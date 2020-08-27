"Посмотри на номера, дебил": в Сочи водитель Mercedes оскорбил полицейских и поплатился

К несчастью нарушителя, "Мерседес" и блатные номера не являются индульгенцией перед законом. Его задержали, составив три административных протокола: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Оскорбление представителя власти» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».





Сейчас все материалы переданы в надзорные органы, добавили в полиции.





UPD: появилось продолжение. Оказалось, это был не местный житель, а москвич: