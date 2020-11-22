Шпиц Кнут - трогательная звезда инстаграма

Метис померанского шпица по кличке Кнут, живущий в Гамбурге, полон обаяния! На видео, сделанном хозяйкой, Кнут так трогательно обнимал свою подругу Поли, что мгновенно стал звездой инстаграма, и сейчас за его жизнью следит более 56000 подписчиков!
Это видео сняла жительница Гамбурга Антония, хозяйка метиса померанского шпица по кличке Кнут. На прогулке Кнут встретил свою подружку и товарища по играм Поли. Кнут был в попоне, которая защищала его от холода. Когда Антония снимала встречу двух друзей, Кнут обнял Поли и прикрыл ее своией попонкой, после чего стал позировать перед камерой.
Видео мгновенно разлетелось по интернету, и Кнут стал звездой. Сейчас у его страницы, которую ведет Антония, более 56000 подписчиков.
Пост с Кнутом и Поли набрал больше 22000 лайков. Комментируя его, подписчики признавались, что у них просто "сердце тает" при взгляде на эту картину.
Антония взяла Кнута из приюта в четырехмесячном возрасте. По анализу ДНК удалось выяснить, что он - помесь померанского шпица, той-пуделя и пекинеса.
Кнут родился в ноябре 2018 года на Кипре и был вывезен оттуда зоозащитниками после того, как в возрасте нескольких дней его изъяли из дома, где, кроме него, жило более 40 голодных собак.
Поли - тоже собака из приюта. Она родилась в Венгрии и была взята в семью матерью Антонии, Сильвией.
Кнут - веселый пес, способный проделывать множество трюков, например, жарить маршмеллоу. Антония снимает его проделки и выкладывает фото и видео в инстаграм, к большому удовольствию подписчиков.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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