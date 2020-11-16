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Сообщество Жизнь в США 497 постов • 194 подписчика подписаться
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«Первый цифровой покойник Америки» сделал заявление на «марше миллионов»: видео

«Первый цифровой покойник Америки» сделал заявление на «марше миллионов»: видео (5 фото)

Автор:
16 ноября 2020 22:59
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Алекс Джонс   Конспирология   митинг   нтв   подсчёт   политика   республиканцы   сша   
1774
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Основатель сайта Infowars Алекс Джонс, также известный как «главный конспиролог Америки», которого в 2018 году забанили во всех социальных сетях и на крупных сервисах, одновременно прекратив обслуживание его банковских карт, иными словами "ликвидировали" в цифровом мире, дал комментарий происходящему в США. Скандально известный телерадиоведущий попал на видео в сюжете выпуска новостей, опубликованном на сайте российского телеканала.

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Метки: Алекс Джонс   Конспирология   митинг   нтв   подсчёт   политика   республиканцы   сша   
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17  комментариев
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9k
Евгений 3 часа назад
Мне кажется автор поста много пьёт и мало закусывает.
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BenderRodriguez Полчаса назад
Что за бред? Какие войска КНР? Всю их историю их не били только ленивые. Тоже мне вояки...
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5k
zulluz Час назад
война рано или поздно случится, весь мир в ожидании casus belli
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4k
Андрей Крылов 3 часа назад
какая-то битва полудурков. Скорее даже не реальных кандидатов, а совсем других; - репортеров, обозревателей и т.п.
Ни чуть не удивлён. То ли ещё будет. "кукловоды" то тоже те ещё маразматические старики, в основном.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Цифрулизация - это не только хорошо, но иногда и плохо. Мистер Джонс потерял свой цифрульный профиль, ну и кто он теперь? Никто. Ноль. Сегодня человек, не зарегистрированный в Мордокниге - это не хомо сапиенс, а неоцифруленное привидение. Без кредитных карточек, без кредитной истории и банковского счета ты в Америке - деклассированная личность и звать тебя никак.
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547
ah3007 3 часа назад
РФ однозначно должна поддержать эти "разброд и шатания". Чем больше у США внутренних проблем, тем меньше проблем у остальных на внешнем контуре.
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93k
Редька с хреном Автор поста ah3007 3 часа назад
Что касаемо страны и её народа, то Россия уже всё отдала и никому ничего не должна. А что касается Штатов, то, как говорил один дядька: Мы все кузнецы своего пипеца. Да и за кровь миллионов коренных жителей - североамериканских индейцев, в конечном итоге, кто-то расплатиться должен.
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1k
The mask Редька с хреном Час назад
Должны расплатиться люди, которые не имеют к этому ни малейшего отношения?
Чем ты лучше блмщиков?
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93k
Редька с хреном Автор поста The mask 43 минуты назад (изменен)
BLM-щики - толпа гопников не имеющая идейных взглядов и убеждений, по дешмански нанятая силами NWO для осуществления погромов и управляемая сетевыми структурами. А я имел ввиду высшие законы Мироздания, которые требуют цену крови и взыскивают карму передаваемую наследственно из колена в колено.
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93k
Редька с хреном Автор поста 41 минуту назад
И если Вы не платный провокатор - не след переходить на личности, а если, таки - да: работай брат!
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1k
The mask Редька с хреном 12 минут назад
...........высшие законы Мироздания............
Ты завязывай с этими веществами. Имеешь все шансы закончить дни в палате №6.
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