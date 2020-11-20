"Никто не поверит ни в те чудеса, которые он совершал, ни в те, что случались с ним", - так написал о Юстасе французский летописец. Легенды о монахе Юстасе гласят, что в испанском городе Толедо он в совершенстве изучил чёрную магию и чуть ли не с самим дьяволом заключил сделку. В это, конечно, историки не поверили, как летописец и предполагал, но в то, что был на свете такой Юстас и был он пиратом, с которым чего только не случалось, верят.
Юстас родился в 1170 году на севере Франции в знатной семье. Юноша готовился стать рыцарем, но потом увлёкся мореходством и совершил немало морских путешествий. Настранствовавшись, он осел в Испании, где, как уже было сказано, изучил чёрную магию. В народной балладе о Юстасе сказано, что он даже овладел некромантией в Толедо, в европейском центре чёрной магии.
Пирата Юстаса прозвали монахом за то, что после магических занятий он зачем-то отправился служить в бенедиктинский монастырь. Там он в основном троллил монахов и всячески их соблазнял: якобы он пристрастил монахов к азартным играм, во время поста проносил в монастырь мясо, громко пукал во время службы и приводил в келью барышень. Монашеский период его жизни был хоть и ярким, но коротким. В области пиратства у него было гораздо больше заслуг, чем в служении богу, так что логичнее было бы прозвать его пиратом Юстасом или разбойником Юстасом, в крайнем случае предателем Юстасом, но, согласитесь, слушать историю про монаха, грабившего суда и жестокого расправлявшегося с врагами, интереснее, чем про пирата занимавшегося точно такой же деятельностью.
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В 1190 году отца Юстаса убили. Узнав об этом, он ушёл из монастыря и отправился вершить расправу над убийцей. Разобраться с убийцей он решил при помощи дуэли, но не своими руками, а чужими. Интересы Юстаса и убийцы представляли отобранные ими профессиональные дуэлянты. Юстас проиграл, месть не удалась, даже суд был не на стороне Юстаса. Затем в судьбе Юстаса появляется булонский граф Рено де Даммартен, взявший его на высокую должность сенешаля. Поначалу благосклонный к нему граф со временем станет его злейшим врагом. В 1204 году граф подал на Юстаса в суд за растрату графских средств. Юстас отказался предстать перед судом и сбежал. Это было расценено графом как признание вины. Он объявил Юстаса преступником, конфисковал всё его нажитое за 12 лет службы у графа имущество и сжёг его поля.
С этого момента началась преступная жизнь Юстаса. Он поклялся отомстить графу де Даммартену и стал кем-то вроде Робин Гуда. Только он не раздавал награбленное бедным, а просто сколотил банду, вместе с которой грабил и убивал в булонских лесах. Он также подобно Робин Гуду часто использовал маскировку. Однажды он в образе одноногого нищего встретил графа и попросил милостыню. Рено де Даммартен щедро отсыпал калеке монет, а тот в одно мгновение высвободил привязанную ногу, вскочил на графскую лошадь и ускакал, прокричав несколько отборных ругательства в адрес графа. В другой раз он явился к графскому рыцарю в образе дамы лёгкого поведения и предложил скрасить ему досуг. Получив от рыцаря деньги, Юстас встал в подобающую проститутке позу, но вместо обещанной услуги рыцарь получил в нос сначала выхлопными газами Юстаса (вероятно, метеоризм был суперспособностью Юстаса и любимой средневековой шуткой), а затем и кулаком. Очнулся рыцарь без лошади и кошелька. Юстас мстил графу по полной программе: жёг его собственность, убивал его людей, угонял скот. Однажды граф отправил на поимку монаха пятерых наёмников. Обратно вернулся только один, с собой он принёс ступни четырёх напарников и грозное сообщение от бывшего сенешаля. Когда графу всё это осточертело, он запросил помощи у короля. Тогда-то Юстас променял Францию на Англию.
Примерно в 1206 году Юстас стал служить английскому королю Иоанну Безземельному. Иоанн считается одним из самых слабых английских королей. Настолько слабым и неудачливым, что никто из живших после него королей не называл своих наследников именем Иоанн (то есть John). Кстати, это Иоанн Безземельный выведен в роли злодея в легенде о Робин Гуде. Иоанна и Юстаса объединила нелюбовь к французам. Король дал пирату земли в Норфолке, 30 кораблей и власть над Ла-Маншем. Сколотив интернациональную пиратскую команду, Юстас захватил остров Сарк, где обустроил пиратскую базу. Монах стал грозой Ла-Манша. Причём он нападал не только на французские суда, но и на английские. Иоанн закрывал на это глаза покуда французы страдали от налёта монаха больше англичан.
Примерно через восемь лет безнаказанной пиратской жизни над Юстасом нависла угроза. Скорее всего король испугался неограниченной власти монаха над проливом. А тут ещё и старый знакомый Юстаса, булонский граф, тоже решил изменить отчизне и присягнуть на верность английскому монарху. Возможно, он подговорил Иоанна избавиться от монаха. Так или иначе, но король приказал уничтожить пиратскую базу на острове Сарк. Юстасу удалось спастись от людей короля, но большинство его людей погибли.
На фото остров, на котором располагалась пиратская база.
На фото остров, на котором располагалась пиратская база.
Если Рено де Даммартен стал англичанином, значит Юстасу сам бог велел снова стать французом. В войне Англии и Франции он принял сторону короля Филиппа. Французский король сделал Юстаса адмиралом, и снова монах стал властителем Ла-Манша, но теперь абсолютно легально. При содействии кораблей Юстаса принцу Людовику удалось переправить войска в Англию. Адмирал занимался переправкой через Ла-Манш боеприпасов и провизии для французских войск. Несколько лет Юстас верой и правдой служил французам, при любой возможности жестоко расправляясь со своими бывшими союзниками англичанами. Из любой морской заварушки ему удавалось выйти сухим из воды. Враги и друзья Юстаса говорили, что его всегда спасает его дьявольская изобретательность.
Но 24 августа 1217 года ни изобретательность, ни удача, ни сделка с дьяволом не помогли Юстасу. Корабли Юстаса спешили на помощь принцу Людовику, из последних сил сражавшемуся в Лондоне. Англичане напали на французов у порта Сэндвич. Флот Юстаса состоял из 11 перегруженных пушками и боеприпасами больших военных кораблей и 70 небольших судёнышек. У англичан было 18 больших кораблей и 20 маленьких. Морской бой закончился тем, что корабль Юстаса англичане зажали с двух сторон. Есть две версии того, что было дальше. Французская версия: он храбро отбивался от англичан и, даже когда потерял в бою шпагу, веслом раздробил одну противнику череп, но враги связали его и отрубили ему голову. Английская версия: Юстас спрятался в трюме, а когда его схватили, предложил англичанам огромную сумму денег в обмен на жизнь. Англичане не стали торговаться, а отрубили ему голову со словами: “Больше ты никого не предашь, дьявольское отродье”. Его голову возили по южным городам Англии в доказательство того, что легендарный монах-пират мёртв. С людьми Юстаса англичане поступили не менее жестоко, чем он когда-то поступал с захваченными моряками. На каждом из французских кораблей они пощадили по 2-3 человека, остальных порезали и побросали за борт. А принц Людовик без помощи Юстаса проиграл и отказался от своих притязаний на английский престол.
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