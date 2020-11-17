А расценки-то упали: российские звёзды понизили свои гонорары

Любимчик девчонок 90-х–2000-х Сергей Жуков готов нарушить своё уединение с семьёй за 3,5 млн рублей. Концертный директор певца сказал, что Сергей будет только рад дистанции в 1,5 метра – может быть хоть сейчас поклонницы не будут выбегать на сцену, чтобы обнять кумира их молодости.