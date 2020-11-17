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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4363 поста • 618 подписчиков подписаться
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А расценки-то упали: российские звёзды понизили свои гонорары

А расценки-то упали: российские звёзды понизили свои гонорары (7 фото)

Автор:
17 ноября 2020 15:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Корпоративы   Лещенко   Шнуров   бузова   гонорары   деньги   концерты   шоу бизнес   
2603
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Впервые за долгое время перед Новым Годом звезды не повышают свои расценки за выступления, а понижают.
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Метки: Корпоративы   Лещенко   Шнуров   бузова   гонорары   деньги   концерты   шоу бизнес   
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34  комментария
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11k
P.F. Час назад
А расценки-то упали: российские звёзды понизили свои гонорары
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1k
Riddick Минуту назад
На по фигу на них. Они всегда при деньгах. Даже если один раз сыграют - можно уже не работать пол года. Мне вот больше жаль рядовых артистов - аниматоры, клоуны, фокусники, мелкие актёры, танцевальный группам- вот им сейчас очень туго. Которые не могут позволить не работать по пол года или год.
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78
Sergel Fman 9 минут назад
На этих певунов даже матерное слово тратить жаль...
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945
Андрей Манахов 18 минут назад
кому интересен этот зверинец?)))
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3k
Сергей С Андрей Манахов 4 минуты назад
Видимо кому-то интересен. По любому без заказов не останутся
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675
Traki Полчаса назад
Видел как одна "звезда" за 100 евро пел с гитарой возле окон роддома. Кто то жену поздравлял. Всем этим "звездам" и есть максимальная цена 100 евро.
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Поэтому сэкономь на Киркорове - купи "болгарку"!
Поэтому сэкономь на Киркорове - купи "болгарку"!
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Сергей Шнуров - 11,5 млн рублей за выступление.

Эх, говорила мне мама в детстве - не надо поступать в университет, сынок. Лучше стань матершинником и эпатажным засранцем на сцене. Большие бабки будешь заколачивать.
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4k
Sanar Frank Borman 21 минуту назад
Так они на троих же пилят, меньше чем педросович и разноцветный хер.
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5k
Ф Ив Полчаса назад
Неужели есть те, кто готов платить такие деньги за этих артистов? А о Монгерштейме я честно говоря раньше даже и не знал.
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12k
Артемыч Ф Ив Полчаса назад
Спрос рождает предложение.
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691
Oldman 36 минут назад
А вот, за Лещенко, сейчас стало обидно...
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16k
Злобный Члегр Oldman Полчаса назад
Он такая же шлюха, как и остальные. Неужели кто-то готов платить бешеные бабки этим клоунам? Да я с ними на одном поле срать не сяду!
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10k
Максим 41 минуту назад
кто то еще платит чтоб бузову и монхерштейна слушать?
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26k
Slonyash Максим Полчаса назад
Интересно бы узнать названия компаний, которые их заказывают, чтобы к услугам данных компаний не обращаться.
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73
Семён Семёныч 42 минуты назад
А можно всех посмотреть?
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4k
Sanar 42 минуты назад
Мне два Шнурова пожалуйста и сожжение на костре бузовой и моргенштуцера.
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51
Walter Hartwell White 43 минуты назад
Весь зверинец собрался в одном посте.Не хватает ублюдочной семейки Пугачихи в полном составе.
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8k
KOSTELLO 45 минут назад
Еще немного потерпеть и они сами доплачивать будут, лишь бы про них не забывали
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−19
Владимир Анатолевич 45 минут назад
как говорил профессор С. Савельев
-Наш мозг устроен так, что если вы долго будите слушать гавно,
то через какое-то время вам это начнет нравиться
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5k
JeanLuk 51 минуту назад
Да нахер они все нужны
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124k
Алексей 55 минут назад
Все их гонорары - это распилы на государственных каналах и на всевозможных днях города за бюджетный счет.

Никто в здравом уме самостоятельно оплачивать выступление этих чуд в перьях не будет, особенно никто из умеющих зарабатывать такие деньги. Ну разве что цыгане на свадьбе или какие-нибудь Краснодарские судьи, на честно слямзенные деньги, да и то, не чтобы послушать, а чтобы попонтоваться перед такими же цыганами и новоделанными недоолигархами.
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1k
Chocolate Jesus Алексей 6 минут назад
бывал как то в горках, о юности. там ктото организовывал у себя дома банкет, с гостях машина времени была. У макаревича тогда автограф ещё брал...
Был удивлен, простые мужики, бутылочка водочки, закусончик простой... попели полчасика и уехали )
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−106
Гани Алимбеков 56 минут назад
Шнуров однозначно, пойду кредит возьму )))
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−19
Владимир Анатолевич 58 минут назад
я думал Оля Бузова сама платит если ее приглашать
иначе в чем смысл???
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980
Алексей Астин 59 минут назад
Скажу так, позвать, да ещё и за ТАКИЕ деньги - себя не уважать!
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5k
Алексей 59 минут назад
Кто такой "известный всем на Фишках Моргенштерн"?
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984
Гарри Слепнер Алексей Полчаса назад
Сам недавно гуглил. Очередной говорильщик под барабан.
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