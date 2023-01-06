Принц Гарри признался в убийстве 25 человек во время военной службы

Принц Гарри недавно выпустил автобиографическую книгу, которая, похоже, снова заставило прессу обратить самое пристальное внимание на королевский двор Британии. В своем литературном труде под названием Spare («Запасной») герцог Сассекский рассказал о том, что обычно не принято выносить на публику. Тем более, если речь идет об именитых особах.





Скандальных историй в книге много. Взять хотя бы откровения Гарри о времени, когда тот служил в армии. На это у экс-принца ушло 10 лет, из них два года он провёл в Афганистане. Белым и пушистым особе королевской крови остаться не удалось. Гарри признался, что его руки по локоть в крови.



