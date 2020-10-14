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Дональд Трамп позажигал на митинге под гимн ЛГБТ

Дональд Трамп позажигал на митинге под гимн ЛГБТ (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 12:44
Сообщество : Политика
Метки: Дональд Трамп   выборы   митинг   политика   президент   сша   танец   
989
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В штате Флорида Трамп удивил своих избирателей танцем, несмотря на недавнюю болезнь.

Источник:

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Метки: Дональд Трамп   выборы   митинг   политика   президент   сша   танец   
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19  комментариев
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5k
Курык Марий™ 2 часа назад
Пляшущий президент - плохой признак...

Пляшущий президент - плохой признак...Посмотреть
Пляшущий президент - плохой признак...
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3k
Shtoppi Минуту назад
<<Дональд Трамп позажигал на митинге под гимн ЛГБТ>>
Ну так ему же можно, он сам из этих...
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−1
Вячеслав 16 минут назад
1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика
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4k
Серега Полчаса назад
Блин, Лапенко и там успел попеть!
Блин, Лапенко и там успел попеть!
Блин, Лапенко и там успел попеть!
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701
ALF 49 минут назад
Он че, уже выздоровел?
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15k
nobody® ALF 21 минуту назад
Его быстро накачали антителами, теперь он здоров
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11k
Yasen_Perec Час назад
Жена-модель, хоть и бывшая, для прикрытия, а сам латентная гомосятина оказывается.
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793
Медвежья Ферма Час назад
Интересно, почему забыли перевести, что в ролике говорится, типа русские платят талибам за убийство американцев, а трамп танцует?
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11k
Yasen_Perec Медвежья Ферма Час назад
Они русский плохо знают.
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19k
Батончик с маком Час назад
походу он клизмами лечился. жопе понравилось
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105
4apai 2 часа назад
В детстве, ещё советском, у меня была замечательная футболка с радугой и львёнком. Точнее футболка изначально была белая, а рисунок был куплен отдельно и переводился с помощью утюга (целое искусство было!).
И теперь я с ужасом представляю, выйди я сейчас в такой, какой-нибудь ч(М)удак скажет, что это ЛГБТ, будет давать оценку на основе простой радуги или понравившейся песни, всем своим мозгом с IQ60 и ниже.
Что за время? Я не верил, что п-доры будут тише подобных чучел.
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5k
klop 4apai Час назад
Скажи спасибо всякой лгбтшной куете и тем кто их поддерживает и агрессивно навязывает что их до смерти, всё что с ними связано из-за этого стали ненавидеть
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105
4apai klop Час назад
А спасибо сказать со времен Древней Греции? Или ещё раньше, когда педерастия не фиксировалась?
Понимаешь ли, мой недалёкий друг, педерасты были и будут, с этим ничего не поделаешь. Конечно надо воспитывать людей и объяснять, что интимная жизнь потому и интимная, что о ней не нужно прилюдно говорить. То есть за неё даже бороться не надо, она просто есть или её нет.
А вот крикуны с обеих сторон для меня одинаково противны. Дурак, что поддерживает мои жизненные принципы всё равно дурак.
Так что, клоп, задумайся, в своё время психологи пришли к выводу, что самые ярые гомофобы лишь латентные педерасты.
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5k
klop 51 минуту назад
Педерасты, лица не определившиеся со своей гендерной направленности, люди считающие себя Наполеоном или Цезарем и другие психически нездоровые не должны меня убеждать что это норма
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15k
nobody® 4apai 22 минуты назад
Если кто-то до 5 только научился считать, ему любая радуга - гомосятина. Простая радуга - это простая радуга, где 7 цветов КОЖЗГСФ. У ЛГБТ 6 цветов и иронично не хватает именно голубого.
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105
4apai nobody® 17 минут назад
Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан )))
Просто сейчас слишком легко озвучить своё мнение, интернет дал возможность орать всем, включая дураков. Они жаждут быть услышанными.
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3
Дрюша 2 часа назад
Типичный Дональд
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30k
Опаньки 2 часа назад
это у него последствия кареновируса
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