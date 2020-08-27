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"Посмотри на номера, дебил": в Сочи водитель Mercedes оскорбил полицейских и поплатился

"Посмотри на номера, дебил": в Сочи водитель Mercedes оскорбил полицейских и поплатился (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 12:14
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   мерседес   нарушитель   оскорбление   полицейский   сочи   
3129
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Выдержке стража порядка можно позавидовать. В Америке такого дебошира сразу же бы пристрелили жестко скрутили.

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Метки: видео   мерседес   нарушитель   оскорбление   полицейский   сочи   
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61  комментарий
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7k
Serg2001 48 минут назад
Если он с гайцами так быкует, представьте, как он себя на дороге ведет... Пороть таких надо... причем прилюдно, чтобы звезднячок немного снять...
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3k
DNK 20 секунд назад
Самые блатные номера "мусорам" достаются


Самые блатные номера "мусорам" достаются
Самые блатные номера "мусорам" достаются
Самые блатные номера "мусорам" достаются
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118
Александр Поляков 2 минуты назад
фууу бляяяять какое говно!!!
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12k
Ligov 2 минуты назад
Ситуация крайне любопытная. Конфликт интересов официальной власти и очень вероятно неофициальной. Уволят мента или выпишут штраф на тысченку, другую рубликов понторезу гадать бесполезно. Но окончание этой истории будет явно не для широких масс...)
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4k
Ya 3 минуты назад
На денек в прес-хату и опустить подонка.
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28k
Головасыр коричнештанник 9 минут назад
какая сварливая невеста
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7k
harlamov 12 минут назад
Кстати, номера-то у него - гавно. Что это за ООЕ? Врач-стоматолог? Или отец одиночка? В чем блатота этого номера? Или он думает если сальные длинные патлы зачесать назад и скрыть жирное брюхо за футболкой с пиковым тузом, то будешь выглядеть нереально опасным бандитом... А там глядишь и номера "вечно второй" кого-то удивят... Колхозный гомосек забыл, что он не смазливого юношу в московском гей-клубе клеит, а с сотрудником МВД разговаривает.
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19k
Сибиряк 14 минут назад
я не понимаю зачем гайцам табельное оружие? прострелил бы ему ногу и всего делов. в США его бы сразу кончили.
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4k
starfire 15 минут назад
Я в декабре регала новую машину. Дали мне номера А250АО регион не напишу) в суматохе даже внимания не обратила. Потом муж говорит: фигасе какой у тебя номер. Может надо им как-то воспользоваться, а я не пользуюсь, темная женщина
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6k
Алеksей 17 минут назад
Ибо купив квартиру в мск пальцы у многих сразу веером раздвигаются именно вот так
, это из "понаехавших, 100%!
Сам ни разу не москвист, но уже более 15 лет работаю в этом городе, и могу с полной уверенностью сказать, что коренные москвичи оч нормальные люди, в отличии от..
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10k
Вася Александрович 18 минут назад
Пузанчик все берега потерял. Сейчас ему прояснят.
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13k
ВОВЧЕГ 19 минут назад
Надеюсь мусора отымели его толпой с криками, посмотри на номера!
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6k
Natrogrii 21 минуту назад
Быдлан обыкновенный
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283
im240 Полчаса назад
забавный карапуз ))) номера судя по всему Л001ОХ77 (для задротов, что про букву Л хотят ответить, скажу, что этот толстяк так крут что у него эта буква в номере есть )
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29k
Mamin Sibiriak im240 16 минут назад
o002oe, 177 регион.
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7k
harlamov Полчаса назад
Н-да, и с такими неудовлетворенными гомосексуалистами нам приходиться жить в одной стране... Гаишникам конечно респект, но ведь это тело можно повстречать и на дороге и в магазине и на улице... Печально это все. Безнаказанность 90-х вырастила целое поколение моральных уродов. А он явно в те времена не на заводе работал. Построили бля#ь капитализм. Поэтому в Америке и стреляют, потому что "типа демократические свободы" это вседозволенность и власть быдла. И теперь с этой развращенной скотиной уже ничего не сделаешь... Хотя лет 5 на зоне его конечно немного взбодрят. Да и настоящую мужскую любовь, которую он так уважает, сможет там познать. Но к сожалению у нас даже это ему не грозит. А значит пи#арасы по прежнему будут хозяевами в наших городах.
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9k
BWSHARK harlamov 19 минут назад
Тебе в стране, а мне в одном городе (судя по номеру)..
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264
zu4ara Полчаса назад
почему сразу не поломали его ,там менты по одному ездят ? где напарник ? или напарник на камеру снимал ?
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17k
Will2006 Полчаса назад
и что блатного в о002ое177?
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78k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Жаль иногда, что у нас полицейские не поступают, как в США!
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3k
кот базилий Полчаса назад
Сейчас выяснится что он под наркотой и машина в угоне или сам в розыске.
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8k
котегRUS Полчаса назад
Ну так... с номером о002ое, да еще на мерине, можно вообще ездить без руля, с закрытыми глазами, в ж_опу синим, по встречно полосе..
Вот что полицейские докопались до человека..?
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5k
Lev Asriev Полчаса назад
Как сообщают медиа, у иномарки был номер «О 002 ОЕ» со 177 регионом. Согласно открытым данным, Mercedes-Benz с таким номером выпущен в 2013 году. Ее владельцем указан 48-летний москвич Владимир Андреев. Любопытно, но на автомобиль наложены ограничения на регистрационные действия из-за крупных долгов мужчины.

Согласно данным ФССП Москвы за жителем столицы Андреевым Василием Игоревичем 21.10.1971 года рождения числится 12 штрафов ГИБДД.
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2k
Михалыч Lev Asriev Полчаса назад
Так Владимир или Василий?
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