«Первый цифровой покойник Америки» сделал заявление на «марше миллионов»: видео

Основатель сайта Infowars Алекс Джонс, также известный как «главный конспиролог Америки», которого в 2018 году забанили во всех социальных сетях и на крупных сервисах, одновременно прекратив обслуживание его банковских карт, иными словами "ликвидировали" в цифровом мире, дал комментарий происходящему в США. Скандально известный телерадиоведущий попал на видео в сюжете выпуска новостей, опубликованном на сайте российского телеканала.
Репортаж освещал мероприятие сторонников действующего президента США Дональда Трампа. В столице страны, Вашингтоне, "республиканцы" устроили массовый митинг - "марш миллионов" в поддержку действующего президента. На видео прозвучали комментарии лишь нескольких граждан, которые уверены, что при подсчёте голосов на выборах главы государства были допущены мошеннические действия.
«Джо Байден — это агент коммунистического Китая, и мы не считаем его президентом, тем более что он украл выборы. Пресса говорит, что он победитель, но он ещё не выиграл. Мы продолжаем бороться, и мы хотим, чтобы он знал: он не президент. Если надо, то мы начнём гражданскую войну, как в 1776-м» — заявил Алекс Джонс корреспонденту НТВ, находясь в рядах митингующих.
В США всё ещё идёт подсчёт голосов за кандидатов на пост президента страны. В этом году многие американцы, в связи с пандемией, голосовали по почте, что зародило сомнения в честности выборов и затруднило подсчёт голосов. На пост главы государства претендуют в этот раз действующий президент, республиканец Дональд Трамп, и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Суды Америки начинают принимать заявления о нарушениях на выборах, согласно закону, только спустя десять дней после их завершения, остаётся отсортировать настоящие, снабжённые особой маркировкой бюллетени, а затем пересчитать их количество в "подозрительных" Штатах. И тогда всплывёт правда о выборах, какой бы она ни была.
Популярный американский журналист-антиглобалист Алекс Джонс официально открыл счёт, став первым человеком, которого глобалисты вычеркнули из списков, живущих на планете, заблокировав в соцсетях, мессенджерах и интернет-ресурсах, а также прекратив обслуживание его банковских карт. При этом американские влиятельные лица не скрывают, что казус Джонса – прецедент, и если американское общество сегодня промолчит, проглотив цифровое «убийство» одного из самых популярных в США ведущих, то завтра вслед за Джонсом пойдут все несогласные, честные и не очень, левые и правые, верующие и атеисты. Все, кто посмеет усомниться в законности требований нового мирового порядка. Причём это касается не только США: Россия движется в этом же направлении.
В настоящий момент конспирологическое сообщество Соединённых Штатов, учитывая, что пишет господин Richard Darroch, в прошлом бывший чиновник правительства Канады, а также пользуясь другими неофициальными источниками, обеспокоенно последствиями вероятных жёстких столкновений сторонников "демократов" с защитниками "республиканцев" после окончательного подсчёта голосов.
В частности, они полагают, что "Глубинное государство США", чтобы не допустить президента Трампа на второй срок, может спровоцировать гражданские беспорядки, с последующей оккупацией Соединённых Штатов - крепче держитесь за стулья читатели - объединёнными силами войск НАТО!
Так как: "Статья 4 Устава позволяет Североатлантическому союзу «консультироваться» между собой, если безопасность любого члена находится под угрозой, без ограничения конкретного источника угрозы (т. е. внешнего или внутреннего). Если заинтересованная страна обратится к Североатлантическому союзу с просьбой о помощи, Альянс, вероятно, рассмотрит дело по существу и примет решение коллективно и в консультации с ООН. При этом, если кризис внутренней безопасности угрожает способности страны выполнять свои обязательства перед НАТО, в некоторых обстоятельствах это может рассматриваться как угроза коллективной безопасности Североатлантического союза в целом", - пишет господин Richard Darroch в своём сообщении.
Но это только один из вариантов развития будущих событий, с точки зрения конспирологов США.
И это не считая слухов о присутствии войск КНР в Канаде в непосредственной близости от северных границ США, куда американские военные недавно перебрасывали личный состав и тяжёлую боевую технику.
Источник:
- Трамп - ВСЁ? Российские пользователи соцсетей спешат на помощь
- Вашингтон признался в «проблеме с русскими»
- Дональд Трамп позажигал на митинге под гимн ЛГБТ
- "Симпсоны предсказали продолжение": реакция соцсетей на заражение Трампа COVID-19
- "Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США
Понравилось19
Ни чуть не удивлён. То ли ещё будет. "кукловоды" то тоже те ещё маразматические старики, в основном.
Чем ты лучше блмщиков?
Ты завязывай с этими веществами. Имеешь все шансы закончить дни в палате №6.