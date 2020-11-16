Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с американским пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома во Флориде. Корабль доставит на Международную космическую станцию четырех астронавтов.
Корабль Crew Dragon был создан компанией SpaceX Илона Маска. Этот старт стал первым для космического аппарата регулярным рейсом на МКС. В мае прошел первый испытательный полет с двумя астронавтами. Для США же запуск стал первым рабочим после программы Space Shuttle, которая была завершена в 2011 году.
Falcon 9 стартовала в 03:27 по московскому времени 16 ноября (19:27 15 ноября по времени Восточного побережья США). NASA вела прямую трансляцию запуска. На борту Crew Dragon находятся американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.
Falcon 9 стартовала в 03:27 по московскому времени 16 ноября (19:27 15 ноября по времени Восточного побережья США). NASA вела прямую трансляцию запуска. На борту Crew Dragon находятся американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.
От ракеты отделилась многоразовая первая ступень, которая приземлилась на плавучую платформу. После этого произошло отделение второй ступени.
Корабль движется к МКС со скоростью порядка 27 тысяч километров в час. Изначально запуск планировался на 14 ноября, но его перенесли из-за сильного ветра.
Корабль движется к МКС со скоростью порядка 27 тысяч километров в час. Изначально запуск планировался на 14 ноября, но его перенесли из-за сильного ветра.
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И старт был показан как отличное шоу, и после старта.
Теперь идет прямая трансляция до самой стыковки.