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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4354 поста • 617 подписчиков подписаться
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Олимпийская чемпионка отметила, что ей не хватает пенсии в 90 тысяч рублей

Олимпийская чемпионка отметила, что ей не хватает пенсии в 90 тысяч рублей (9 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2020 14:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бестемьянова   деньги   олимпийские чемпионы   откровения   пенсия   спорт   фетисов   шоу бизнес   
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Кажется, на "Фишках" пора завести новую рубрику, в которой медийные люди озвучивают размер своей пенсии, заявляя при этом, что она слишком мала. Подъехали откровения от Натальи Бестемьяновой.

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Метки: Бестемьянова   деньги   олимпийские чемпионы   откровения   пенсия   спорт   фетисов   шоу бизнес   
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9k
кира Час назад
Не буду задавать вечный вопрос: а как все люди...? Скажу одно: пенсия размером в прожиточный минимум - это запланированная нищета, геноцид пенсионеров.
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29k
Alex Минуту назад
На Куклачева не надо наезжать. Ему голодных хвостов кормить нужно
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0
Николай 3 минуты назад
Зря вы, ребята, меня минусуете. Посмотрите на РосСтату, данные за 1994-1998. Бестемьянова в казну принесла более 23 млн. S. Что ей досталось-Копейки. Жалко, что государство с Вами не поделилось, об этом страдаете? зато, хоть 2 школьных стадиона не разворовали, и то хорошо.
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8k
Андрей Ватрушкин 10 минут назад
Надо уволить садовника, охрану, уборщицу, кухарку, оставить одну машину на семью - смотришь и денег некуда девать будет.
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0
Николай 16 минут назад
Вы, читатели и отвечатели, не забывайте, что Бестемьянова и Букин были частью нашей гордости, высосаны до дна, приложили столько сил, что с Вашими фитнесами и не сравнится. И они заслужили большего, чем эта пенсия. Злопыхателям скажу- я не спортсмен, Большой Инженер, и зарплату получаю пока из интереса, на пенсию не рассчитываю совсем. Но ТАКИМ людям, кто был гордостью России нужно помогать и поддерживать их всегда.
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98
А Васильев Николай Полминуты назад
Подкатит пенсия и интерес другой будет, не такой, как сейчас к зарплате. Дай тебе и пенсию из интереса получать, тыщ так 13-15 и прожить на неё, как я сейчас, шахтер с 30ти летним стажем живу. С таким, млять, интересом к жизни, обзавидуешься... И я часть гордости страны и многие, мне подобные, кто работал на страну и зарабатывал себе на жизнь не для интереса...
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530
Nane First NameLast 17 минут назад
Пусть съедет в 33 кв.м. и поумерит аппетиты крокодильи. Не каждый работающий чел столько получает.
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12k
Владислав Грецов 24 минуты назад
все равны но кто то ровнее ....все как в СССР...
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285
andrey Полчаса назад
денег никогда много не бывает ! в один из кризисов богатые буратины помню жаловались что все очень плохо потому что вместо 5-6 раз ,могут отдыхать на курортах всего 3-4 раза за год !
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2k
* You All Полчаса назад
падлы,всё нажироваться не могут,всё мало,а что она такого сделала?! за что ей давать больше?! пусть переходит на пенсию в 5000
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2k
Leon Полчаса назад
А почему она считает что должна получать больше? за что?
деньги надо зарабатывать, а не получать
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32k
Alex Leon Минуту назад
Она ничего не считает.
Она говорит что по ее расходам, ее пенсия в 90т.р. в месяц - это мало и ей приходится дополнительно работать, что-бы не сокращать свои расходы.
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2k
Frank Borman 38 минут назад
Бабка за всю свою жизнь не создала ничего полезного, не проработала ни одного дня. Только знала кататься по льду. Сейчас все россияненцы скидываются ей 60.000р в месяц из своих налогов. За что? За то, что "она защищала честь России".
А может, нафиг этот "спорт мировых достижений"? Все эти трутни, которые бегают, прыгают, плавают, пинают мячики и шайбы. Может, эти деньги направить на массовый спорт для детишек, без всяких там медалей и чемпионов? Лучше заботится о здоровье нации, чем выращивать и поддерживать богатых трутней от спорта.
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13k
Мария Коненкова 38 минут назад
Вот что такого сказала олимпийская чемпионка, что её раскатали комментаторы? Она ответила на вопрос: вам хватает пенсии? Ответ - нет. Человек ведет определенный образ жизни, который она вела ещё до обретения статуса пенсионерки, и ей на поддержание этого образа жизни не хватает. Она же ясно говорит: большой дом за городом, кто-нибудь представляет хотя бы, сколько стоит отопление, видеонаблюдение, чистка дорог, вывоз мусора, и т.д.? Плюс её "другие хлопоты"
Те, кто вспоминают, что у них пенсия 15 тысяч - вам ответили и на вопрос, из чего складывается пенсия олимпийских чемпионов. Никто не виноват, что у вас не так - вы не виноваты, но и Бестемьянова тоже не виновата.
Предлагать ей стать "как все" - ну, это зависть, друзья мои. Предлагать ей "подзаработать" - а она зарабатывает. "Ледниковый период", к примеру вела на ТВ.
И да, кому мало 15 тысяч пенсии - другим вы советуете "пойти подзаработать" а сами не хотите? Всё же просто!
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500
Обратная сторона Луны Мария Коненкова 22 минуты назад
сколько стоит отопление, видеонаблюдение, чистка дорог, вывоз мусора,

