Участники экспедиции в Арктике забрались на айсберг и перевернулись вместе с ним

Участники экспедиции "Пангея", основанной знаменитым путешественником Майклом Хорном, после завтрака решили отправиться покорять айсберг. Когда двое путешественников начали лезть к вершине, глыба льда неожиданно перевернулась, скинув в воду горе-альпинистов. К счастью, путешественники сильно не пострадали и отделались легким испугом и царапинами.

"Не надо было завтракать перед восхождением", - пошутил Майк Хорн.