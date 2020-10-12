Азербайджанцы атаковали инстаграм Ким Кардашьян из-за её помощи армянам

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неземной красоты и силиконовой ж инстаграма с 189 млн подписчиками пожертвовала 1 млн долларов армянскому фонду и попросила всех последовать её примеру.
Накануне Ким выпустила видеообращение, в котором рассказала о том, что перечислила один миллион долларов в фонд, чтобы "помочь храбрым мужчинам, женщинам и детям". Женщина считает, что "несмотря на расстояние, мы являемся одной большой армянской нацией".
Кардашьян призывает своих подписчиков помочь армянам в конфликте за Нагорный Карабах либо своими постами в соцсетях, либо пожертвованиями, хотя бы размером в 1 доллар.
Кардашьян призывает своих подписчиков помочь армянам в конфликте за Нагорный Карабах либо своими постами в соцсетях, либо пожертвованиями, хотя бы размером в 1 доллар.
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А уже сегодня Фонд Армении похвастался, что с момента начала военных действий в Нагорном Карабахе собрал 100,8 млн долларов, на которые постоянно посылает гуманитарную помощь в виде тёплой зимней одежды, медикаментов, медицинского оборудования, генераторов. Также на место конфликта перебрасывается медицинский персонал из США.
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После заявления Ким Кардашьян, на её инстаграм обрушилась волна негодования азербайджанцев с комментариями: "Карабах – это Азербайджан", "Карабах – наш!". Они также обвиняют модель в пособничестве террористам и тому, что на её миллион армяне будут убивать сотни мирных азербайджанских жителей.
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