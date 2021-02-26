420
1
Федеральное бюро расследований США (ФБР) предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине. Соответствующее объявление размещено в разделе «Самые разыскиваемые» на сайте ведомства.
В сообщении спецслужбы утверждается, что Пригожин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США.
По версии ФБР, бизнесмен был главным спонсором «Агентства интернет-исследований» (IRA) и лично одобрил вмешательство структуры в американские выборы.
Кроме того, в официальном Twitter-аккаунте ФБР были опубликованы фотографии еще 12 россиян, которых также обвиняют в связях с деятельностью IRA. За данные о них предложено вознаграждение, однако более скромное — до 75 тысяч долларов.
Ранее стало известно, что ФБР предложило вознаграждение до 250 тысяч долларов за информацию о разыскиваемом россиянине Константине Килимнике. Указывается, что Килимник работал связующим звеном между украинскими и российскими бизнесменами и политиками и причастен к многомиллионной кампании лоббирования, запущенной украинским государством в США с нарушениями закона. Считается, что при этом он работает на российскую разведку.
По версии ФБР, бизнесмен был главным спонсором «Агентства интернет-исследований» (IRA) и лично одобрил вмешательство структуры в американские выборы.
Кроме того, в официальном Twitter-аккаунте ФБР были опубликованы фотографии еще 12 россиян, которых также обвиняют в связях с деятельностью IRA. За данные о них предложено вознаграждение, однако более скромное — до 75 тысяч долларов.
Ранее стало известно, что ФБР предложило вознаграждение до 250 тысяч долларов за информацию о разыскиваемом россиянине Константине Килимнике. Указывается, что Килимник работал связующим звеном между украинскими и российскими бизнесменами и политиками и причастен к многомиллионной кампании лоббирования, запущенной украинским государством в США с нарушениями закона. Считается, что при этом он работает на российскую разведку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Файлохранилище ФБР (1944 г.)
- В ФБР "взяли русский след": в открытке с фразой "Путин сделал это!" - они узрели намёк
- Мужчина пересмотрел супергеройских фильмов и попытался уйти от ФБР необычным способом
- Два сотрудника ФБР погибли во время расследования "недетского" преступления
- Будущее уже наступило? 140 роботов возьмут на работу в ФБР
Метки: Пригожин награда за информацию фбр
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
просто непонятно, почему какой-то зад.рот считает, что имеет право делить людей на тех и этих, без видимой на то причины
Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) 28.12.2016
Раньше деду кабаю стол накрывал,и губы салфетками подтирал..
Волнуются за шефа!
Расслабтесь.Фейк это...
Кому он нахрен нужен .
Ну то есть сколько ты предпринял эротических действий, чтобы его в очередной раз заработать?
Они за 30 серебрянников горбатятся,а тут цельных 250 к бакинских!