"Посмотри на номера, дебил": в Сочи водитель Mercedes оскорбил полицейских и поплатился

Выдержке стража порядка можно позавидовать. В Америке такого дебошира сразу же бы
пристрелили жестко скрутили.
В Сочи правоохранители задержали водителя "Мерседеса", который оскорбил полицейских и повредил патрульную машину. Как сообщают местные СМИ, 48-летний житель города-курорта отказался останавливаться по требованию полицейских и продолжил движение.
Патрульные начали преследование, и в какой-то момент остановили нарушителя, вынужденно врезавшись в его прекрасный автомобиль с "крутыми" номерами. После чего мужчина рассвирепел, начал угрожать и нецензурно выражаться в адрес полицейских.
“48-летний мужчина вел себя вызывающе, на неоднократные требования предоставить водительское удостоверение и документы на транспортное средство водитель не реагировал, оскорблял сотрудника полиции, а также повредил патрульный автомобиль. Инспекторы ДПС приняли решение задержать гражданина”, - сообщили в полиции.
Осторожно, много мата!
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К несчастью нарушителя, "Мерседес" и блатные номера не являются индульгенцией перед законом. Его задержали, составив три административных протокола: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Оскорбление представителя власти» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Сейчас все материалы переданы в надзорные органы, добавили в полиции.
UPD: появилось продолжение. Оказалось, это был не местный житель, а москвич:
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Сам ни разу не москвист, но уже более 15 лет работаю в этом городе, и могу с полной уверенностью сказать, что коренные москвичи оч нормальные люди, в отличии от..
Вот что полицейские докопались до человека..?
Согласно данным ФССП Москвы за жителем столицы Андреевым Василием Игоревичем 21.10.1971 года рождения числится 12 штрафов ГИБДД.