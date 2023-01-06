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Принц Гарри признался в убийстве 25 человек во время военной службы

Принц Гарри признался в убийстве 25 человек во время военной службы

Автор:
06 января 2023 18:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Spare   Британия   герцог Сассекский   королевский двор   мемуары   откровения   пресса   принц гарри   шоу бизнес   
5073
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При этом, королевский отпрыск добавил, что ему не стыдно.

Принц Гарри недавно выпустил автобиографическую книгу, которая, похоже, снова заставило прессу обратить самое пристальное внимание на королевский двор Британии. В своем литературном труде под названием Spare («Запасной») герцог Сассекский рассказал о том, что обычно не принято выносить на публику. Тем более, если речь идет об именитых особах.


Скандальных историй в книге много. Взять хотя бы откровения Гарри о времени, когда тот служил в армии. На это у экс-принца ушло 10 лет, из них два года он провёл в Афганистане. Белым и пушистым особе королевской крови остаться не удалось. Гарри признался, что его руки по локоть в крови.


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 «Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил... Итак, мое число — 25», — цитирует телеканал Sky News отрывок из автобиографии. Герцог Сассекский поясняет, что осознание этого факта не приносит ему удовлетворение, но при этом он также не испытывает и стыда.


Герцог Сассекский, служил в Афганистане в 2007-2008 году в качестве передового авиадиспетчера во время воздушных налетов. Позже, снова вернувшись в страну в 2012-2013 гг, он уже летал на ударном вертолете . В книге Гарри рассказывает что совершил шесть миссий в качестве пилота, которые привели к тому, что он "забрал человеческие жизни".


На носу его вертолёта Apache стояли видеокамеры , которые позволили военному оценить свои миссии – и с уверенностью определить, скольких убил. Принц оправдывается тем, что встречался с семьями жертв, погибших в терактах 11 сентября в США,. Он объясняет, что в Афганистане боролся с “врагами человечества”, и эта борьба была была актом мести за то самое преступление.


Кроме этого, в книге Гарри довольно много откровенных и даже шокирующих подробностей, которые вряд ли будут интересны для королевского двора. В частности, сын Карла III рассказывает о своем опыте употребления разнообразных наркотиков, о первом сексе (с пожилой дамой в поле за полным посетителей пабом), о конфликтах с братом и всей королевской семьей.


Известно, что электронная и бумажная версии мемуаров британского принца Гарри должны поступить в продажу в полночь 10 января. И подробности книги, просочившиеся в прессу, лишь подогревают интерес к ней у читателей. Впрочем, издатели охраняют рукопись и уже напечатанные экземпляры, чтобы избежать утечки текста до старта продаж.

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Метки: Spare   Британия   герцог Сассекский   королевский двор   мемуары   откровения   пресса   принц гарри   шоу бизнес   
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43  комментария
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317
Glot Remmy 13 часов назад
Мерзопакосник, как и значительная часть англо-саксонского племени... Сколько они горя привнесли по всей планете бесконечно вторгаясь и уничтожая коренное население... А сколько они ещё натворят?..
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2k
Вадим В. Новоженов 4 часа назад
Да п#из#до#бол он, что тут непонятного-то ?! «... мое число 25.....»
.
А кто верит этому рыжему мажору - тот идиот !
Черномазая шлюха готова его вот-вот списать, теперь он уже никто - поверженный принц, бля
.
- вот и придумал эту чушь, наивно пытаясь её удержать от бегства выдуманными понтами в постель к какому-нибудь, скорее всего, арабскому мультимиллиардеру .
Мой старший брат отслужил 2х2 контракта в 90-х на Кавказе, так вот, за 25 лет, сколько бы раз я не пытался :
- ни водкой,
- ни добрым словом не могу от него узнать подобные подробности .
Единственное что говорил, когда касался этой темы :
- всегда бери как можно больше с собой воды в патрулирование ;
- и никогда не бухай с местными, и не верь не одному их слову .
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1k
Moon24 5 часов назад
Молодец , смелый воин , убить врага честь и достижение для военного . Так было всегда
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2k
.357 magnum 6 часов назад
Недавно была новость, что власти Барбадоса хотят взыскать репарации с Камбербэтча за то, что его семья 200 лет назад владела рабами. А вот эти вот персоналии из поста неприкасаемые что ли? Да всей Великобритании, пущенной с молотка, не хватит, чтобы компенсировать человечеству все зверства и жестокость, которые ему подарила прославленная королевская семейка.
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302
А Васильев 6 часов назад
Складывается впечатление что рыжий пуху на себя накидывает, т.е. просто пи..дит. Кто бы дал ему, королевских кровей, в операциях участвовать, жизнью рискуя... Что то он в писательство ударился - то братан его гнобил, то он талибов.
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341
Дементий Мурзич А Васильев 5 часов назад
[мат] справляет, ах я какой, я тут и там--такой крутой....говно и там -говно и тут, он круче ГОВНОТУТ!
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8k
amrita 6 часов назад
Талибы... теперь ваша очередь.
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6k
Vladimir 6 часов назад
Точное число своих жертв знает только палач. Даже снайпер может говорить о примерном количестве убитых врагов. Пехотинец, артиллерист и тем более летчик, отвечают за выполнение поставленной задачи, число погибших их не волнует. Так что пиз...т рыжий.
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22k
weiter 6 часов назад
Говорить можно что угодно.
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4k
Евгений Д 7 часов назад
как эти пиндосы любят книги писать о всех гадостях что творили сами, ни морали, ни стыда и не совести (в прочем совести у них никогда и не было)
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708
Gigantes 8 часов назад
Дурак, такой же идиот как мамаша Диана была, в неё пошёл
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2k
Юрий 8 часов назад
В ответ на это Талибан обвинил Гарри в убийстве 25 граждан Афганистана и требует расследования этого массового убийства.
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7k
Артём 9 часов назад
Если бы он в Афгане убивал британцев, вот тогда да, он воевал бы с врагами человечества, без всяких кавычек.
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1k
Alexander Gorn 9 часов назад
А вот подогнали бы мы вовремя талибам партию-другую пзрк, глядишь, было бы в бриташке на одного прынца меньше. А также, что важнее, на некоторое количество вертолетов и самолетов. Но нет же, наши дурачки в Кремле тогда с Западом задружиться хотели. Типа, мы все вместе против терроризма, ага... Ну чё, задружились?
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2k
Бомбардир 10 часов назад
Вся суть англосаксов. Хохлы (если у вас еще нет есть) продолжите с ними дружить?
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−1
Ростислав Дмитриев 10 часов назад
ой,[мат].....Если только мирных.
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2k
Вальдемар 10 часов назад
А сколько некомбатантов? Да кто ж их считал то
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26k
Sama 10 часов назад
Стрелял понятно, убивал понятно, считал зачем?
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163
Jangalop 10 часов назад
БелЫМ и пушисТЫМ ... остаться не удалось

точнее переводите...
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972
Александр Долматов 11 часов назад
"Королевский отпрыск", "сын Карла III"...
Какой он нафиг отпрыск, Диана нагуляла его с инструктором по верховой езде.
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12k
Alex Djeff 11 часов назад
Видно Диана точно этого дурачка на стороне нагуляла. Умом определённо не в родственничков...
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982
олег 11 часов назад
Мелит языком.Походу чернушка ему яйки отрезала , теперь он просто страшный и ненужный родне бабец.
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