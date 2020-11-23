В шанхайском аэропорту началась давка и паника из-за зараженного COVID-19

В настоящее время Китай всеми возможными силами пытается не допустить прихода второй волны коронавируса, для чего предпринимаются беспрецедентные меры предосторожности и профилактики. Так, к примеру, целый город на границе с Россией был закрыт на карантин после появления в нем двух инфицированных, а в Тяньцзине была запущена программа скрининга, охватывающая почти три миллиона жителей.