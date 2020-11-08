Медик уронил донорское сердце, которое достали из разбившегося вертолета

Кому-то досталось самое многострадальное сердце в истории...
Вчера в Сети появилось видео из Лос-Анджелеса, над которым можно было бы долго смеяться, если бы не контекст. Вертолет, перевозивший донорское сердце, потерпел крушение при посадке на крышу больницы. Спасатели оперативно извлекли из разбитой винтокрылой машины контейнер с органом и бережно передали в руки доктору. Чтобы тот нелепо его уронил. Уронил сердце, которое и без того чудом пережило крушение вертолета...
К счастью, сердце оказалось живучим. По сведениям телеканала Fox 5, ожидавший трансплантации пациент получил долгожданное и многострадальное сердце. Сообщается, что спустя два часа после крушения хирурги успешно провели операцию.
В общем, все закончилось классическим голливудским хеппи-эндом. В авиакатастрофе никто серьезно не пострадал. Пилот получил лишь легкие травмы. Как и два медика, которые были на борту. Все трое смогли без посторонней помощи выбраться из вертолета.
Источник:
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