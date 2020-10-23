Пьяный лихач на BMW без колеса устроил гонки с полицией, а после спокойно продолжил пить пиво

Когда BMW - это диагноз...
В ночь на 22 октября на Северном мосту Воронежа сотрудники ДПС на встречной полосе задержали крайне нетрезвого и наглого водителя BMW.
Полицейские заметили яркую иномарку, которая хаотично передвигалась по центру города. Потребовали остановиться, но водитель проигнорировал требования инспекторов и вдавил газ в пол. ДПСникам ничего не оставалось, как пуститься в погоню. Которая получилась искрометной: при попытке скрыться, BMW напоролась на бордюр, отчего правое переднее колесо у автомобиля отвалилось напрочь, и на протяжении нескольких километров машина продолжила движение, высекая искры из асфальта.
Видимо осознав, что эту гонку его трехколесный зверь не затащит, водитель все же остановился. На встречной полосе. Лихач по имени Денис шатаясь вылез из машины с бутылкой пива, продемонстрировав сотрудникам полиции, что тестов на содержание алкоголя в крови не потребуется. От медосвидетельствования он отказался, за что получил одну из пяти "административок".
Источник:
И еще интересные вести из Воронежской области: сотрудники ДПС задержали мужчину на "Мерседесе" с чемоданом денег, ружьем и поддельным удостоверением следователя.
ДПСники остановили "Мерседес" так как водитель был не пристегнут. Однако интуиция подсказала силовикам, что следует повнимательней осмотреть автомобиль с блатными номерами. В машине "следователя" из Тверского района Москвы был обнаружен большой чемодан с огромным количеством наличности.
Охотничье ружье "Сайга"
И как оказалось впоследствии, поддельное служебное удостоверение.
Происхождение и назначение изъятых денег, оружия и документов еще предстоит выяснить местным следователям.
Источник:
- Дорожный конфликт в Воронеже обернулся резней водителей и расстрелом машины
- Подрыв атомной станции под Воронежем засняли на видео
- Американские полицейские арестовали отдыхающую на пляже девушку за слишком смелое бикини
- В Москве задержали вымогателей в костюмах сказочных персонажей
- На Красной площади задержали раздевшихся участниц девичника
Понравилось28
Правда блат никто не отменял, но все равно, это же лишний раз напрягать "покровителя", которому может и надоесть, если постоянно косячить
Я не похож на чурку