FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы Это все российское: чем радуют современные народные умельцы Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Чарующие портреты женщин со всего мира Чарующие портреты женщин со всего мира В Бразилии прохожие задержали и жестоко наказали грабителя В Бразилии прохожие задержали и жестоко наказали грабителя Переделала старое трюмо в кухню для внуков Переделала старое трюмо в кухню для внуков Мгновенная карма: полиция задержала водителя BMW на железнодорожном переезде в Адыгее Мгновенная карма: полиция задержала водителя BMW на... Пост, который оценят взрослые люди: о взаимоотношении полов Пост, который оценят взрослые люди: о взаимоотношении полов Князь или чекист: кому стоять на Лубянке? Князь или чекист: кому стоять на Лубянке? Мама "особенного" третьеклассника разобралась с учительницей по-взрослому Мама "особенного" третьеклассника разобралась с учительницей... Как выпивка спасла пекаря с «Титаника» и еще десятки пассажиров затонувшего лайнера Как выпивка спасла пекаря с «Титаника» и еще десятки пассажиров... В Москве три трансвестита накурили, изнасиловали и ограбили гастарбайтера В Москве три трансвестита накурили, изнасиловали и ограбили... В Киеве куски льда со снегом рухнули на припаркованный в неположенном месте автомобиль В Киеве куски льда со снегом рухнули на припаркованный в... Последние мили до родных берегов российские дипломаты преодолели, толкая железнодорожную платформу Последние мили до родных берегов российские дипломаты преодолели,... Проституция и соски: плакаты прошлого, которые выглядят странно с точки зрения сегодняшнего восприятия Проституция и соски: плакаты прошлого, которые выглядят странно с... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Веселые картинки Веселые картинки Знаменитый актёр Алексей Смирнов получил в Великой Отечественной войне ранение, которое стоило ему личного счастья Знаменитый актёр Алексей Смирнов получил в Великой Отечественной... Сверхчувствительная отдача для самых суровых игроков Сверхчувствительная отдача для самых суровых игроков Pin-Up: предвестник сексуальной революции 60-х Pin-Up: предвестник сексуальной революции 60-х
ФБР предложило 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине

ФБР предложило 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине (1 фото)

Автор:
26 февраля 2021 18:46
Метки: Пригожин   награда за информацию   фбр   
420
1
Федеральное бюро расследований США (ФБР) предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине. Соответствующее объявление размещено в разделе «Самые разыскиваемые» на сайте ведомства.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Пригожин   награда за информацию   фбр   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
35
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
albedo Час назад
Угу, напугали:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
28k
LEPA 3 минуты назад
Что,пригожинцы,начало вашего конца?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
Юрий 13 минут назад
Думаю, что Пригожин уже давно не выездной. Так что, это скорее чисто декларативный жест.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
alexis 15 минут назад
Что надо сказать? Но деньги вперёд.

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
657
GoInDown 22 минуты назад
И тут либерасня поняла, что не тому жопу лизала)) за этого кроме автозака и дубинала ничего так и не получила, а тут сразу 250к зеленых, да еще из рук самого хозяина)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elmaestro GoInDown 15 минут назад
зато путирасты четко знают кому лизать жопу, тут без вариантов ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
657
GoInDown Elmaestro 10 минут назад
понимаю, обидно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elmaestro GoInDown 5 минут назад
абсолютно п.о.х.у.ю...
просто непонятно, почему какой-то зад.рот считает, что имеет право делить людей на тех и этих, без видимой на то причины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
657
GoInDown Elmaestro 37 секунд назад
@путирасты@ ты же делишь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Надо нашим тоже назначить за какого-нибудь пендоса. Например, за Псаки. Оценить ее тысячи в 3 рублей и растрезвонить по всему миру...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA Агент Безопасной Национальности 20 минут назад
Я лучше за Захарову пятёрку не пожалею.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
Барсик Полчаса назад
Когда сами в каждой бочке затычка это нормально, а когда к ним лезут это преступление, им не долго осталось, или мир откажется от доллара потому что они всех [мат] своими санкциями, или белая Америка ассимилируется с неграми и латиносами, и просто отупеют через лет 100-150
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
657
GoInDown 41 минуту назад
Ух знатно видать у Пендосов пердак полыхает из-за северного потока.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
KL11 55 минут назад
Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Интернет Исследований"
Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) 28.12.2016
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Макс Юпитер Час назад
А хто ето такой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
Hunde Beißer2 Макс Юпитер Час назад
Начальник пропагандонов всея Руси!
Раньше деду кабаю стол накрывал,и губы салфетками подтирал..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
945
Лучший Друг Макс Юпитер Час назад
Повар какой то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Макс Юпитер Hunde Beißer2 59 минут назад
Один хрен не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA Лучший Друг 18 минут назад
Скорее постельничий.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ГородДомов Час назад
ну что . кому нужны 250т. $ ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
945
Лучший Друг ГородДомов 59 минут назад
Сейчас пригожинцы крепко задумались. 10 центов за комментарий немного, но стабильно. А тут сразу 250т$
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Delhana Час назад
Если грязные пиндостанские свиньи гонят на Пригожина - значит он человек достойный уважения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
albedo Delhana Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Нанук Паналык Delhana Час назад
Ого!Вся пригожинская свора уже тут как тут!
Волнуются за шефа!

