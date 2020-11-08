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Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах

Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах (20 фото)

Автор:
08 ноября 2020 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: Трамп   байден   подъезд   политика   прикол   россия   сша   юмор   
15587
20
Даже суток не прошло с момента, как американские СМИ объявили имя нового президента США, а российские пользователи соцсетей уже накреативили огромное количество убойных мемов. Лидером является тема про отечественные подъезды, уж больно она нам близка!
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Метки: Трамп   байден   подъезд   политика   прикол   россия   сша   юмор   
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69  комментариев
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4k
RomaXz 4 часа назад
Коемлеботам теперь надо методички переписывать
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851
Педигри Минуту назад
Трамп не зря был против голосования по почте. Это действительно какой-то мухлёж. Не думаю, что Байден серьёзно что-то изменит в США, ему почти 78 лет. В его годы все наши лидеры уже лежали в гробу или были при смерти, а он только стал президентом.
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2k
Margo 6 минут назад
Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах
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1k
Андрей Шестопалов 13 минут назад
Байден один из авторов майдана в моей стране, поэтому его голоса меня не удивляют.
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267
bad boy 52 минуты назад
Байден обвинял Трампа что тот не достаточно ссал в подъездах
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65k
Варакин Алексей Час назад
Без русских хакеров у Трампа не выходит нихера....(
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2k
Vasiliy Pakazyava Час назад
Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах
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1k
Anton Omelyanenko Час назад
Что Байден, что Трамп, очень очень старые люди. Есть сомнения в работоспособности. Неужели небыло кого-то моложе на 20-30 лет?
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25k
Ashabad Anton Omelyanenko 54 минуты назад
В Штатах президенты не правят. Правят четыре самые богатые фамилии: Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы и Дюпоны. Так что, большой беды нет.
Но обязанности президента будет исполнять вот эта тётка - Камала Харрис.

В Штатах президенты не правят. Правят четыре самые богатые фамилии: Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы и Дюпоны. Так что, большой беды нет. Но обязанности президента будет исполнять вот эта тётка - Камала Харрис.
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7k
Пётр Час назад
Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах
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3k
евгений Час назад
Как вчера в Пилораме услышал (Кеосаян сказал): "Это не Байден, а [мат]айден какой-то"
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3k
евгений Час назад
Н.А.Е.Б.айден
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−23
Николай Час назад
Интерфакс:
"Еще за несколько месяцев до выборов Трамп предупреждал, что модное в этом году из-за коронавируса COVID-19 голосование по почте опасно, так как защитить бюллетени от различных махинаций почти невозможно. Республиканцы также подчеркивают, что спорные ситуации с подсчетом голосов возникают в штатах, где губернаторы - демократы"

Т.е бл..ть ДЕМОКРАТИЯ В ПИНДОСИИ НАСТОЛЬКО ОХ...ЛЬНА, ЧТО ДАЖЕ ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП ПРИЗНАЕТ, ЧТО ЗАЩИЩИТЬ БЮЛЛЕТЕНИ ПОДАННЫЕ НА ДОСРОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ НЕВОЗМОЖНО!!!

ОХ...ЕТЬ!!!
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31k
Nefrion Час назад
Мда, кажется 2020 год еще себя не исчерпал
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15k
Flying Dutchmen. 2 часа назад
Джо, родных не помнящий...
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25k
Ashabad Flying Dutchmen. 2 часа назад
Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах
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89
маленький вовочка Flying Dutchmen. Час назад
и вальдемар дочерей не знающий
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−23
Николай 2 часа назад
"Конверты вскрываются в день выборов в присутствии наблюдателей и при них же считают. Если бы там что-то было то уже давно бы республиканцы подняли нехилый скандал"

Что за шизофрения в комментариях?)))

Там бл...ть пока эти конверты лежать их миллион раз можно фальсифитировать или отправить какие нужно. Вариантов сотни.

Еще раз досрочным голосованием "проголосовало" 100 млн., т.е 1/3 населения и ПОЛОВИНА от проголосовавших)))
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−13
Князь Курбский Николай 2 часа назад
Невозможно
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89
маленький вовочка Николай Час назад
это у тебя в россии так можно
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25k
Ashabad 2 часа назад
При том уровне фальсификаций, что были на этих выборах, я считаю, что наблюдателей из США на наши выборы допускать нельзя. Они в Америке ещё не доросли. В который раз подтвердилось, что их избирательная система - самая архаичная и ненадёжная в мире среди развитых стран и находится на уровне Центральной афиканской республики. Даже в Анголе избирательная система намного более прогрессивная.
Мы - ольгинские - все так считаем. Ведь мы голосовали за Трампа. А пригожинские и лахтинские голосовали за Байдена и они почему-то на эту тему не протестуют.

