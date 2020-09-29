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Как преступник оставил ФБР с носом и избавил самолёты от парашютов.

Как преступник оставил ФБР с носом и избавил самолёты от парашютов. (10 фото)

Автор:
29 сентября 2020 12:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: деталь   интересное   исторические факты   история   преступник   смекалка   теперь ты знаешь больше   фбр   
3460
10

Есть в самолетах одна деталька, названная по имени незнакомой личности - псевдоним преступника, благодаря которой вы не сможете выпрыгнуть с парашютом, даже если бы он у вас был.

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Метки: деталь   интересное   исторические факты   история   преступник   смекалка   теперь ты знаешь больше   фбр   
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17  комментариев
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10k
Yasen_Perec 2 часа назад
Скорее всего этот Купер разбился, а кто-то нашёл его с 200 килобаксами. Деньги себе, а труп прикопал основательно.
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584
трамтамтам 5 минут назад
потом нашли странный факт, который только все запутал еще больше. На берегу реки, над которой выпрыгнул Купер, после земработ вылезла полусгнившая пачка денег, которая окказалась из того чемодана денег (ФБР переписали номера купюр), который был передан террористу. Следователи предположили, что Купер потерял деньги или в воздухе, или при ударе об воду, а сам погиб. Другие купюры из чемодана никогда не обнаруживались ни в обороте, и не были найдены в тех местах, где была обнаружена эта полусгнившая.
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15k
Robin Hood 16 минут назад
Как преступник оставил ФБР с носом и избавил самолёты от парашютов.
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25k
Teodor 23 минуты назад
Если можно потребовать промежуточную посадку, а на ней чемодан денег и дополнительную заправку для самолета, то что мешает вежливо попросить там же выломать эту хрень из дверцы? Там работы - на пару ударов молотком...
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4k
Дмитрий Горчилин 48 минут назад
Если что- придется через аварийный люк. Он внутрь вынимается.
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2k
m1skam Час назад
Офигеть, логика просто зашкаливает.
Цитаты:
---
потребовал $200 тысяч купюрами по $20, четыре парашюта (два основных и два запасных)
---
---
Кто-нибудь постоянно удивляется почему в самолетах нет парашютов, чтобы выпрыгнуть в случае аварии?
---

Так судя по тому, что написано, парашютов там и не было.
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8k
Гуляка m1skam 2 минуты назад
Так после этого и нет ))
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11k
робт Час назад
"псевдоним Дэн Купер (по указанному в билете)"
т.е. билеты у них продавались от 3.14зды без паспорта?
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1k
Vladislav робт 43 минуты назад
да, до 11 сентября так и было, как на автовокзале просто пришел и купил билет
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8k
Гуляка робт 2 минуты назад
В СССР тоже без паспорта продавались... Вспомни известный новогодний фильм
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10k
Пумба Час назад
И откуда у Купера в 1971 году мобильный телефон Nokia?!
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6k
Andrey Пумба Час назад
А он разве не всегда был? )))
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10k
Пумба 2 часа назад
"сунул стюардессу записку, в сказал"
Аффтар, сука, ты или вычитывай текст, или убери запятую и уточни куда Купер сунул записку стюардессу! Я правильно понял, что на смену феминитивам пришли менинитивы - стюардесс вместо стюардессы? Правда, во времена моей молодости их называли просто стюардами...
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116
Автоген Калашников Пумба Час назад
мог бы и написать, что суну в стюардессу записку )))
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4k
Александр Пумба 20 минут назад
Что такое сказал и где оно находится у стюарда?
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10k
Пумба Александр 10 минут назад
Ну, там, видимо, сначала сунул что-то стюардессу в что-то, а потом сказал.
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