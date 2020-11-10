FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 490 постов • 194 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Что делает "хромая утка" в Белом доме

Что делает "хромая утка" в Белом доме (7 фото)

Автор:
10 ноября 2020 14:11
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Трамп   белый дом   выборы   клинтон   политика   помилование   президент   сша   утка   
779
7
Почему новый американский президент не сразу вступает в должность, а ждёт до января, и чем в это время занимается старый президент, чьи дни в Овальном кабинете уже сочтены.
×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Трамп   белый дом   выборы   клинтон   политика   помилование   президент   сша   утка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Андрей Дядя 19 минут назад
омерика . демократия. ценности !

серьезно, выбирать президентом человека , которому стукнет на днях 78 ? они это серьезно ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
Ego sum qui sum Полчаса назад
"и чем в это время занимается старый президент"
ясно же, гадит в рояль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
котегRUS 42 минуты назад
да трава там у них не расти..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Поразительные факты о том, что течет внутри нас Поразительные факты о том, что течет внутри нас "Симпсоны предсказали продолжение": реакция соцсетей на заражение Трампа COVID-19 "Симпсоны предсказали продолжение": реакция соцсетей на заражение Трампа COVID-19 В Чикаго мужчина свесился на верёвке с небоскрёба Трампа, требуя разговора с президентом В Чикаго мужчина свесился на верёвке с небоскрёба Трампа, требуя разговора с президентом Канье Уэст - президент США, а Ким Кардашьян - первая леди: реакция Канье Уэст - президент США, а Ким Кардашьян - первая леди: реакция Дональд Трамп позажигал на митинге под гимн ЛГБТ Дональд Трамп позажигал на митинге под гимн ЛГБТ В Нью-Йорке инсталлировано изображение Трампа в виде святого В Нью-Йорке инсталлировано изображение Трампа в виде святого
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

170054



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Майкл Джей Фокс рассказал, как на него влияет болезнь Паркинсона
3
34
Майкл Джей Фокс рассказал, как на него влияет болезнь Паркинсона
Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет
1
370
Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В США появился первый сенатор-трансгендер
1
52
В США появился первый сенатор-трансгендер
Хватит шутки шутить, у нас, кажется, реальная проблема с вакциной от COVID–19
0
304
Хватит шутки шутить, у нас, кажется, реальная проблема с вакциной от COVID–19
Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась
Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Бариста Зинка разливает эспрессо гурманам
1
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересное#факты#в мире#авария#люди#смешные#армения#Карабах#дети
#фото#животные#автомир#дтп#авто авария#россия#шоу бизнес#интересно#Дзюба#подборка
#прикол#автомобили#прикольные#сша#картинки#смешно#на различный вкус#история#авария дня#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться