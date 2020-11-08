Медик уронил донорское сердце, которое достали из разбившегося вертолета

Вчера в Сети появилось видео из Лос-Анджелеса, над которым можно было бы долго смеяться, если бы не контекст. Вертолет, перевозивший донорское сердце, потерпел крушение при посадке на крышу больницы. Спасатели оперативно извлекли из разбитой винтокрылой машины контейнер с органом и бережно передали в руки доктору. Чтобы тот нелепо его уронил. Уронил сердце, которое и без того чудом пережило крушение вертолета...