FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 488 постов • 194 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Медик уронил донорское сердце, которое достали из разбившегося вертолета

Медик уронил донорское сердце, которое достали из разбившегося вертолета (2 фото)

Автор:
08 ноября 2020 10:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: вертолет   видео   крушение   курьез   медеик   сердце   сша   трансплантация   
3314
2

Кому-то досталось самое многострадальное сердце в истории...

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: вертолет   видео   крушение   курьез   медеик   сердце   сша   трансплантация   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
141k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
EvgeniySAN 2 часа назад
Вроде у хирургов крепкие и точные руки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Roman EvgeniySAN Час назад
Ты действительно думаешь, что хирург из операционной выбежит на минутку, чтобы сердце забрать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
KSquared 3 часа назад
И ведь еще человеку, которому это сердце изначально принадлежало, должно было очень крупно не повезти, чтобы это сердце оказалось донорским. То есть, как минимум, три несчастных случая на пути к пациенту. Как-то я за этого пациента с таким невезучим сердцем теперь волнуюсь. Надеюсь, за ним кто-то приглядывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ImNIK KSquared Час назад
Наоборот, теперь это самый везучий человек на планете. Все было за то что-бы операция не прошла - а все закончилось хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
NIS 3 часа назад
Они разбили мне сердце ...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса В США легкомоторный самолет зацепился за провода и рухнул у дороги В США легкомоторный самолет зацепился за провода и рухнул у дороги Кузовщик от бога: ростовчанин влетел в столб и принялся "чинить" авто на месте Кузовщик от бога: ростовчанин влетел в столб и принялся "чинить" авто на месте Крушение американского истребителя пятого поколения попало на видео Крушение американского истребителя пятого поколения попало на видео На Чукотке потерпел крушение военный вертолет Ми-8 На Чукотке потерпел крушение военный вертолет Ми-8 Американская компания опубликовала видео «уничтожения» российских танков «Армата» Американская компания опубликовала видео «уничтожения» российских танков «Армата»
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

233430



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные русские загадки
11
72
"Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные...
"Звание Героя России Хабибу? За что?": спортсмены не согласны с предложением депутата Госдумы
1
279
"Звание Героя России Хабибу? За что?": спортсмены не согласны с предложением депутата...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ловля щуки осенью на живца. Рыбалка в ноябре на поплавочную удочку. Видео
0
3
Ловля щуки осенью на живца. Рыбалка в ноябре на поплавочную удочку. Видео
Почему гражданский брак – брак-иллюзия, которого в действительности нет?
0
37
Почему гражданский брак – брак-иллюзия, которого в действительности нет?
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
6
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#факты#люди#сша#кошка#новости#шоу бизнес#выборы#забавно
#фото#интересно#СССР#прикольные#девушки#медицина#позитив#на различный вкус#дизайн#здоровые
#прикол#животные#коронавирус#картинки#знаменитости#настроение#смешные#в мире#дикая природа#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться