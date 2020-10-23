FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6726 постов • 658 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
Пьяный лихач на BMW без колеса устроил гонки с полицией, а после спокойно продолжил пить пиво

Пьяный лихач на BMW без колеса устроил гонки с полицией, а после спокойно продолжил пить пиво (5 фото + 2 видео)

Автор:
23 октября 2020 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: 360подмосковье   bmw   арест   видео   воронеж   задержание   лихач   
1214
5
2

Когда BMW - это диагноз...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: 360подмосковье   bmw   арест   видео   воронеж   задержание   лихач   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
802
Медвежья Ферма 51 минуту назад
Что за фигню я посмотрел? Какой то утырок уходит от полиции и после остановки спокойно пьёт пиво???!!! Это, пилять, полиция или иальчики с младшей группы? Какого хера он не валяется с заломаными руками? Какого хера с ним вообще разговаривают? Какого хера спрашивают его мнения об освидетельствовании? В любой демократической стране этот утырок лежал мордой в землю и не отсвечивал бы. И потом пожалел бы не один раз, отсидев несколько месяцев и выплачивая тысячи евро штрафа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Борисов 2 минуты назад
Сложно понять, почему Госдума со своим законотворчество потворствует таким выродкам ? Своих, что ли боится зацепить ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
kalinser 4 минуты назад
Отказался от освидетельствования,должен автоматически становится наркозависимым.Со всеми вытекающими...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
maloy Полчаса назад
А все потому что штраф фиксированный. Простому работяге любой штраф бьёт по бюджету, а "мажорам" 30 рублей это сдача с наркоты. Если бы от дохода или если типа безработный то процент от собственности, то уже 10 раз подумали бы.

Правда блат никто не отменял, но все равно, это же лишний раз напрягать "покровителя", которому может и надоесть, если постоянно косячить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
z0_0b Полчаса назад
Ухх, это косяк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ЕвгенийДончак Полчаса назад
Регулярно возникает вопрос: почему ох-у-евших до полной бессознательности отмороженных преступников за рулём у нас принято называть лихачами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−24
Князь Курбский 51 минуту назад
Да ему [мат]. Я в рашке каждый день бухой гонял и без прав. Да, и на условке и в розыске по документам чуркисиана
Я не похож на чурку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
351
Nane First NameLast 53 минуты назад
Пальчиком не забыли ему погрозить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов Час назад
это был косяк....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−68
im240 Час назад
пить пиво после остановки это лет 10 такое прокатывало, сейчас по любому лишение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Nikolas im240 54 минуты назад
Пиво пьется, чтобы на наркоту не поехали проверять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Если доживет до старости,будет вспоминать каким долб-о-ебом был в молости
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
kalinser Дарвин и аморальная премия 2 минуты назад
Этому мудню,давно не 18!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Учительницу с Урала выгнали из школы за мaт и ролик со "спиногрызами" (3 фото+видео) Учительницу с Урала выгнали из школы за мaт и ролик со "спиногрызами" (3 фото+видео) Дорожный конфликт в Воронеже обернулся резней водителей и расстрелом машины Дорожный конфликт в Воронеже обернулся резней водителей и расстрелом машины Подрыв атомной станции под Воронежем засняли на видео Подрыв атомной станции под Воронежем засняли на видео В Москве задержали вымогателей в костюмах сказочных персонажей В Москве задержали вымогателей в костюмах сказочных персонажей Американские полицейские арестовали отдыхающую на пляже девушку за слишком смелое бикини Американские полицейские арестовали отдыхающую на пляже девушку за слишком смелое бикини На Красной площади задержали раздевшихся участниц девичника На Красной площади задержали раздевшихся участниц девичника
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

226040



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
40 занимательных ответов на вопрос "А что будет, если...?"
9
223
40 занимательных ответов на вопрос "А что будет, если...?"
Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить высшее образование
3
69
Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить высшее образование
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как клопы кусали пассажиров, а Агата Кристи попала в бурю
0
7
Как клопы кусали пассажиров, а Агата Кристи попала в бурю
Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
0
135
Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
Учительницу с Урала выгнали из школы за мaт и ролик со "спиногрызами" (3 фото+видео)
Учительницу с Урала выгнали из школы за мaт и ролик со "спиногрызами" (3 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#интересно#разное#автомобили#позитив#авария#дтп#коты
#юмор#прикол#россия#китай#шоу бизнес#актеры#полиция#девушки#звезды#мошенничество
#история#животные#кино#коррупция#прикольные#картинки#автомир#дети#искусство#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться