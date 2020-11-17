Дедушка показал как купать ребенка на примере кота

Будущий дедушка из Вьетнама решил записать для своего сына, у которого приближается пополнение в семье, видео-инструкцию о том, как купать младенца. А в качестве "модели" на видео выступил котик. Получился милейший ролик - он очаровал миллионы пользователей!

0 Этим милейшим видео поделился пользователь Vinh Quang Phạm на Фейсбуке. На видео отец (и будущий дедушка) показывает своему сыну, который скоро станет отцом, инструкцию по купанию младенца. Только в съемках участвовал не младенец, а котик!

0 Источник: На ролике внимательный мужчина подробно показывает весь процесс, объясняя этапы по ходу действия. Котяра при этом сохранял удивительное спокойствие, и кажется, даже получал удовольствие от съемок и такого внимания к своей персоне!

0 Источник: Видео-инструкция по купанию малыша быстро стала вирусной в сети. За короткое время ролик набрал больше 50 тысяч лайков на Фейсбуке. Пользователи очаровались, как мило будущий дедушка подошел к объяснению всех тонкостей.

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