«Первый цифровой покойник Америки» сделал заявление на «марше миллионов»: видео

В частности, они полагают, что "Глубинное государство США", чтобы не допустить президента Трампа на второй срок, может спровоцировать гражданские беспорядки, с последующей оккупацией Соединённых Штатов - крепче держитесь за стулья читатели - объединёнными силами войск НАТО!

Так как: "Статья 4 Устава позволяет Североатлантическому союзу «консультироваться» между собой, если безопасность любого члена находится под угрозой, без ограничения конкретного источника угрозы (т. е. внешнего или внутреннего). Если заинтересованная страна обратится к Североатлантическому союзу с просьбой о помощи, Альянс, вероятно, рассмотрит дело по существу и примет решение коллективно и в консультации с ООН. При этом, если кризис внутренней безопасности угрожает способности страны выполнять свои обязательства перед НАТО, в некоторых обстоятельствах это может рассматриваться как угроза коллективной безопасности Североатлантического союза в целом", - пишет господин Richard Darroch в своём сообщении.

Но это только один из вариантов развития будущих событий, с точки зрения конспирологов США.