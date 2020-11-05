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Трамп - ВСЁ? Российские пользователи соцсетей спешат на помощь

Трамп - ВСЁ? Российские пользователи соцсетей спешат на помощь (21 фото)

Автор:
05 ноября 2020 18:05
Сообщество : Юмор
Метки: Трамп   мем   политика   прикол   реакция соцсетей   россия   сша   юмор   
14315
21
За сериалом "Выборы в США 2020" наблюдет огромное количество россиян. Симпатию отдают Трампу, а он, такой нехороший человек, проигрывает своему оппоненту. Интернет-тролли и прочие неравнодушные пытаются помочь Дональду... как умеют...мемчиками.
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Метки: Трамп   мем   политика   прикол   реакция соцсетей   россия   сша   юмор   
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30k
Человек-Редискa 14 часов назад
Автор идиот. С не меньшим интересом "следили" за событиями ВНА 404. Это омерега так сползла по наклонной до 404й или окраина так велика, что интересы одинаковы??
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19
Александр Томилов 2 часа назад
Ну вообще то за этими выборами не следит только сомали и подобные
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3k
Евгений 3 часа назад
Хрен тебе. Я на Байдена поставил пятихатку.


Хрен тебе. Я на Байдена поставил пятихатку.
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3k
Евгений 13 минут назад
Во, гля. Минусов накидали. Интересно за что? (Ни одного комментария). Неужели, кто-то думает, что поставив мне минус, он увеличит шансы Трампа?
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12k
куджо 6 часов назад
Ч либерашки волнуетесь?
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180k
MASK 6 часов назад
Накрылись выборы в Америке медным тазом.
Боевые бабки Путина не признают их ! )))
Ссылка www.youtube.com
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26k
a.fey 9 часов назад
Трамп - ВСЁ? Российские пользователи соцсетей спешат на помощь
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8k
kirpal 9 часов назад
Трамп - ВСЁ? Российские пользователи соцсетей спешат на помощь
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523
Alex 10 часов назад
ну на самом деле интересно, официально РФ больше какой кандидат по душе?
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359
Predictor 10 часов назад
Трамп - ВСЁ? Российские пользователи соцсетей спешат на помощь
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15k
Злобный Члегр 10 часов назад
Да он не один такой. Откройте фишки в любое время и посмотрите афтороф первых трех постов. Вам все станет ясно. Время, затраченное на написание этих постов, многократно превышает количество часов в сутках. Это - сердце фишек. Это - фабрика ГОВНИЩЩА. Пятнадцать лет назад этого дерьма не было.
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28k
Юр21 11 часов назад
Голубка Стен полагает что американцы в массе своей читают на русском? Да нам насрать кого там выберут, политика США от смены президента не изменится ни на грамм.
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180k
MASK Юр21 6 часов назад
Вы абсолютно правы, товаришЪ ! Для России ничего не изменится ! Трамп сал в российских подъездах, и Байден будет продолжать это делать. )))
Вы абсолютно правы, товаришЪ ! Для России ничего не изменится ! Трамп сал в российских подъездах, и Байден будет продолжать это делать. )))
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1k
Евгений MASK 2 часа назад
Официальная передача ядерного чемоданчика и кодов от домофонов российских подъездов будет производиться после принятия присяги согласно регламента.
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26k
a.fey 11 часов назад
Выборы закончены, но Путин еще не решил, кто будет президентом.
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640
Леонид a.fey 7 часов назад
Он уже и за себя то давно не решает.
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2k
Tiana 11 часов назад
Слабо, очень слабо болеем. Помню какие были баталии когда выбирали между Трампом и Клинтихонихой. Вот это было да-аа!!! Драйв, эмоции, много личного о кандидатах. Э-эх, остыла страсть.
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−17
Николай 11 часов назад
Типа в Пиндосии люди лучше живут.

40 млн. нищих. Еще по 100 млн. тех кто чуть выше чем нищий.
Потом 100 млн. среднего класса и 60 млн. бизнес.
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12k
Федор Николай 10 часов назад
из 40 млн нищих 38 млн негров
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13k
Юлия Николай 9 часов назад
Только даже нищие США почему то не стремятся переехать в Россию, в отличии от желающих получить Грин карту
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640
Леонид Юлия 7 часов назад
Нищие в СШП в России уже официально признаны гос. аппаратом как "средний класс"
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7k
HUBLOT 11 часов назад
На выборах в США с результатом 147% победила партия "Единая Америка".
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−103
_I_am_an_albatross 11 часов назад
Благодарствую, с коментов поржал. Троллей кремлёвских плющит серьёзно. На севере с потоком не клеится, на юге понты противовоздушные "непобедимые" с дронов перестреляли, в Белоруси, кудахаешь-кудахтаешь, а они всё никак не угомонятся . А тут ещё такое да на Фишках, безнаказанно... Так обнулённого вообще обнулят и говномётчики без зарплаты останутся
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1k
zenon 12 часов назад
Кто-то из американцев сказал, что не могут подсчитать голоса, ибо перепутали Омск и Томск. Не знают, что делать, переименовать города или не считать голоса, как приказал Трамп.
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2k
x3matic 12 часов назад
Это не пост а хохлядский высер.То же самое твориться на Украине, когда в России любые выборы,а особенно президента.
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110k
arek14 x3matic 9 часов назад
В России - выборы?
Самому не смешно?
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2k
x3matic arek14 3 часа назад
А где сейчас выборы?Сможешь назвать?
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175
Борис Колесниченко 12 часов назад
автор часом не сам все это нарисовал?) мне почему то насрать кто из этих маразматиков победит
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4k
Дмитрий Горчилин 12 часов назад
Это новости не из России а из какого-то забитого колхоза, со своими колхозным колоритом и специфичными тупыми приколами.
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590
СанТимм 12 часов назад
Тупенько) Ну что ж поделаешь? Они же дети(авторы то есть). К тому же нерусские.
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