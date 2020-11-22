Шпиц Кнут - трогательная звезда инстаграма

Это видео сняла жительница Гамбурга Антония, хозяйка метиса померанского шпица по кличке Кнут. На прогулке Кнут встретил свою подружку и товарища по играм Поли. Кнут был в попоне, которая защищала его от холода. Когда Антония снимала встречу двух друзей, Кнут обнял Поли и прикрыл ее своией попонкой, после чего стал позировать перед камерой.