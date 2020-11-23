Доктор сказал ходить, вот я и ходю: интересные факты о сериале «Ликвидация»

Контрразведка готовит операцию «Контрразведка» во время которой оперативные сотрудники по ночам ловили преступников «на живца» - тех, кто подходил к ним, расстреливали на месте. А трупы убирали только к обеду следующего дня.

В сценарии главный герой Давид Маркович был прописан лысым и полноватым, но режиссер никак не мог подобрать под этот типаж нужного актера. Тогда типаж был скорректирован, а продюсеры захотели видеть в фильме Владимира Машкова. Однако режиссер Сергей Урсуляк сомневался, что актер, в те годы проживающий в Лос-Анджелесе, согласится играть в сериале про работу и жизнь силовиков. Но Машков, прочитав сценарий, сразу дал согласие.