Олимпийская чемпионка отметила, что ей не хватает пенсии в 90 тысяч рублей

Оказывается, у олимпийских чемпионов стараниями Вячеслава Фетисова, помимо обычной пенсии, выплачивается так называемая "президентская". Когда хоккеист стал министром спорта, он обратился с подобной просьбой к президенту Путину и тот ее поддержал. Сумма этих выплат индексируется. Если сначала олимпийцам выплачивали по 15 тысяч рублей, теперь эта часть пенсии достигла 60 тысяч рублей. Но это не единственные льготы от государства, которые получает Наталья Бестемьянова.

"Если сложить обычную пенсию и президентскую, то это тысяч 85-90. У меня так много забот, мне этого не хватает. Что касается других льгот, то, помимо этой пенсии большой, у меня есть звание «Ветеран труда», и это позволяет меньше платить за свет, за коммунальные услуги. И есть социальная карта, по которой я бесплатно езжу на всех видах транспорта, в том числе на любимом экспрессе. Это очень удобно. Может быть, какие-то санатории положены, но я этим не пользуюсь. Я даже к врачу не хожу", — рассказывает экс-фигуристка.