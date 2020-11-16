Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС

Корабль Crew Dragon был создан компанией SpaceX Илона Маска. Этот старт стал первым для космического аппарата регулярным рейсом на МКС. В мае прошел первый испытательный полет с двумя астронавтами. Для США же запуск стал первым рабочим после программы Space Shuttle, которая была завершена в 2011 году.



Falcon 9 стартовала в 03:27 по московскому времени 16 ноября (19:27 15 ноября по времени Восточного побережья США). NASA вела прямую трансляцию запуска. На борту Crew Dragon находятся американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.