При том уровне фальсификаций, что были на этих выборах, я считаю, что наблюдателей из США на наши выборы допускать нельзя. Они в Америке ещё не доросли. В который раз подтвердилось, что их избирательная система - самая архаичная и ненадёжная в мире среди развитых стран и находится на уровне Центральной афиканской республики. Даже в Анголе избирательная система намного более прогрессивная. Мы - ольгинские - все так считаем. Ведь мы голосовали за Трампа. А пригожинские и лахтинские голосовали за Байдена и они почему-то на эту тему не протестуют.
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89
маленький вовочка Ashabad Час назад
шут придворный ,чего шампанское не пьёшь
?
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Ладно, не партесь! Путин его дзюдой поборет.
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1k
EvgeniySAN 2 часа назад
То есть Путин и хакеры не стали помогать Трампу?
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78k
Taras Kozalupko EvgeniySAN 2 часа назад
Они поняли и приняли правильное решение - президент маразматик причинит больший ущерб
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25k
Ashabad EvgeniySAN 2 часа назад
Мы - ольгинские - голосовали за Трампа. Пригожинские голосовали за Байдена. Поскольку Пригожин - личный повра Путина, то результат был предопределён заранее. А лахтинские, подлецы такие, голосовали и за Трампа и за Байдена, да ещё и по два раза, чтобы получить свою премиальную ежатину независимо от результата.
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89
маленький вовочка Ashabad Час назад
и напихают тебе чипыга сегодня барбарисок ,за то что задание провалил
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25k
Ashabad маленький вовочка Час назад
Слушай, ну мне-то по профессиональным обязанностям положено шутить на эту тему. А ты-то почему так убиваешься? И почему именно за Байдена?
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25k
Ashabad 2 часа назад
Стенка, ты наверное в Канаде-то ещё и не знаешь, но Байден ещё не президент. Смотри, дошутишься, и как Порошенко начнёшь подтирать свои посты.
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−23
Николай 2 часа назад
в пиндосии не принято никого сажать на таком уровне, только пулю в лоб делают если мешает.

100 млн., т.к одна треть досрочно проголосовала по почте, причем эти голоса за Байдена были решающими)))

Тут ЕР учиться и учиться у великих демократов)))
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89
маленький вовочка Сергей Час назад
беларуссия и россия не входят в штаты америки
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4k
Bhaal Сергей Час назад
Это тебе в кисиля сказали? Ну там и не такую херню скажут
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4k
Bhaal Сергей Час назад
Куда там пиндосам до нашего жулья. Когда какой-нибудь обосанный учитель выбрасывает сразу пачку бюллетеней за наше все.
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25k
Ashabad Bhaal 49 минут назад
Ты наверное не в курсе, но в некоторых Штатах законом запрещено допускать наблюдателей к выборам.
Это очень демократично! Может и нам перенять этот прогрессивный подход?

Ты наверное не в курсе, но в некоторых Штатах законом запрещено допускать наблюдателей к выборам. Это очень демократично! Может и нам перенять этот прогрессивный подход?
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7k
Сергей Bhaal 16 минут назад
Нашим до пендосов ещё наглеть и наглеть. Вряд ли угонятся.
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4k
Bhaal 2 часа назад
Сейчас насыпят много полезных санкций на опг озеро. Терпилам надо затянуть пояса. Так как все свои недосдачи те будут брать с дорогих россиян.
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1k
Александр Касаткин 2 часа назад
нихрена я не понимаю эти стебы про подъезды...
это намек на то, что типа наше правительство валит вину на сша в данном вопросе?
и этому радуются в россии, кто реально ссыть в подъездах и ведет себя как животное?
нифига ничего не понял.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Александр Касаткин 2 часа назад
Смысл штуки в том, что все беды России валят на америку, а ещё "пох, что корова сдохла, главное - у соседа две!"
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9k
Олегbl4 ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Бог:
-Ты давно меня просил о многом, я тебе дам все что угодно, но учти твоему соседу я дам в два раза больше!
-Господи, лиши меня глаза!
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15k
Flying Dutchmen. Александр Касаткин 2 часа назад
А у нас в Германии подъезды чистые. Вот я и не знаю: радоваться или огорчаться...
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89
маленький вовочка Flying Dutchmen. Час назад
что тебе не комфортно стало ?
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