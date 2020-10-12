Азербайджанцы атаковали инстаграм Ким Кардашьян из-за её помощи армянам

Накануне Ким выпустила видеообращение, в котором рассказала о том, что перечислила один миллион долларов в фонд, чтобы "помочь храбрым мужчинам, женщинам и детям". Женщина считает, что "несмотря на расстояние, мы являемся одной большой армянской нацией".



Кардашьян призывает своих подписчиков помочь армянам в конфликте за Нагорный Карабах либо своими постами в соцсетях, либо пожертвованиями, хотя бы размером в 1 доллар.