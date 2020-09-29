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В Томске появилась услуга "гроб на час"

В Томске появилась услуга "гроб на час" (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 14:23
Сообщество : Жить в России
Метки: аренда   гроб   интересное   томск   услуги   фото   юмор   
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Директор ритуальной службы из Томска решил сдавать гробы в почасовую аренду. Как ни странно, но есть желающие часик-другой поваляться в гробу за деньги! Чаще всего гробы арендуют для фотосессий или психотерапии.

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Метки: аренда   гроб   интересное   томск   услуги   фото   юмор   
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6  комментариев
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19k
Батончик с маком Час назад
а чё не полное "погружение"?
запихивали бы в печку и слегка поджаривали. любителей особо острых ощущений можно до хрустящей корочки.
ну и тоже депозит за уборку печи после обосравшихся
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4k
sivanov1079 Полчаса назад
Учитывая забавы в Томске и Омске, Навальный был все-таки в опасности
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15k
голландец 53 минуты назад

В Томске появилась услуга "гроб на час"
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19k
Сибиряк 2 часа назад
В Томске появилась услуга "гроб на час"Посмотреть
В Томске появилась услуга "гроб на час"
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71k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
У нас куча возрастных бабок по заключали с фирмами договора похоронного обслуживания.
Оплата сейчас, около 40 т.р.
Минимальный пакет:
Гарантируют вывоз из морга, макияж усопшего, прощание родственников в прокатном гробу, кремация, выдача праха на руки родственникам, либо развевание праха в Чёрном море, либо посадить дерево поверх праха.
Все остальное - дороже.
Хочешь сгореть с гробом - доплати за гроб.
Много тёток, оставшихся одни, без нормальных отношений с нервомотной родней, заплатили деньги и сидят спокойно.
Будет кому тело с морга забрать, хоть так.
Не валяться в штабеле до бесплатнооо погребения.
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Дуралеев в мире хватает, вспомнить туже свадьбу Собчак.
Дуралеев в мире хватает, вспомнить туже свадьбу Собчак.
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