактёр Рокко Сиффреди поддержал футболиста после скандала и даже предложил ему работу. Надо отдать должное Дзюбе, на видео он очень артистичен!
Слава слитого видео футболиста Артёма Дзюбы уже давно вышла за пределы РФ. На ролик обратил внимание итальянский порноактёр Рокко Сиффреди, и в сторис Instagram поддержал футболиста:
— Великолепный уровень! В этом консервативном мире, если тебе понадобится рука помощи, ты всегда можешь рассчитывать на меня! P.S.: Иди ты, Пьер Вудман! Он мой! — написал Сиффреди, отметив, что был бы рад видеть Артёма в своей команде.
P.S.: Пьер Вудман - популярный французский порнорежиссёр.
Артём пока никак не отреагировал на предложение Сиффреди. После слитого видео Дзюба закрыл свою страничку в Instagram.
Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет
Источник:
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У Зенита - Дзюба,
У Дзюбы стояк !