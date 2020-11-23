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Доктор сказал ходить, вот я и ходю: интересные факты о сериале «Ликвидация»

Доктор сказал ходить, вот я и ходю: интересные факты о сериале «Ликвидация» (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 22:25
Метки: интересные факты   история фильма   кино   
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В 2007 году на экраны вышел сериал «Ликвидация», ставший одним из трех отечественных сериалов наравне с «Бригадой» и «Глухарем», которые стали самыми народными творениями «нулевых».

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Метки: интересные факты   история фильма   кино   
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9k
Паша Эмильевич 4 часа назад
Шикарный сериал. Скажем так-это единственный сериал, который я просмотрел мало того, что полностью, так ещё и несколько раз...
Но вот пост какой то куцый...
Для такого сериала можно было развернуть пошире...
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lekha-fil 2 часа назад
Сериал хороший, а пост ни о чём.
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7k
Otium7 3 часа назад
Штирлиц, посмотрел фильм "Ликвидация"
Ссылка coub.com
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27k
lem02 4 часа назад
Машков как актер - нравился. Как человек - для меня теперь гогно. Что он там предлагал по конституции? А, вспомнил, не отдавать то, что спиз....ли. Круто, а что... Промолчал бы, что ли. Самое прикольное, живет ссука в Лос-Анджелесе. И тут такая забота, теперь уже не о его стране.
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7k
albedo lem02 3 часа назад
Свидомый, Бог дал - Бог взял. Не переживай. Жди халявы от Запада.
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mg71 albedo 2 часа назад
Если человек в русской речи использует заимствованное слово "свидомый", то он конченый человек. Аксиома.
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mg71 lem02 2 часа назад
Таких деятелей дофига, не отказав в их таланте - мигалков, безруков и т.п.... Любому клоуну, прежде, чем заплатить, предлагают отсосать, чтобы определить размер оплаты.
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albedo mg71 2 часа назад
Если человек в русской речи использует заимствованное слово, то он конченный человек
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Да ну - то есть ты как чисто русский говоришь: "Хорошилище грядет из ристалища на позорище по гульбищу в мокроступах и с растопыркой"

Перевожу для жертвы ЕГЭ: "Франт идет из цирка в театр по бульвару в галошах и с зонтиком"

Бедные неграмотные полюционеры. Все это уже было.
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Иван lem02 2 часа назад
поздно хохлёнышь, просрал ты крым. Теперь твоя задача - вернуть долги
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428
Остап Ива́нович. 4 часа назад
А еще показана нормальная послевоенная Украина где все национальности дружно живут вместе..
А еще показана нормальная послевоенная Украина где все национальности дружно живут вместе..
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