<<Дональд Трамп позажигал на митинге под гимн ЛГБТ>>

В штате Флорида Трамп удивил своих избирателей танцем, несмотря на недавнюю болезнь.
На очередном митинге в поддержку себя любимого на предстоящих выборах, Трамп сделал музыкальную паузу и станцевал под песню "YMCA" 1978 года группы Village People.
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My POTUS ❤️ @realDonaldTrump pic.twitter.com/YQOMRt5bbO— Ryann McEnany (@RyannMcEnany) October 13, 2020
YMCA (Young Men’s Christian Association — "Юношеская христианская ассоциация") основана в XIX веке в Лондоне. Её главной целью является укрепление нравственного и физического здоровья людей и особенно молодёжи. Песня группы сразу же стала гимном этой организации.
Позже манхэттенская гей-диаспора стала использовать эту песню, как свой гимн, потому что они постоянно назначали встречи друг другу именно около головного здания YMCA в США.
Противники Дональда Трампа тут же выпустили агитролик, в котором говориться, что пока американцы умирают от коронавируса – Трамп танцует. Пока погибают американские военные – Трамп танцует. Пока в США растёт безработица – Трамп танцует.
Позже манхэттенская гей-диаспора стала использовать эту песню, как свой гимн, потому что они постоянно назначали встречи друг другу именно около головного здания YMCA в США.
Противники Дональда Трампа тут же выпустили агитролик, в котором говориться, что пока американцы умирают от коронавируса – Трамп танцует. Пока погибают американские военные – Трамп танцует. Пока в США растёт безработица – Трамп танцует.
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Honestly I don’t know if I’m laughing or crying watching this new ad. Is it possible to do both at the same time?#TrumpGraveDancer— Mystery Solvent (@MysterySolvent) October 14, 2020
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Для любителей ретро:
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Ну так ему же можно, он сам из этих...
И теперь я с ужасом представляю, выйди я сейчас в такой, какой-нибудь ч(М)удак скажет, что это ЛГБТ, будет давать оценку на основе простой радуги или понравившейся песни, всем своим мозгом с IQ60 и ниже.
Что за время? Я не верил, что п-доры будут тише подобных чучел.
Понимаешь ли, мой недалёкий друг, педерасты были и будут, с этим ничего не поделаешь. Конечно надо воспитывать людей и объяснять, что интимная жизнь потому и интимная, что о ней не нужно прилюдно говорить. То есть за неё даже бороться не надо, она просто есть или её нет.
А вот крикуны с обеих сторон для меня одинаково противны. Дурак, что поддерживает мои жизненные принципы всё равно дурак.
Так что, клоп, задумайся, в своё время психологи пришли к выводу, что самые ярые гомофобы лишь латентные педерасты.
Просто сейчас слишком легко озвучить своё мнение, интернет дал возможность орать всем, включая дураков. Они жаждут быть услышанными.