Расслабтесь.Фейк это...
Кому он нахрен нужен .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
albedo Нанук Паналык 42 минуты назад
Ты лучше расскажи - кто тебя таким рейтингом проавансировал.
Ну то есть сколько ты предпринял эротических действий, чтобы его в очередной раз заработать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Delhana Нанук Паналык 37 минут назад
Даже не знаю. С одной стороны крайне приятно, когда меня причисляют к пригожинским, как любая лесть. Но с другой стороны, когда это делает мерзавец и отброс, сходный с грязным рагулем-укром и педерастом, то остается осадочек. Когда льстит отребье - это настораживает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Delhana albedo Полчаса назад
Так у них ботоферма, те с нечитаемыми никами, они пока в резерве и посты не гонят, чисто на накрутку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
InfoVoin 2 часа назад
Панорама рулит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Нанук Паналык 2 часа назад
Сдадут ольгинские псины своего шефа!
Они за 30 серебрянников горбатятся,а тут цельных 250 к бакинских!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
zloykoyot Нанук Паналык 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
семён Нанук Паналык Час назад
У тебя кто-то боярышник отобрал? Попробуй ацетон, один хрен у тебя мозгов нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA Нанук Паналык 6 минут назад
Это им пока ещё не озвучили настоящую цену. Вот они и менжуются.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Андрей Бертон 2 часа назад
Байден, начало...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA Андрей Бертон 5 минут назад
Путен,начало конца...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Имеет ли отец право так общаться с ребенком Имеет ли отец право так общаться с ребенком Файлохранилище ФБР (1944 г.) Файлохранилище ФБР (1944 г.) Как преступник оставил ФБР с носом и избавил самолёты от парашютов Как преступник оставил ФБР с носом и избавил самолёты от парашютов У ребят таки чуть не отклеились пейсы: ФБР опубликовало&nbsp;«Протоколы сионских мудрецов» У ребят таки чуть не отклеились пейсы: ФБР опубликовало «Протоколы сионских мудрецов» "Они лукавят": продюсер Пригожин не понимает, как можно жить на 30-50 тысяч рублей в месяц "Они лукавят": продюсер Пригожин не понимает, как можно жить на 30-50 тысяч рублей в месяц Мужчина пересмотрел супергеройских фильмов и попытался уйти от ФБР необычным способом Мужчина пересмотрел супергеройских фильмов и попытался уйти от ФБР необычным способом
Иван Васильевич

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10691



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Работа автомеханика полна неожиданностей
2
157
Работа автомеханика полна неожиданностей
"Белые призраки": как воевал секретный спецназ НКВД "Ходоки"
6
114
"Белые призраки": как воевал секретный спецназ НКВД "Ходоки"
﻿
Набирающие популярность
Кадилом - по технике: в Бурятии освятили автозаки
0
85
Кадилом - по технике: в Бурятии освятили автозаки
Под покровом темноты ОМОН сумел овладеть Среднеуральской женской обителью и её монашками
1
59
Под покровом темноты ОМОН сумел овладеть Среднеуральской женской обителью и её монашками
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#дтп#люди#актеры#Разное#автомобили#собака#настроение
#фото#факты#животные#картинки#авто аварии#знаменитости#СССР#забавно#абсурд#позитив
#интересно#интересное#кино#аварии#Россия#приколы#подборка#сша#комментарии#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться