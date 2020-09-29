В Томске появилась услуга "гроб на час"

Томский предприниматель и директор ритуальной службы Александр Шарабаев придумал новый способ заработать. Молодой человек начал сдавать гробы в аренду на час.

"После проведения соревнований по скоростной копке могил к нам стали обращаться люди с целью арендовать гроб на час для фото и видеосъемки, а также для психологической разгрузки. Это бесценный опыт, а на Хэллоуин вы можете скинуться компанией и сфотографироваться", — рассказал Шарабаев в разговоре с рекламной газетой Metro.