Покорение высокой полки пошло не по плану

Животное крайне заинтересовалось полкой, и удовлетворить любопытство можно было только одним способом — покорить эту высоту.
В какой-то момент Мелисса Бош из Канзаса (США) заметила, что её кошка готовится к акробатическому выступлению.
Но не всё в жизни получается так, как нам хочется. Вот и четвероногая трюкачка не преуспела — вместо того, чтобы восхитить хозяйку своей ловкостью, она насмешила её падением вниз.
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