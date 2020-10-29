Водитель "Яндекс. Такси" облил себя бензином и потребовал разговора с начальством

Мужчина пришел в московский офис "Яндекс.Такси", и, чтобы его допустили к руководству, решился на крайние меры. Говорит, что лишился работы из-за постоянных блокировок в системе. Руководство это отрицает.
Водитель "желтого" такси, пригрозив самоубийством, потребовал встречи с гендиректором организации. Как следует из разговора, ранее он подрабатывал извозом, однако его часто блокировали и, тем самым, лишали средств к существованию.
По мнению водителя, это было сделано несправедливо. В видео, появившемся в Сети, он возмущается действиями агрегатора. "Меня блокируют за то, что я *** вожу. У меня выбора нет. Почему я должен из-за какого-то п**** менять работу, на которой я нормально зарабатываю, я вот больше ничего не умею! Почему я должен из-за какого-то п*****, который имеет такую техническую возможность и сидит там прикалывается, менять работу?" - возмущается он.
После того как водитель, разбив стекло, проник в офис, его задержала охрана. В настоящее время он задержан, по факту происшествия проводится проверка. В пресс-службе агрегатора сообщили, что мужчину в сервисе его не блокировали. "Он работал на линии в сентябре и октябре, а выплаты осуществлялись в положенные сроки и в полном объёме", - заявили в "Яндексе" По данным СМИ, нарушителем порядка стал 45-летний Михаил Н.
Интернет-пользователи поделились своим опытом работы в "Яндекс.Такси", заметив, что при любом раскладе жизнь водителей сладкой не назовешь.
Очень грустная история. Я сам яндекс.таксист, но я на своей машине но представляю как это работать на арендованной— Василий Никитенко (@goodbekar) October 29, 2020
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А водители такси значит хотели чтобы сладко было как при Союзе? Или как в 90-х, когда они стояли деловые на стоянках такси, крутя ключи на пальце, а клиенты сами бегали за ними, да еще уговаривали их поехать и договаривались с ними по цене которая их устроит? Нет, ребята, таксист - это обслуживающий персонал и другого статуса вы больше себе не приобретете.
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такие дела.
P.S. Вроде в его детстве не призывали "бросать школу и идти в бизнес" )))
и как тут понять о чем речь, если самые важные слова зацензурили?
На самом деле это звучит немного глупо, не находите? Если не справляешься со своей работой, то выхода два:
1. Повышать квалификацию, что бы справляться с работой.
2. Менять работу. Для этого есть курсы, да и система образования не убита до конца.
Может иногда дело в самом человеке? А не в том, что все вокруг настроены против него?
Во-первых, это некая деградация, выполнение простой работы, требующей лишь одного навыка - крутить баранку.
Во-вторых, работа конфликтная, так как связана с тесным общением с огромным количеством людей.
Мне понравилась идея создать туристическое такси, когда таксист будет выполнять и роль гида для иностранцев.
Но ведь и в этой работе есть выбор.