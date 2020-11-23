В шанхайском аэропорту началась давка и паника из-за зараженного COVID-19

Аэропорт "Пудун" был закрыт после того, как у нескольких сотрудников был обнаружен коронавирус. Пассажирам, которые находились в здании, объявили о карантине и необходимости сдачи теста. Некоторым это так не понравилось, что кордон, выставленный медиками, взяли силой.
Из-за зараженного грузчика, инспектора службы безопасности и его жены руководство аэропорта "Пудун" в Шанхае решило закрыть здание и протестировать на наличие коронавируса всех, кто находился внутри.
Почти 14 тысяч пассажиров приняли это заявление с неудовольствием. На кадрах видео, которые появилось в Сети, можно заметить, как часть людей пытается смять кордон и выйти из-за ограждения.
more videos now— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) November 22, 2020
looks like it is terribly organized
absolutely no social distance，just all packed on each otherpic.twitter.com/yXZsGoNfKT
Руководство воздушной гавани решило закрыть аэропорт на карантин на две недели. Отменены все рейсы, сотни работников и больше тысячи пассажиров находятся внутри. Однако, ходят слухи, что тестирование могут отменить из-за страха перед беспорядками.
another video taken— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) November 22, 2020
looks like all people are forced in a parking lot.pic.twitter.com/fcI6BZri8g
В настоящее время Китай всеми возможными силами пытается не допустить прихода второй волны коронавируса, для чего предпринимаются беспрецедентные меры предосторожности и профилактики. Так, к примеру, целый город на границе с Россией был закрыт на карантин после появления в нем двух инфицированных, а в Тяньцзине была запущена программа скрининга, охватывающая почти три миллиона жителей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пассажиры самолета, летевшего на Ибицу, подрались из-за маски
- Пенсионерка из Омска вместо маски натянула на лицо трусы
- Видео: что творится в казино Лас-Вегаса после их недавнего открытия
- "От голода еще никто не умер!": министр экономики Бурятии описала ситуацию в республике
- В лагере под Дербентом граждане Азербайджана устроили потасовку
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...
--------
и для этого собрали людей покучнее, что бы уж наверняка победить.