Рабочие вытащили из канализации огромную крысу

На столицу Мексики Мехико обрушились ливни, которые затопили канализационную систему города. Рабочие принялись чистить канализацию и вытащили оттуда гигантскую крысу. Прохожие пришли в ужас и решили, что крысы начали мутировать до размера динозавров!
Такая находка вряд ли кого может обрадовать! После чистки канализации рабочие вытащили 20 тонн мусора, среди которого оказалась гигантская крыса выше человека. Сначала рабочие пришли в ужас, и решили что грызуны в канализации начали мутировать, пишет El Tiempo.
После первого шока рабочие поняли, что крыса не настоящая, а просто реквизит для Хеллоуина. Он хранился на складе и был смыт во время штора в канализацию два года назад. Владелица "жуткого монстра" — Эвелин Лопес. Женщина рассказала, что её творение пропало два года назад и найти грызуна никак не получалось. Что теперь делать с вернувшимся грызуном, женщина пока не решила.
Но учитывая тот факт, что Хэллоуин на носу - возможно крыса станет главным экспонатом на празднике!
Пользователи сети уже посмеялись над находкой
Конечно же, почти все прозвали грызуна Сплинтером!
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