В Дании уничтоженные из-за коронавируса норки начали вылезать из могил

Недалеко от города Хольстебро в Дании тела убитых из-за Covid-19 норок начали подниматься на поверхность спустя пару недель после захоронения. Виноватыми в этом оказались природный газ и неглубокие могилы.
Животные были похоронены в братских могилах на специальном поле на глубине около метра. Тушки млекопитающих стали наполняться газом, который и начал выталкивать их из неглубоких могил.
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Наверное стоит написать книгу по следам этой эпидемии.
И всегда такие вещи делаются под лозунгом - что это во благо :-)
кому там сплавят ковидные шубки интересно