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Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 11:24
Сообщество : Космос
Метки: 360подмосковье   Crew Dragon   Falcon 9   Илон Маск   видео   мкс   
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Ракета-носитель Falcon 9 с американским пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома во Флориде. Корабль доставит на Международную космическую станцию четырех астронавтов.

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Метки: 360подмосковье   Crew Dragon   Falcon 9   Илон Маск   видео   мкс   
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15  комментариев
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3k
SSD Час назад
Как они могут полететь в космос, если Рогозин уже "порвал небо в клочья" (с)? Бряхня...
Как они могут полететь в космос, если Рогозин уже "порвал небо в клочья" (с)? Бряхня...
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1k
newegg Минуту назад
Молодцы, просто молодцы.
И старт был показан как отличное шоу, и после старта.
Теперь идет прямая трансляция до самой стыковки.
Ссылка www.youtube.com
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69
Дядя Витя 2 минуты назад
А российского не взяли. "Америкосы" тудить их растудыть. Пора бы бы и нашим "возить" на МКС только своих!
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27k
lem02 4 минуты назад
Что то юмора искрометного в комментах как то нет.
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15k
тов.Suhov 39 минут назад
Всё взяли..? Ничего не забыли..?
Всё взяли..? Ничего не забыли..?
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2k
Enotko Ytko 58 минут назад
китаец, негр, трансгендер и просто человек - талерантненько.... китаец кстати не из НАСЫ
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7k
Mauritanien Enotko Ytko 43 минуты назад
Японец, китаец.... Ну ну

Ссылка youtu.be
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3k
Горожанин Час назад
Каждый старт - как великое достижение. Как в СССР в 60-х годах прошлого века старты таких же по сути комических кораблей было достижением и резонансным событием. История движется по спирали.
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2k
Sam Backet Горожанин 16 минут назад
Каждый запуск Союза тоже событие, в новостях об этом говорят, тут на фишках постят. Вот с 60х годов, каждый запуск и остаётся событием.
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