И "помощники по хозяйству"! То есть ей пенсии на прислугу не хватает
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13k
Мария Коненкова Обратная сторона Луны 2 минуты назад
Опять завидуете. Да, она привыкла держать прислугу, и ей на это не хватает пенсии. Что не так?
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3k
AlekseiTFS 41 минуту назад
Есть такая страна,где лютой ненавистью ненавидят тех,кто хочет жить лучше других.
Может пора начать мыслить НЕ против богатых.а против бедных.
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2k
RoseM AlekseiTFS Полчаса назад
Это и называется классовой борьбой.

Все богатые против бедных и наоборот.

За что мне, скажи, уважать, например, успех наших олигархов, если суть их начального капитала - воровство и другая незаконная деятельность?
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7k
Prostovopros AlekseiTFS Полчаса назад
Бедных на мыло?
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2k
* You All AlekseiTFS 19 минут назад
они и мыслят,как с бедных побольше урвать
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32k
Alex RoseM 16 минут назад
"За что мне, скажи, уважать, например, успех наших олигархов, если суть их начального капитала - воровство"

В посте, вроде, не про "олигархов", а про олимпийскую чемпионку. Она-то что украла?
Свое детство и юность, когда безвылазно тренировалась на стадионе?
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48k
smakido 43 минуты назад
Пусть избавляется от домработница, садовник и дворника - денег начнёт хватать!
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735
max 48 минут назад
Потому что не нужно жрать красную икру целыми днями, вон, мои любимые чиновники, с трибун сообщили , что можно прожить на макарошках. Врать они же не будут . чиновники мои, самые любимые , не могу без моих чиновников, царство им небесное.
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7k
Prostovopros 48 минут назад
В моём понимании - пенсия, это не продолжение З/П, а пособие по старости. Перед старостью все равны. Потому пенсия должна зависеть от рабочего стажа, ну и от тяжести и опасности работы коэффициент. Человек мог получать огромную З/П, но при этом ничего хорошего Стране не сделать, а возможно и убытки бюджету принести, примеров море. Нынешняя система копирует самые плохие западные пенсионные схемы, да ещё с кучей незаслуженных надбавок спортсменам, артистам и прочая... Пенсионный фонд - вооще выброшенные деньги. Он просто не нужен. При СССР всё было просто и продумано. Во многих капстранах есть потолок государственной пенсии. И выше не получить - сколько бы ты не зарабатывал. Есть лишние деньги - клади в частный пенсионный фонд - твой риск. Сословие чиновников, что создал Путин, в пользу простого народа ничего не придумает и никогда - только для своего сословия. Потому они ему и подпевают дружно.
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2k
RoseM Prostovopros Полчаса назад
А до Путина чиновников было меньше?
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7k
Prostovopros RoseM Полчаса назад
Но мы же живём в настоящее время. О нём и речь. И пенсионную систему не при нём ли изменили? Или вы так увлеклись чемпионатом мира по футболу, что и не заметили?
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32k
Alex Prostovopros 13 минут назад
Пенсионную систему, в сегодняшнем виде, создали в СССР в 1988 году. Это было до Путина. Изменили ее при Медведеве, который ввел "накопительную часть", отменили накопительную часть (вернувшись к советской системе) при Путине.
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578k
XoCTeJI 54 минуты назад
Как та бабка,у которой есть палка колбасы,а она жалуется что нету хлеба!)
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2k
Ivan Час назад
90.000 не хватает на жизнь. Уважаемые работодатели и ПФР, примите ко вниманию. Кстати, без тени иронии согласен полностью с этим.
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4k
Сергей Час назад
Насколько я помню из поста про Куклачева - у него пенсия пятизначная- а шестизначный у него ежемесячный доход - и то потому,что он продолжает выступления. А эта фигуристка чего? Если не хватает - пусть найдет себе работу - реклама, консультации, тренерство, да комментатором на ТВ,наконец - она ж бывшая спортсменка - в чем дело-то? И лет ей не 80 на вид. Куклачев старше ее - и он работает дальше, а она чем лучше/хуже?
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66
Alexandr Час назад
Не понимаю возмущений. Ясное дело, что до пенсии они накупили себе дорогих машин и домов, которые в месяц жрут на бензин и обслуживание десятки тысяч, и теперь даже их пенсии в 90 т.р. на это не хватает. Они же не говорят что им пенсию надо обязательно увеличивать, задается вопрос "хватает ли?" - и закономерный ответ что нет.
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7k
Cornho Час назад
Ссылка youtu.be
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