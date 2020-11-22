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Сообщество Без кота и жизнь не та 710 постов • 333 подписчика подписаться
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Покорение высокой полки пошло не по плану

Покорение высокой полки пошло не по плану (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2020 09:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   высота   животные   кот   кошка   полка   прыжок   фото   
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Животное крайне заинтересовалось полкой, и удовлетворить любопытство можно было только одним способом — покорить эту высоту.

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Метки: видео   высота   животные   кот   кошка   полка   прыжок   фото   
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Digektor Час назад
А есть видео, где повторы идут в течение часа? А то я не все успел разглядеть... :)))))
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446
Виталий Полчаса назад
надо было сильнее отталкиваться задними лапами
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7k
kaboza 2 часа назад
грация кирпича
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