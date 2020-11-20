Но 24 августа 1217 года ни изобретательность, ни удача, ни сделка с дьяволом не помогли Юстасу. Корабли Юстаса спешили на помощь принцу Людовику, из последних сил сражавшемуся в Лондоне. Англичане напали на французов у порта Сэндвич. Флот Юстаса состоял из 11 перегруженных пушками и боеприпасами больших военных кораблей и 70 небольших судёнышек. У англичан было 18 больших кораблей и 20 маленьких. Морской бой закончился тем, что корабль Юстаса англичане зажали с двух сторон. Есть две версии того, что было дальше. Французская версия: он храбро отбивался от англичан и, даже когда потерял в бою шпагу, веслом раздробил одну противнику череп, но враги связали его и отрубили ему голову. Английская версия: Юстас спрятался в трюме, а когда его схватили, предложил англичанам огромную сумму денег в обмен на жизнь. Англичане не стали торговаться, а отрубили ему голову со словами: “Больше ты никого не предашь, дьявольское отродье”. Его голову возили по южным городам Англии в доказательство того, что легендарный монах-пират мёртв. С людьми Юстаса англичане поступили не менее жестоко, чем он когда-то поступал с захваченными моряками. На каждом из французских кораблей они пощадили по 2-3 человека, остальных порезали и побросали за борт. А принц Людовик без помощи Юстаса проиграл и отказался от своих притязаний на английский престол.