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Обезьяна помогла индонезийке постирать белье

Обезьяна помогла индонезийке постирать белье (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Борнео   видео   животные   индонезия   обезьяны   смешно   стирка   хвостатые прачки   
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Жительница индонезийского острова Борнео оставила во дворе своего дома корыто с замоченным бельем. А когда она пришла к нему, оказалось, что ее опередили хвостатые прачки: живущие по соседству дикие обезьяны решили заняться стиркой сами!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Борнео   видео   животные   индонезия   обезьяны   смешно   стирка   хвостатые прачки   
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