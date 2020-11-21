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Иногда они возвращаются: Джен Псаки может снова оказаться в Белом доме

Иногда они возвращаются: Джен Псаки может снова оказаться в Белом доме (4 фото + 4 видео)

Автор:
21 ноября 2020 00:55
Сообщество : Политика
Метки: Джен   байден   белый дом   возвращение   заявления   политика   псаки   сша   
869
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В случае победы в президентских выборах "демократа" Джо Байдена в Белый дом, вслед за ним может вернуться и знаменитая Джен Псаки, которая при президенте Обаме служила официальным представителем Госдепа и изрядно посмешила народ, делая не выдерживающие никакой критики заявления.

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Метки: Джен   байден   белый дом   возвращение   заявления   политика   псаки   сша   
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1k
Афраний 3 часа назад
Сиськи стали больше.
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18k
BiZ 38 минут назад
откормилась без дела
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1k
newegg 43 минуты назад
Не черная одноногая лесби трансгендер - уже хорошо.
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1k
флоМастер Час назад
еще бы Кличко у хохлов не в Мэры, а на такую же должность - бл@@@@ и Псаки обратно срочно, а то совсем с короной скучно(((
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785
Павел Астахов Час назад
Запасаемся попкорном
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7k
Siddis Час назад
Сиськи норм на первой фото, хотя пушап может надела
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1k
Дайно Морана 2 часа назад
Вот бы послушать дебаты ихней Псаки и нашей Захаровой.
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550
евгений 3 часа назад
пусть возвращается)) у неё точно будет, что сказать)
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574
ah3007 3 часа назад
Ждём с нетерпением @
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