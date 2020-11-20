FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4340 постов • 1125 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
LongFishki Монах Юстас: история пирата, ставшего адмиралом

Монах Юстас: история пирата, ставшего адмиралом (8 фото)

Автор:
20 ноября 2020 18:53
Сообщество : Истории
Метки: longfishki   англия   иоанн безземельный   король   монах   пират   робин гуд   юстас   
912
8
"Никто не поверит ни в те чудеса, которые он совершал, ни в те, что случались с ним", - так написал о Юстасе французский летописец. Легенды о монахе Юстасе гласят, что в испанском городе Толедо он в совершенстве изучил чёрную магию и чуть ли не с самим дьяволом заключил сделку. В это, конечно, историки не поверили, как летописец и предполагал, но в то, что был на свете такой Юстас и был он пиратом, с которым чего только не случалось, верят.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: longfishki   англия   иоанн безземельный   король   монах   пират   робин гуд   юстас   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Загадка Агаты Кристи, или 11 дней, которые потрясли Англию Загадка Агаты Кристи, или 11 дней, которые потрясли Англию Приключения Хрущёва за границей Приключения Хрущёва за границей Как английский король неудачно в туалет сходил Как английский король неудачно в туалет сходил В британской традиционной охоте лису заменили человеком В британской традиционной охоте лису заменили человеком 10 странных обычаев и запретов для правителей 10 странных обычаев и запретов для правителей
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

172599



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сосед решил, что у него есть «личное» парковочное место и заблокировал чужой автомобиль
2
209
Сосед решил, что у него есть «личное» парковочное место и заблокировал чужой автомобиль
"Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку
0
125
"Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обрушилась стена древнейшей крепости России
0
8
Обрушилась стена древнейшей крепости России
На борту приземлившегося в Лондоне лайнера сцепились два чёрных рэпера и попали на видео
0
56
На борту приземлившегося в Лондоне лайнера сцепились два чёрных рэпера и попали на видео
Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны
Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#россия#СССР#прикольные#смешные#актеры#позитив#коронавирус
#юмор#интересно#интересное#авария#подборка#автомобили#спорт#в мире#разное#авария дня
#прикол#факты#кино#дтп#авто авария#ретро#на различный вкус#картинки#автомир#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться