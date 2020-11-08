Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах

Даже суток не прошло с момента, как американские СМИ объявили имя нового президента США, а российские пользователи соцсетей уже накреативили огромное количество убойных мемов. Лидером является тема про отечественные подъезды, уж больно она нам близка!
1. Джо Байден - 46-й президент США. Многие уверены, что именно СМИ обеспечили ему победу на выборах
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8. Перейдем к российским подъездам. Они сейчас находятся на первом месте в рейтинге тем для мемов
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Но обязанности президента будет исполнять вот эта тётка - Камала Харрис.
"Еще за несколько месяцев до выборов Трамп предупреждал, что модное в этом году из-за коронавируса COVID-19 голосование по почте опасно, так как защитить бюллетени от различных махинаций почти невозможно. Республиканцы также подчеркивают, что спорные ситуации с подсчетом голосов возникают в штатах, где губернаторы - демократы"
Т.е бл..ть ДЕМОКРАТИЯ В ПИНДОСИИ НАСТОЛЬКО ОХ...ЛЬНА, ЧТО ДАЖЕ ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП ПРИЗНАЕТ, ЧТО ЗАЩИЩИТЬ БЮЛЛЕТЕНИ ПОДАННЫЕ НА ДОСРОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ НЕВОЗМОЖНО!!!
ОХ...ЕТЬ!!!
Что за шизофрения в комментариях?)))
Там бл...ть пока эти конверты лежать их миллион раз можно фальсифитировать или отправить какие нужно. Вариантов сотни.
Еще раз досрочным голосованием "проголосовало" 100 млн., т.е 1/3 населения и ПОЛОВИНА от проголосовавших)))
Мы - ольгинские - все так считаем. Ведь мы голосовали за Трампа. А пригожинские и лахтинские голосовали за Байдена и они почему-то на эту тему не протестуют.
100 млн., т.к одна треть досрочно проголосовала по почте, причем эти голоса за Байдена были решающими)))
Тут ЕР учиться и учиться у великих демократов)))
Это очень демократично! Может и нам перенять этот прогрессивный подход?
это намек на то, что типа наше правительство валит вину на сша в данном вопросе?
и этому радуются в россии, кто реально ссыть в подъездах и ведет себя как животное?
нифига ничего не понял.
-Ты давно меня просил о многом, я тебе дам все что угодно, но учти твоему соседу я дам в два раза больше!
-Господи, лиши меня глаза!