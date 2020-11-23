Доктор сказал ходить, вот я и ходю: интересные факты о сериале «Ликвидация»

В 2007 году на экраны вышел сериал «Ликвидация», ставший одним из трех отечественных сериалов наравне с «Бригадой» и «Глухарем», которые стали самыми народными творениями «нулевых».
В основу сценария легли личные дневники заместителя руководителя Уголовного розыска Одессы Давида Курлянда, а также несколько ярких исторических событий середины прошлого века. Так, в сериале показан маршал Победы Георгий Константинович Жуков, которого во время опалы сначала сослали в Одессу (а затем в Свердловск, но это уже другая история), где он взял под контроль борьбу с расплодившейся уличной преступностью.
Контрразведка готовит операцию «Контрразведка» во время которой оперативные сотрудники по ночам ловили преступников «на живца» - тех, кто подходил к ним, расстреливали на месте. А трупы убирали только к обеду следующего дня.
В сценарии главный герой Давид Маркович был прописан лысым и полноватым, но режиссер никак не мог подобрать под этот типаж нужного актера. Тогда типаж был скорректирован, а продюсеры захотели видеть в фильме Владимира Машкова. Однако режиссер Сергей Урсуляк сомневался, что актер, в те годы проживающий в Лос-Анджелесе, согласится играть в сериале про работу и жизнь силовиков. Но Машков, прочитав сценарий, сразу дал согласие.
На роль Фимы Петрова продюсеры определили очень популярного в те годы актера Андрея Краско. Тот прилетел на съемки в июне 2006 года, у него были проблемы с сердцем, а тут еще сильная жара. Сцены с ним снимали по вечерам, когда солнце садилось. 4 июля актер поехал в супругой в небольшой поселок Овидиополь, чтобы отдохнуть, там он внезапно потерял сознание.
Бригада скорой помощи доставила актера в районную больницу, где он скончался от острой сердечной недостаточности. Актер успел сняться в нескольких сценах, которые пришлось переснимать с Сергеем Маковецким. Впрочем, в фильме есть одна сцена, где снялся Краско – в сцене, где мертвый персонаж лежит лицом к земле…
Создатели фильма намеренно включили в фильме песню Леонида Утесова «У Черного моря», впервые исполненную в 1951 году, хотя события в фильме развиваются в 1946 году. По мнению продюсеров и режиссера, эта композиция хорошо отражает то время. На концерте Утесова в фильме показан массовый арест «воров в законе», хотя в реальности такого не было – их арестовывали и расстреливали в катакомбах.
На момент отправки в Одессу маршалу Жукову было 50 лет, в сериале «Ликвидация» его сыграл 68-летний Владимир Меньшов. В одной из первых серий только что прибывших в город маршал снимает с должности начальника Управления военной контрразведки. Но в реальности те годы начальник УВК не подчинялся Жукову, так как входил в систему Министерства государственной безопасности.
Двор, где расположен дом с комнатой Норы – это известный в Одессе двор Ирода Великого, где также снималась комната Корейко в фильме «Золотой теленок». Такое название двор получил не случайно: до войны здесь располагался бордель. В виду отсутствия нормальной контрацепции сюда часто наведывались акушерки и сбрасывали в колодец во дворе «плоды любви». Снимать тут было очень удобно – в доме не было межбалконных переходов, поэтому было удобно устанавливать краны.
На съемки сериала «ликвидация» ушло чуть больше семи месяцев. За это время Владимир Машков составил целый словарь местных выражений, а также научился настоящему одесскому говору. Выражения быстро ушли в народ. Например, его цитаты: «Доктор сказал ходить, вот я и ходю», «Картина маслом, все свободны», «Фима, закрой рот с той стороны. Дай доктору спокойно сделать себе мнение», «Не делай мне нервы. Их есть еще где испортить» и другие – стали классикой.
Источник:
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Но вот пост какой то куцый...
Для такого сериала можно было развернуть пошире...
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Да ну - то есть ты как чисто русский говоришь: "Хорошилище грядет из ристалища на позорище по гульбищу в мокроступах и с растопыркой"
Перевожу для жертвы ЕГЭ: "Франт идет из цирка в театр по бульвару в галошах и с зонтиком"
Бедные неграмотные полюционеры. Все это уже было.