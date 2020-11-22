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Шпиц Кнут - трогательная звезда инстаграма

Шпиц Кнут - трогательная звезда инстаграма (9 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   домашние любимцы   животные   кнут   мило   трогательно   шпиц   
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Метис померанского шпица по кличке Кнут, живущий в Гамбурге, полон обаяния! На видео, сделанном хозяйкой, Кнут так трогательно обнимал свою подругу Поли, что мгновенно стал звездой инстаграма, и сейчас за его жизнью следит более 56000 подписчиков!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   домашние животные   домашние любимцы   животные   кнут   мило   трогательно   шпиц   
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