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Рабочие вытащили из канализации огромную крысу

Рабочие вытащили из канализации огромную крысу (3 фото)

Автор:
23 сентября 2020 13:07
Сообщество : Юмор
Метки: грызун   интересное   канализация   крыса   находка   прикол   фото   юмор   
2754
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На столицу Мексики Мехико обрушились ливни, которые затопили канализационную систему города. Рабочие принялись чистить канализацию и вытащили оттуда гигантскую крысу. Прохожие пришли в ужас и решили, что крысы начали мутировать до размера динозавров!

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Метки: грызун   интересное   канализация   крыса   находка   прикол   фото   юмор   
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6  комментариев
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3k
Алексей 57 минут назад
... и отложили огромный кирпич.
... и отложили огромный кирпич.
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1k
Александр Едигаров 6 минут назад
Я уже гадить начал пока не дочитал что это реквизит
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8k
Мафусаил 37 минут назад
А где Черепашки-нинзя???
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3k
Александр Зотов 42 минуты назад
атас! Сплинтера повязали!
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29k
Опаньки 50 минут назад
после обнаружения, интересно кто согласился пойти потыкать в нее палкой, чтобы проверить живая она или нет
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301
Андрей 55 минут назад
Теперь у них чистая каналюга. И найденый реквизит для праздника. Год крысы ведь не закончился, может ещё пригодится, например для сжигания 31 декабря, а то год был такой себе...
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