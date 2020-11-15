Олимпийская чемпионка отметила, что ей не хватает пенсии в 90 тысяч рублей

"Если сложить обычную пенсию и президентскую, то это тысяч 85-90. У меня так много забот, мне этого не хватает. Что касается других льгот, то, помимо этой пенсии большой, у меня есть звание «Ветеран труда», и это позволяет меньше платить за свет, за коммунальные услуги. И есть социальная карта, по которой я бесплатно езжу на всех видах транспорта, в том числе на любимом экспрессе. Это очень удобно. Может быть, какие-то санатории положены, но я этим не пользуюсь. Я даже к врачу не хожу", — рассказывает экс-фигуристка.
Полное видео программы "Секрет на миллион" с Натальей Бестемьяновой
"15 тысяч рублей, что в то время было огромными средствами, отметила Бестемьянова. Впоследствии сумма неоднократно индексировалась из-за инфляции и к настоящему моменту составляет примерно 60 тысяч."— Alex I Ger (@AlexIGer1) November 15, 2020
😂Всю жизнь думал что индексация это когда на 3 или 5 рублей больше становится.
Вот это пенсии в России! Надо сокращать! pic.twitter.com/ve175V9MR8— Belic (@Belic78012715) November 15, 2020
Не понимаю агрессиных реплаев. Тащемта она вполне может жаловаться и не она виновата что у остальных пенсия еще меньше. Есть такая пирамида Маслоу и ей не хватает на потребности следующего уровня, а в основном людям не хватает на потребности низшего уровня, но это не ее вина.— Pawa nyawa (@crw614) November 15, 2020
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Она говорит что по ее расходам, ее пенсия в 90т.р. в месяц - это мало и ей приходится дополнительно работать, что-бы не сокращать свои расходы.
А может, нафиг этот "спорт мировых достижений"? Все эти трутни, которые бегают, прыгают, плавают, пинают мячики и шайбы. Может, эти деньги направить на массовый спорт для детишек, без всяких там медалей и чемпионов? Лучше заботится о здоровье нации, чем выращивать и поддерживать богатых трутней от спорта.
Те, кто вспоминают, что у них пенсия 15 тысяч - вам ответили и на вопрос, из чего складывается пенсия олимпийских чемпионов. Никто не виноват, что у вас не так - вы не виноваты, но и Бестемьянова тоже не виновата.
Предлагать ей стать "как все" - ну, это зависть, друзья мои. Предлагать ей "подзаработать" - а она зарабатывает. "Ледниковый период", к примеру вела на ТВ.
И да, кому мало 15 тысяч пенсии - другим вы советуете "пойти подзаработать" а сами не хотите? Всё же просто!
И "помощники по хозяйству"! То есть ей пенсии на прислугу не хватает
Может пора начать мыслить НЕ против богатых.а против бедных.
Все богатые против бедных и наоборот.
За что мне, скажи, уважать, например, успех наших олигархов, если суть их начального капитала - воровство и другая незаконная деятельность?
В посте, вроде, не про "олигархов", а про олимпийскую чемпионку. Она-то что украла?
Свое детство и юность, когда безвылазно тренировалась на стадионе?