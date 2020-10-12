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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4251 пост • 605 подписчиков подписаться
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Азербайджанцы атаковали инстаграм Ким Кардашьян из-за её помощи армянам

Азербайджанцы атаковали инстаграм Ким Кардашьян из-за её помощи армянам (5 фото)

Автор:
12 октября 2020 15:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ким Карадашьян   Нагорный Карабах   азербайджанцы   армяне   деньги   шоу бизнес   
3740
5
Обладательница неземной красоты и силиконовой ж инстаграма с 189 млн подписчиками пожертвовала 1 млн долларов армянскому фонду и попросила всех последовать её примеру.
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Метки: Ким Карадашьян   Нагорный Карабах   азербайджанцы   армяне   деньги   шоу бизнес   
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24  комментария
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Дядя Витя 3 часа назад
Помогает своей исторической родине. Молодец. Что в этом плохого?
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16k
Ватаку Накомоде 16 минут назад
Мне как-то пох*й и на Кардашьян с ее неадекватными подписчиками (я не знаю кому в здравом уме может нравиться этот дирижабль вместо жопы), и на армян, и на азеров, и на их карабах, про который я лишь знаю что он где то существует. Никого поддерживать не собираюсь, сами там разбирайтесь.
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85k
Дмитрий 18 минут назад
Айзерская погань такие же дегенераты как бандеровские укры .
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3k
Двестиграмм 19 минут назад
Великое" переселение армян начинается так: 1) переселение диаспоры на данную территорию и части этого народа; 2) подкуп местной власти любыми способами и вхождение доверия к ним; 3) открытие церквей, школ и других национальных организаций; 4) появление смешанных браков с местным населением; 5) установление памятников и названия улицам с псевдо-армянскими героями; 6) через пол века выходить на улицы и кричать, что это исконно армянские земли; 7) изменение картографии в свою пользу и уничтожение реальной истории страны; 8) после всего вышеуказанного, трудно будет доказывать вашу реальную историю; Не допускайте такой ошибки.

Великое" переселение армян начинается так: 1) переселение диаспоры на данную территорию и части этого народа; 2) подкуп местной власти любыми способами и вхождение доверия к ним; 3) открытие церквей, школ и других национальных организаций; 4) появление смешанных браков с местным населением; 5) установление памятников и названия улицам с псевдо-армянскими героями; 6) через пол века выходить на улицы и кричать, что это исконно армянские земли; 7) изменение картографии в свою пользу и уничтожение реальной истории страны; 8) после всего вышеуказанного, трудно будет доказывать вашу реальную историю; Не допускайте такой ошибки.
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71k
Я Только спросить. Полчаса назад
Я за Армян - они христиане.
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17k
Vital Idol Час назад
азеры уже атакавали инстаграммы бобрих и её семейства?!
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30k
Элек Мек 2 часа назад
Атаковали яростной суходрочкой.
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4k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Ишь какие хомяки боевые, в сети гадости пишут. В окопы- все в окопы!
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6k
Pillin Alex Дмитрий Горчилин Час назад
А подкинь армянам идею создать батальон из транссексуалов, внимание мирового сообщества будет приковано к его судьбе, по планете прокатятся акции ЛГБТ-сообщества в поддержку. Общественности станет не всё равно, что Азербайджан пытается вернуть контроль над своей землёй. Тема огонь!
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Та она айзеров своей ж-опой раздавит
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10k
* 2 часа назад
Так она армянка... Что тут удивительного? Я ничего о ней не знаю, но фамилия говорит сама за себя...
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443
ВазгенСемёнович 2 часа назад
"Единственное оружие массового поражения изобретенное мусульманами это негодование по поводу карикатур на пророка Мухаммеда" (приблизительная (с) лурк). 1000 среднеазиатов посрали на страничке в соц сетях, вот это месть! Вот это страшно! Вот это уровень развития технологий!
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Комментарий удален. Причина: порнография
87k
сапер Водичка 2 часа назад
Азербайджанцы атаковали инстаграм Ким Кардашьян из-за её помощи армянам
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5k
workmen77 3 часа назад
Странные ребята - эти возмущенные азеры. Когда другое государство -Турция, напрямую снабжает их оружием и советниками - то это хорошо, а когда армянка поддерживает своих соотечественников - то это плохо.
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4k
Leo Sun workmen77 Час назад
Ну что вы! Это совсем другое!

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52k
Racer777 3 часа назад
Пару слов бы про Бузову ещё и ШЫКАРНЫЙ получился бы пост.
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1k
SSD 3 часа назад
Собрала еще 1млн коментариев на айзерах, заработала еще миллион... Хитро)))
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15k
Flying Dutchmen. 3 часа назад
"неземной красоты и силиконовой ж..."
Тут буква "И" лишняя...
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765
Андрей Батаев Flying Dutchmen. 2 часа назад
и вместо "а" надо "ы" поставить
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13k
Ego sum qui sum 3 часа назад
чем помогает то? куски сала с жопы посылает?
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10k
P.F. 3 часа назад
Все, что я знаю о Ким Кардашьян, я узнал против своей воли!
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443
ВазгенСемёнович P.F. 3 часа назад
С паяльником в жо...?
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42k
SinigamiRuuk ВазгенСемёнович 2 часа назад
И такое бывало...
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