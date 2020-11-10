Что делает "хромая утка" в Белом доме

Американские СМИ пишут, что Трамп может помиловать не только всех своих друзей и соратников из тех, кто уже сидит, пока под следствем или уже купил билеты в Мексику на всякий пожарный. Он впервые в истории США может помиловать себя. Это помилование очистит Трампа от всех его прегрешений на посту, так что генеральный прокурор носа не подточит. Последний раз президента миловали в 1974 году, когда Джеральд Форд помиловал ушедшего в отставку Никсона. За несколько дней до отставки министерство юстиции запретило Никсону миловать себя, поэтому ему и пришлось прибегнуть к помощи Форда. Трамп уже писал в Твиттере, что если захочет, то помилует себя. Профессор права Мичиганского президента Брайан Кальт (Brian Kalt) в интервью Reuters сказал по этому поводу следующее: “Когда меня спрашивают, может ли президент миловать сам себя, я всегда говорю: “Он может попробовать”. В Конституции вы не найдёте однозначного ответа на этот вопрос”.

CNN сообщает, что не стоит списывать хромого Трампа со счетов раньше времени, что Трамп за эти несколько месяцев может наворотить дел: от внезапного авиудара по какой-нибудь ближневосточной стране до слива секретных данных и уничтожения секретных документов.