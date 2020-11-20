Обезьяна помогла индонезийке постирать белье

Жительница индонезийского острова Борнео оставила во дворе своего дома корыто с замоченным бельем. А когда она пришла к нему, оказалось, что ее опередили хвостатые прачки: живущие по соседству дикие обезьяны решили заняться стиркой сами!
Айю Сарасиани, жительница индонезийской провинции Южный Калимантан, оставила во дворе замоченное белье. Когда же она вернулась, чтобы постирать его, она увидела, что местные длиннохвостые макаки решили помочь ей с домашними обязанностями. Обезьяна, совсем как человек, терла и полоскала вещи, а потом вытащила их на бетон и начала тереть с еще большим остервенением.
Увидев обехьяну за стиркой, Айю не стала ей мешать, а пошла в дом и засняла процесс. По ее словам, в их районе немало диких обезьян - они живут в окрустных лесах, периодически забираясь в пустующие дома и хозяйственные строения в поисках пищи. "Они часто приходят к нам, оставаясь на пару дней, - рассказывает Айю. - Обычно они приходят группой. но эта была одна - возможно, отбилась от своих.
Обезьяна явно не хотела отдавать женщине вещи. Чтобы отвлечь ее от стирки, Айю бросила ей хлеб и бананы, - так что обезьяна даже получила плату за свою работу! Позднее Айю сообщила о происшествии в местный департамент защиты животных - на случай, если обезьяна отбилась от стаи, и ей требуется помощь.
Обезьяна явно не хотела отдавать женщине вещи. Чтобы отвлечь ее от стирки, Айю бросила ей хлеб и бананы, - так что обезьяна даже получила плату за свою работу! Позднее Айю сообщила о происшествии в местный департамент защиты животных - на случай, если обезьяна отбилась от стаи, и ей требуется помощь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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