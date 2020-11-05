Трамп - ВСЁ? Российские пользователи соцсетей спешат на помощь

За сериалом "Выборы в США 2020" наблюдет огромное количество россиян. Симпатию отдают Трампу, а он, такой нехороший человек, проигрывает своему оппоненту. Интернет-тролли и прочие неравнодушные пытаются помочь Дональду... как умеют...мемчиками.
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4. Что-то подсказывает, что причина повышенного внимания россиян к делами США лежит на поверхности
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Хрен тебе. Я на Байдена поставил пятихатку.
Боевые бабки Путина не признают их ! )))
40 млн. нищих. Еще по 100 млн. тех кто чуть выше чем нищий.
Потом 100 млн. среднего класса и 60 млн. бизнес.
Самому не смешно?