Обезьяна помогла индонезийке постирать белье

Увидев обехьяну за стиркой, Айю не стала ей мешать, а пошла в дом и засняла процесс. По ее словам, в их районе немало диких обезьян - они живут в окрустных лесах, периодически забираясь в пустующие дома и хозяйственные строения в поисках пищи. "Они часто приходят к нам, оставаясь на пару дней, - рассказывает Айю. - Обычно они приходят группой. но эта была одна - возможно, отбилась от своих.

Обезьяна явно не хотела отдавать женщине вещи. Чтобы отвлечь ее от стирки, Айю бросила ей хлеб и бананы, - так что обезьяна даже получила плату за свою работу! Позднее Айю сообщила о происшествии в местный департамент защиты животных - на случай, если обезьяна отбилась от стаи, и ей требуется помощь.