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Водитель "Яндекс. Такси" облил себя бензином и потребовал разговора с начальством

Водитель "Яндекс. Такси" облил себя бензином и потребовал разговора с начальством (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 12:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   ynews   бензин   видео   москва   поджог   разговор   суицид   яндекс такси   
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Мужчина пришел в московский офис "Яндекс.Такси", и, чтобы его допустили к руководству, решился на крайние меры. Говорит, что лишился работы из-за постоянных блокировок в системе. Руководство это отрицает.

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Метки: 360подмосковье   ynews   бензин   видео   москва   поджог   разговор   суицид   яндекс такси   
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17k
BillyBonzz Час назад
"Интернет-пользователи поделились своим опытом работы в "Яндекс.Такси", заметив, что при любом раскладе жизнь водителей сладкой не назовешь." (с)

А водители такси значит хотели чтобы сладко было как при Союзе? Или как в 90-х, когда они стояли деловые на стоянках такси, крутя ключи на пальце, а клиенты сами бегали за ними, да еще уговаривали их поехать и договаривались с ними по цене которая их устроит? Нет, ребята, таксист - это обслуживающий персонал и другого статуса вы больше себе не приобретете.
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30k
Опаньки 7 минут назад
и по какой статье УК теперь он будет получать переквалификацию?
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754
Карл Такойто 19 минут назад
Ну начнём с того что просто так там никого не блокируют,максимум по ошибке один раз)У него же регулярно судя по всему,значит хамил клиентам-те жаловались,брал и отменял заказы,и т.д. и т.п. В общем были жалобы,вот его и блокировали, сначала на время в воспитательных целях,потом видимо навсегда
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217
Иван Карл Такойто 4 минуты назад
Так в яндексе говорят что не блокировали его
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754
Карл Такойто Иван 2 минуты назад
Это чтобы потом по судам не таскать я,на случай если он себя всё же подожжёт)) Им проще стереть всю инфу о нем у себя (а больше ее нигде и нет) и сказать что нет такого)
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36k
Нейтралитет 20 минут назад
Почему я должен из-за какого-то п**** менять работу, на которой я нормально зарабатываю, я вот больше ничего не умею!
-----
такие дела.

P.S. Вроде в его детстве не призывали "бросать школу и идти в бизнес" )))
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5k
Bhaal Полчаса назад
А что он будет делать лет через 5, когда массово начнут внедрять системы автовождения.
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30k
Опаньки Bhaal 9 минут назад
а что они делали когда в аэропорты начали заезжать желтые такси и ломать им 3000 рублей за поездку ? )
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6k
Фельдъегерь 47 минут назад
"Меня блокируют за то, что я *** вожу. У меня выбора нет. Почему я должен из-за какого-то п**** менять работу, на которой я нормально зарабатываю, я вот больше ничего не умею! Почему я должен из-за какого-то п*****, который имеет такую техническую возможность и сидит там прикалывается, менять работу?"
и как тут понять о чем речь, если самые важные слова зацензурили?
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64
Лингам 47 минут назад
Я больше ничего не умею (с) Да, это действительно повод для самоубийства.
На самом деле это звучит немного глупо, не находите? Если не справляешься со своей работой, то выхода два:
1. Повышать квалификацию, что бы справляться с работой.
2. Менять работу. Для этого есть курсы, да и система образования не убита до конца.

Может иногда дело в самом человеке? А не в том, что все вокруг настроены против него?
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10k
P.F. 49 минут назад

Водитель "Яндекс. Такси" облил себя бензином и потребовал разговора с начальством
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36k
Нейтралитет P.F. 17 минут назад
Водитель "Яндекс. Такси" облил себя бензином и потребовал разговора с начальством
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144
.. 53 минуты назад
оо, это ж Огородном проезде...
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33k
dima423 55 минут назад
таксистом может работать любой человек, без образования, без мозгов, без специальных навыков, естественно и доход у него должен быть не высокий)
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64
Лингам dima423 45 минут назад
Вы уверены? Я не смог бы работать таксистом.
Во-первых, это некая деградация, выполнение простой работы, требующей лишь одного навыка - крутить баранку.
Во-вторых, работа конфликтная, так как связана с тесным общением с огромным количеством людей.

Мне понравилась идея создать туристическое такси, когда таксист будет выполнять и роль гида для иностранцев.
Но ведь и в этой работе есть выбор.
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
А если б кто-то случайно окурок рядом кинул? Стало бы на одного таксиста яндекс такси меньше
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15k
SolomonA Час назад
Шикует. Мог бы керосином облиться, он подешевле...
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36k
Нейтралитет SolomonA 15 минут назад
керосин глаза жжет
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17k
BillyBonzz Час назад
Блд, не понимаю этого скулежа, ну не сложилось с Яндексом иди в Gett или Uber, или у тебя на Яндексе свет клином сошелся? Вымогательство, мытье и катание тоже не выход решения своих проблем с работой. Завтра он будет у ворот Газпрома стоять облитый бензином и требовать чтобы его взяли водилой в Газпром?
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50k
pynh Час назад
C Алисой бы поговорил.
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