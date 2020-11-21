Иногда они возвращаются: Джен Псаки может снова оказаться в Белом доме

По сообщениям американских СМИ, в администрации Байдена Джен Псаки должна будет курировать новые назначения, а не общаться с прессой, так что шансов повеселить публику у неё будет меньше, чем на прошлой должности.

Кстати, своей неоднозначно звучащей фамилией Дженифер обязана папе - греку по национальности, о маме говорили, что она частично полька, хотя со стороны выглядит, как обычная еврейка. А родилась Джен в городе Стэмфорд (штат Коннектикут) 1 декабря 1978 года.

Псаки оказалась подарком для российской пропаганды, отечественное телевидение сделало из неё форменную "козу отпущения":