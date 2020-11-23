FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 558 постов • 98 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
В шанхайском аэропорту началась давка и паника из-за зараженного COVID-19

В шанхайском аэропорту началась давка и паника из-за зараженного COVID-19 (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 09:08
Сообщество : Пандемия
Метки: аэропорт   видео   коронавирус   пандемия   тест на коронавирус   шанхай   
1706
5
1
Аэропорт "Пудун" был закрыт после того, как у нескольких сотрудников был обнаружен коронавирус. Пассажирам, которые находились в здании, объявили о карантине и необходимости сдачи теста. Некоторым это так не понравилось, что кордон, выставленный медиками, взяли силой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: аэропорт   видео   коронавирус   пандемия   тест на коронавирус   шанхай   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
AE 2 часа назад
В настоящее время Китай всеми возможными силами пытается не допустить прихода второй волны коронавируса, для чего предпринимаются беспрецедентные меры предосторожности и профилактики.
--------
и для этого собрали людей покучнее, что бы уж наверняка победить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
604k
Result Автор поста AE Час назад
Вообще-то сейчас на материковой части Китая зарегистрировано 18 больных ковидом. 18, Карл! И меры профилактики действительно беспрецедентные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
559
Homem 8 минут назад
Они там в толпе скорее друг друга перезаражают.Великая страна Китай ,но что то у них всегда не так.Пусть тестов по больше делают и будет им счастье.Уже весь мир переубедили в том,что если ты не болен то только потому что не делал тест,а если сделал то ты в 90 случаев из ста болен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Магнум Час назад
А в рашке у нас главное чтобы на лице маска была а не то штраф... Че зря собака себе завод масляный строила в москвабаде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex 2 часа назад
Сраные китайцы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Как я купила iPhone 11 за 1 рубль»: история девушки из Москвы (5 фото+видео) «Как я купила iPhone 11 за 1 рубль»: история девушки из Москвы (5 фото+видео) "От голода еще никто не умер!": министр экономики Бурятии описала ситуацию в республике "От голода еще никто не умер!": министр экономики Бурятии описала ситуацию в республике Видео: что творится в казино Лас-Вегаса после их недавнего открытия Видео: что творится в казино Лас-Вегаса после их недавнего открытия Пенсионерка из Омска вместо маски натянула на лицо трусы Пенсионерка из Омска вместо маски натянула на лицо трусы В лагере под Дербентом граждане Азербайджана устроили потасовку В лагере под Дербентом граждане Азербайджана устроили потасовку Пассажиры самолета, летевшего на Ибицу, подрались из-за маски Пассажиры самолета, летевшего на Ибицу, подрались из-за маски
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

604102



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда хотел просто сделать фото, а получилась картина эпохи Ренессанса
5
23
Когда хотел просто сделать фото, а получилась картина эпохи Ренессанса
Дронопастухи и рободоярки: репортаж из русской кибердеревни
16
143
Дронопастухи и рободоярки: репортаж из русской кибердеревни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Поставщики смерти: чем опасно запрещенное оружие?
0
20
Поставщики смерти: чем опасно запрещенное оружие?
Студия Warner Bros. извинилась за изображение злодеев с физическими дефектами
1
47
Студия Warner Bros. извинилась за изображение злодеев с физическими дефектами
Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны
Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#история#картинки#кино#жизнь#коты#актер#домашние животные#истории
#фото#прикол#СССР#смешные#люди#в мире#настроение#биография#еда#россия
#факты#животные#прикольные#на различный вкус#позитив#комментарии#полиция#германия#интересное#смех

На что жалуетесь?

Вернуться