Дедушка показал как купать ребенка на примере кота

Будущий дедушка из Вьетнама решил записать для своего сына, у которого приближается пополнение в семье, видео-инструкцию о том, как купать младенца. А в качестве "модели" на видео выступил котик. Получился милейший ролик - он очаровал миллионы пользователей!
Этим милейшим видео поделился пользователь Vinh Quang Phạm на Фейсбуке. На видео отец (и будущий дедушка) показывает своему сыну, который скоро станет отцом, инструкцию по купанию младенца. Только в съемках участвовал не младенец, а котик!
На ролике внимательный мужчина подробно показывает весь процесс, объясняя этапы по ходу действия. Котяра при этом сохранял удивительное спокойствие, и кажется, даже получал удовольствие от съемок и такого внимания к своей персоне!
Видео-инструкция по купанию малыша быстро стала вирусной в сети. За короткое время ролик набрал больше 50 тысяч лайков на Фейсбуке. Пользователи очаровались, как мило будущий дедушка подошел к объяснению всех тонкостей.
Видео-инструкция: как купать малыша
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