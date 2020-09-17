Участники экспедиции в Арктике забрались на айсберг и перевернулись вместе с ним

Никто не пострадал. В "активе" путешественников несколько царапин, мокрая одежда и эффектные кадры. И главное - опыт. Можно быть уверенными, что в следующий раз они не полезут покорять айсберги.
Участники экспедиции "Пангея", основанной знаменитым путешественником Майклом Хорном, после завтрака решили отправиться покорять айсберг. Когда двое путешественников начали лезть к вершине, глыба льда неожиданно перевернулась, скинув в воду горе-альпинистов. К счастью, путешественники сильно не пострадали и отделались легким испугом и царапинами.
"Не надо было завтракать перед восхождением", - пошутил Майк Хорн.
Стать участником экспедиции Хорна может любой желающий после прохождения отборочного лагеря. Организация "Пангея" была организована Хорном в 2008 году. Неутомимый путешественник нашел спонсоров, благодаря чему стать частью его команды можно абсолютно бесплатно.
Майк Хорн четырежды занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он известен тем, что в одиночку на безмоторной лодке совершил путешествие вокруг экватора и без использования моторных средств прошел по Полярному кругу за 27 месяцев.
Еще один бюджетный способ путешествий по Арктике вчера предложила "Газпром Нефть". Компания выложила в Сеть более 6 часов расслабляющих шумов, записанных в Арктике. На звуковых дорожках, опубликованных в SounCloud и во "ВКонтакте", можно послушать как плещется вода во время шторма, рычат белые медведи и "поют" киты.
"Благодаря проекту «Белый шум Арктики» теперь каждый может почувствовать атмосферу этого региона и использовать звуки природы для релаксации", - говорится в пресс-релизе компании.
Источник:
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