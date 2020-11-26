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В Дании уничтоженные из-за коронавируса норки начали вылезать из могил

В Дании уничтоженные из-за коронавируса норки начали вылезать из могил (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 14:03
Сообщество : Пандемия
Метки: 360подмосковье   видео   дания   животные   норки   пандемия   
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Недалеко от города Хольстебро в Дании тела убитых из-за Covid-19 норок начали подниматься на поверхность спустя пару недель после захоронения. Виноватыми в этом оказались природный газ и неглубокие могилы.

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Метки: 360подмосковье   видео   дания   животные   норки   пандемия   
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12  комментариев
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
нефиг хоронить на старых индейских кладбищах
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87k
сапер Водичка Полчаса назад
Они плять дождутся !!!
Они плять дождутся !!!
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1k
Vitali Полчаса назад
Стивену Кингу такое и не снилось.
Наверное стоит написать книгу по следам этой эпидемии.
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10k
Artem Полчаса назад
Ну что там следующее... чума?
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3k
AlekseiTFS Полчаса назад
Одни придурки в своё время воробьёв истребили.Другие виноградники уничтожили ,Третьи норок закопали.
И всегда такие вещи делаются под лозунгом - что это во благо :-)
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−81
Иван Иванович 48 минут назад
Хоррор, прости гойспади
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5k
Александр 58 минут назад
чудеса европейского гуманизма
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
В Дании уничтоженные из-за коронавируса норки начали вылезать из могил
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142k
☭Cheкаво☭ Час назад
В Дании уничтоженные из-за коронавируса норки начали вылезать из могил
В Дании уничтоженные из-за коронавируса норки начали вылезать из могил
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11k
робт Час назад
ой, а чейто они какие голенькие?

кому там сплавят ковидные шубки интересно
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134
ДМИТРИЙ Ф 2 часа назад
А российским норкам не страшен такой исход, их прививают от короны
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