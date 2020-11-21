Иногда они возвращаются: Джен Псаки может снова оказаться в Белом доме

В случае победы в президентских выборах "демократа" Джо Байдена в Белый дом, вслед за ним может вернуться и знаменитая Джен Псаки, которая при президенте Обаме служила официальным представителем Госдепа и изрядно посмешила народ, делая не выдерживающие никакой критики заявления.
То затруднялась ответить на элементарные вопросы, то путала Иран с Ираком, а один раз сообщила публике, что именно Западная Европа снабжает Россию природным газом. И это далеко не единственные неудачные моменты в её заявлениях.
"Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", - ничтоже сумняшеся заявила Псаки, будучи официальным представителем Госдепартамента.
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Ещё юморнее было её заявление про "карусели" на выборах.
"А что такое выборная карусель?" - спросил у неё журналист.
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"Честно говоря, я сама не знаю, я просто читаю текст, который подготовила наша команда", - ответила Псаки.
По сообщениям американских СМИ, в администрации Байдена Джен Псаки должна будет курировать новые назначения, а не общаться с прессой, так что шансов повеселить публику у неё будет меньше, чем на прошлой должности.
Кстати, своей неоднозначно звучащей фамилией Дженифер обязана папе - греку по национальности, о маме говорили, что она частично полька, хотя со стороны выглядит, как обычная еврейка. А родилась Джен в городе Стэмфорд (штат Коннектикут) 1 декабря 1978 года.
Псаки оказалась подарком для российской пропаганды, отечественное телевидение сделало из неё форменную "козу отпущения":
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В материале размещена лишь малая толика весёлых картинок и роликов с YouTube посвящённых этой забавной американской женщине.
Так, что если на выборах США всё-таки победит старина Джо Байден и привезёт с собой в Белый дом Джен Псаки, читателям Фишек определённо стоит запастись попкорном.
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