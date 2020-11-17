А расценки-то упали: российские звёзды понизили свои гонорары

Впервые за долгое время перед Новым Годом звезды не повышают свои расценки за выступления, а понижают.
Наступающий 2021 год "к нам мчится", а главы регионов отменяют новогодние корпоративы.
Многие звезды с экранов телевизоров верещат, что они остались без работы и им нечего есть. Но журналисты провели эксперимент и обзвонили директоров некоторых популярных звезд.
Оказалось, что кто-то понизил цены за "вызов звезды", а кто-то и не думает этого делать.
Многие звезды с экранов телевизоров верещат, что они остались без работы и им нечего есть. Но журналисты провели эксперимент и обзвонили директоров некоторых популярных звезд.
Оказалось, что кто-то понизил цены за "вызов звезды", а кто-то и не думает этого делать.
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Ветеран сцены Лев Лещенко, несмотря на преклонный возраст, выступит перед любым желающим за "смешные" 1,3-1,5 млн рублей.
Невзирая на то, что на Ольгу Бузову можно нарваться практически на любом канале, телеведущая и певица понизила свои хотелки с 3,5 млн до 2,5 млн рублей.
Любимчик девчонок 90-х–2000-х Сергей Жуков готов нарушить своё уединение с семьёй за 3,5 млн рублей. Концертный директор певца сказал, что Сергей будет только рад дистанции в 1,5 метра – может быть хоть сейчас поклонницы не будут выбегать на сцену, чтобы обнять кумира их молодости.
Ненавистный всем на Фишках рэпер Моргенштерн сможет выступить с частным концертом только за 4 млн рублей.
Филипп Бедросович за 50 минут своего выступления хочет "жалкие" 6 млн рублей, но желательно в евро. Если вы хотите сэкономить, но сделать концерт покороче – такой номер не пройдёт и Киркоров к вам просто не приедет.
Абсолютный рекордсмен по своим запросам – это Сергей Шнуров. Артист предлагает выступление группы "Ленинград" за 11,5 млн рублей. Ради своих заказчиков Сергей даже готов сдать тест на коронавирус.
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Эх, говорила мне мама в детстве - не надо поступать в университет, сынок. Лучше стань матершинником и эпатажным засранцем на сцене. Большие бабки будешь заколачивать.
-Наш мозг устроен так, что если вы долго будите слушать гавно,
то через какое-то время вам это начнет нравиться
Никто в здравом уме самостоятельно оплачивать выступление этих чуд в перьях не будет, особенно никто из умеющих зарабатывать такие деньги. Ну разве что цыгане на свадьбе или какие-нибудь Краснодарские судьи, на честно слямзенные деньги, да и то, не чтобы послушать, а чтобы попонтоваться перед такими же цыганами и новоделанными недоолигархами.
Был удивлен, простые мужики, бутылочка водочки, закусончик простой... попели полчасика и уехали )
иначе в чем смысл???