<<Дональд Трамп позажигал на митинге под гимн ЛГБТ>>

YMCA (Young Men’s Christian Association — "Юношеская христианская ассоциация") основана в XIX веке в Лондоне. Её главной целью является укрепление нравственного и физического здоровья людей и особенно молодёжи. Песня группы сразу же стала гимном этой организации.



Позже манхэттенская гей-диаспора стала использовать эту песню, как свой гимн, потому что они постоянно назначали встречи друг другу именно около головного здания YMCA в США.



Противники Дональда Трампа тут же выпустили агитролик, в котором говориться, что пока американцы умирают от коронавируса – Трамп танцует. Пока погибают американские военные – Трамп танцует. Пока в США растёт безработица – Трамп танцует.