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Дедушка показал как купать ребенка на примере кота

Дедушка показал как купать ребенка на примере кота (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 17:37
Сообщество : Животные
Метки: видео   видео с животными   животные   коты   кошки   питомцы   смешные животные   фото   
852
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Будущий дедушка из Вьетнама решил записать для своего сына, у которого приближается пополнение в семье, видео-инструкцию о том, как купать младенца. А в качестве "модели" на видео выступил котик. Получился милейший ролик - он очаровал миллионы пользователей!

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Метки: видео   видео с животными   животные   коты   кошки   питомцы   смешные животные   фото   
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472
Andrew Belaks Час назад
Хитрый азиат нашёл таки у кота кнопку деактивации...
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1k
Сергей Зем 3 минуты назад
Отберите оскар у Дикаприо и отдайте этому коту!!!!
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5k
zurapod Полчаса назад
главное чтоб он потом этого котика не сожрал.
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927
DrKlizmi Полчаса назад
Надо было в тазик воды налить,а так и мой кот может целый день в инструкциях позировать.
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25k
Лис Полчаса назад
Не, негодная инструкция, надо было в тазик воды налить и мыть кота по настоящему, с мылом. Сам то я особо не заморачивался. Что сыновей перемазавшихся, что кота, просто под краном, пока маленькие были.
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22k
Кура́тор Полчаса назад
дед профи - кот даже не понял , что его "искупали"
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993
WithU Полчаса назад
Кот - цирковой ? Иначе откуда берут таких образцово - показательных , милых животных ? Вьетнамскому дядечке любого из моих котов ,- посмотрела бы я на него )) Обучающий ролик пришлось бы завершить максимум через 5 секунд ))
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19k
hebpat Час назад
котейке - оскара
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