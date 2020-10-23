Пьяный лихач на BMW без колеса устроил гонки с полицией, а после спокойно продолжил пить пиво

В ночь на 22 октября на Северном мосту Воронежа сотрудники ДПС на встречной полосе задержали крайне нетрезвого и наглого водителя BMW.





Полицейские заметили яркую иномарку, которая хаотично передвигалась по центру города. Потребовали остановиться, но водитель проигнорировал требования инспекторов и вдавил газ в пол. ДПСникам ничего не оставалось, как пуститься в погоню. Которая получилась искрометной: при попытке скрыться, BMW напоролась на бордюр, отчего правое переднее колесо у автомобиля отвалилось напрочь, и на протяжении нескольких километров машина продолжила движение, высекая искры из асфальта.





Видимо осознав, что эту гонку его трехколесный зверь не затащит, водитель все же остановился. На встречной полосе. Лихач по имени Денис шатаясь вылез из машины с бутылкой пива, продемонстрировав сотрудникам полиции, что тестов на содержание алкоголя в крови не потребуется. От медосвидетельствования он отказался, за что получил одну из пяти "административок".