Рабочие вытащили из канализации огромную крысу

После первого шока рабочие поняли, что крыса не настоящая, а просто реквизит для Хеллоуина. Он хранился на складе и был смыт во время штора в канализацию два года назад. Владелица "жуткого монстра" — Эвелин Лопес. Женщина рассказала, что её творение пропало два года назад и найти грызуна никак не получалось. Что теперь делать с вернувшимся грызуном, женщина пока не решила.

Но учитывая тот факт, что Хэллоуин на носу - возможно крыса станет главным экспонатом на празднике!

Пользователи сети уже посмеялись над находкой