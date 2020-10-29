Водитель "Яндекс. Такси" облил себя бензином и потребовал разговора с начальством

По мнению водителя, это было сделано несправедливо. В видео, появившемся в Сети, он возмущается действиями агрегатора. "Меня блокируют за то, что я *** вожу. У меня выбора нет. Почему я должен из-за какого-то п**** менять работу, на которой я нормально зарабатываю, я вот больше ничего не умею! Почему я должен из-за какого-то п*****, который имеет такую техническую возможность и сидит там прикалывается, менять работу?" - возмущается он.