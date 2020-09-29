Как преступник оставил ФБР с носом и избавил самолёты от парашютов.

Есть в самолетах одна деталька, названная по имени незнакомой личности - псевдоним преступника, благодаря которой вы не сможете выпрыгнуть с парашютом, даже если бы он у вас был.
24 ноября 1971 года один человек оставил ФБР " с носом"
Дэн Купер (псевдоним) захватил самолёт Boeing 727–51 авиакомпании «Northwest Orient Airlines», следовавший из Портленда в Сиэтл.
Человеку был дан псевдоним Дэн Купер (по указанному в билете), т.к. никто так и не узнал его настоящее имя. В этот день он захватил самолёт Boeing 727–51 авиакомпании «Northwest Orient Airlines», следовавший из Портленда в Сиэтл.
Человек с чемоданом сунул стюардессу записку, в сказал, что в чемодане бомба и потребовал $200 тысяч купюрами по $20, четыре парашюта (два основных и два запасных) и заправочную цистерну для самолета по прибытии в Сиэтл.
Требование было выполнено, самолет благополучно сел в Сиэтле, а захватчик выпустил всех пассажиров, велев летчикам изменить курс и лететь на малой высоте.
Несмотря на то, что самолет сопровождали два истребителя, они вообще ничего не заметили - Купер где-то по пути выпрыгнул, открыв кормовую дверь.
Его никто не нашел. Никто не знал когда он выпрыгнул - сразу после сигнала об открытии двери или много позже. Где искать. Кого искать? ФБР осталось с носом
Случай с Дэном Купером остаётся единственным нераскрытым угоном самолёта в истории коммерческой авиации.
После этого случая несколько десятков последователей Купера пытались провернуть тот же трюк. И поэтому вышло постановление установить лопатки Купера на все самолеты
Это простая «защелка». На стоянке легкая пружинка держит ее в открытом положении (как на фото) и она не мешает открывать люк. А при полете, сильный поток воздуха давит на ее лопасть и поворачивает, тем самым закрывая люк.
Авторский пост
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Цитаты:
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потребовал $200 тысяч купюрами по $20, четыре парашюта (два основных и два запасных)
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Кто-нибудь постоянно удивляется почему в самолетах нет парашютов, чтобы выпрыгнуть в случае аварии?
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Так судя по тому, что написано, парашютов там и не было.
т.е. билеты у них продавались от 3.14зды без паспорта?
Аффтар, сука, ты или вычитывай текст, или убери запятую и уточни куда Купер сунул записку стюардессу! Я правильно понял, что на смену феминитивам пришли менинитивы - стюардесс вместо стюардессы? Правда, во времена моей молодости их называли просто стюардами...