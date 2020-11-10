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Протянул руку помощи: знаменитый порноактёр предложил Дзюбе работу в порно

Протянул руку помощи: знаменитый порноактёр предложил Дзюбе работу в порно (3 фото)

Автор:
10 ноября 2020 09:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дзюба   видео дзюбы   интересное   порноактёр   слив   фото   шоу бизнес   юмор   
2681
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Похоже, что слитое видео Дзюбы стало популярно по всему миру. Популярный итальянский порноактёр Рокко Сиффреди поддержал футболиста после скандала и даже предложил ему работу. Надо отдать должное Дзюбе, на видео он очень артистичен!

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Метки: Дзюба   видео дзюбы   интересное   порноактёр   слив   фото   шоу бизнес   юмор   
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11  комментариев
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1k
Виктор Полесов 2 часа назад
всё. спёкся артём. сейчас слили из сборной, затем потихоньку сольют из зенита, потом - из футбола вообще. и вообще отовсюду. потом уедет артем из россии - на этом вся история и кончится
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4k
Сергей Виктор Полесов 2 часа назад
И купят очередного негра за хуллиард баксов.
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6k
ХРУСТАЛИК 13 минут назад
это всё рука кремля
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1k
Федор Медведев 20 минут назад
маструбиньо
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180k
MASK Полчаса назад
Новость об онанизме Дзюбы затмила все остальные мировые новости ? Переизбрание Трампа отошло на второй план.
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2k
Дядя Сэм 55 минут назад
Новая кричалка:


Берегись, Динамо
Берегись Спартак!
У Зенита - Дзюба,
У Дзюбы стояк !
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17k
SerGProS Час назад
Пусть вначале пройдет кастинг у Пьера Вудмана
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52
Василий Иванов Час назад
Российские футболисты только и годятся для для сьёмки в гей-порно.
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4k
Летучий Мыш 2 часа назад
Д zz юба- звезда youtub'a
вот привязались к мужику, чесслово.
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1k
Андрей Евтушенков 2 часа назад
Протянул руку помощи: знаменитый порноактёр предложил Дзюбе работу в порно
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6k
Вася 2 часа назад
Предлагаю флешмоб в защиту Дзюбы ! Каждый фишкянин скинет свою рабочую руку в деле !
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