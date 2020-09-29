В Томске появилась услуга "гроб на час"

Директор ритуальной службы из Томска решил сдавать гробы в почасовую аренду. Как ни странно, но есть желающие часик-другой поваляться в гробу за деньги! Чаще всего гробы арендуют для фотосессий или психотерапии.
Томский предприниматель и директор ритуальной службы Александр Шарабаев придумал новый способ заработать. Молодой человек начал сдавать гробы в аренду на час.
"После проведения соревнований по скоростной копке могил к нам стали обращаться люди с целью арендовать гроб на час для фото и видеосъемки, а также для психологической разгрузки. Это бесценный опыт, а на Хэллоуин вы можете скинуться компанией и сфотографироваться", — рассказал Шарабаев в разговоре с рекламной газетой Metro.
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Стоит отметить, что аренда гроба стоит пять тысяч в час + депозит. Если вы вдруг испортите гроб, то депозит вам не вернут.
Конкурс по скоростному копанию могил
Соревнования по скоростному копанию могил пройдут в Омске в рамках форума ритуальных агентств. Изначально конкурс должен был состояться во Владивостоке, но его перенесли.
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запихивали бы в печку и слегка поджаривали. любителей особо острых ощущений можно до хрустящей корочки.
ну и тоже депозит за уборку печи после обосравшихся
Оплата сейчас, около 40 т.р.
Минимальный пакет:
Гарантируют вывоз из морга, макияж усопшего, прощание родственников в прокатном гробу, кремация, выдача праха на руки родственникам, либо развевание праха в Чёрном море, либо посадить дерево поверх праха.
Все остальное - дороже.
Хочешь сгореть с гробом - доплати за гроб.
Много тёток, оставшихся одни, без нормальных отношений с нервомотной родней, заплатили деньги и сидят спокойно.
Будет кому тело с морга забрать, хоть так.
Не валяться в штабеле до бесплатнооо погребения.