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Участники экспедиции в Арктике забрались на айсберг и перевернулись вместе с ним

Участники экспедиции в Арктике забрались на айсберг и перевернулись вместе с ним  (4 фото)

Автор:
17 сентября 2020 14:17
Сообщество : Путешествия
Метки: horn   айсберг   арктика   видео   экспедиция   
3315
4

Никто не пострадал. В "активе" путешественников несколько царапин, мокрая одежда и эффектные кадры. И главное - опыт. Можно быть уверенными, что в следующий раз они не полезут покорять айсберги.

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Метки: horn   айсберг   арктика   видео   экспедиция   
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12k
homerchik 2 часа назад
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вспомнилось
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2k
NIS 2 минуты назад
Дали им точку опоры .. они и перевернули .. айсберг
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1k
Иван Алексеев 24 минуты назад
"совершил путешествие вокруг экватора" Это как? Может всё таки вдоль экватора?
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vikklu 47 минут назад
Разве это айсберг? Настоящие айсберги Титаники на дно отправляют, а этот сам перевернулся, так, льдины кусок...
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americos 58 минут назад
Последняя соломинка сломала верблюда.
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5k
Николай Час назад
повезло,было бы углубление на месте где они стояли и могли не выплыть...
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5k
Robin Час назад
Вот, вроде, хочется сказать "дураки". Но как интересно же живут!
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1k
Фрэнд 2 часа назад
Биба и Боба ?
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367
zu4ara 2 часа назад
Круто они своим "комариным" весом такую глыбу перевернули. Страшно наверное.
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32k
dima423 zu4ara 2 часа назад
ну видимо там баланс был, а чтобы нарушить баланс много не надо)
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zu4ara dima423 57 минут назад
видимо был ))
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