Принц Гарри признался в убийстве 25 человек во время военной службы

При этом, королевский отпрыск добавил, что ему не стыдно.
Принц Гарри недавно выпустил автобиографическую книгу, которая, похоже, снова заставило прессу обратить самое пристальное внимание на королевский двор Британии. В своем литературном труде под названием Spare («Запасной») герцог Сассекский рассказал о том, что обычно не принято выносить на публику. Тем более, если речь идет об именитых особах.
Скандальных историй в книге много. Взять хотя бы откровения Гарри о времени, когда тот служил в армии. На это у экс-принца ушло 10 лет, из них два года он провёл в Афганистане. Белым и пушистым особе королевской крови остаться не удалось. Гарри признался, что его руки по локоть в крови.
«Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил... Итак, мое число — 25», — цитирует телеканал Sky News отрывок из автобиографии. Герцог Сассекский поясняет, что осознание этого факта не приносит ему удовлетворение, но при этом он также не испытывает и стыда.
Герцог Сассекский, служил в Афганистане в 2007-2008 году в качестве передового авиадиспетчера во время воздушных налетов. Позже, снова вернувшись в страну в 2012-2013 гг, он уже летал на ударном вертолете . В книге Гарри рассказывает что совершил шесть миссий в качестве пилота, которые привели к тому, что он "забрал человеческие жизни".
На носу его вертолёта Apache стояли видеокамеры , которые позволили военному оценить свои миссии – и с уверенностью определить, скольких убил. Принц оправдывается тем, что встречался с семьями жертв, погибших в терактах 11 сентября в США,. Он объясняет, что в Афганистане боролся с “врагами человечества”, и эта борьба была была актом мести за то самое преступление.
Кроме этого, в книге Гарри довольно много откровенных и даже шокирующих подробностей, которые вряд ли будут интересны для королевского двора. В частности, сын Карла III рассказывает о своем опыте употребления разнообразных наркотиков, о первом сексе (с пожилой дамой в поле за полным посетителей пабом), о конфликтах с братом и всей королевской семьей.
Известно, что электронная и бумажная версии мемуаров британского принца Гарри должны поступить в продажу в полночь 10 января. И подробности книги, просочившиеся в прессу, лишь подогревают интерес к ней у читателей. Впрочем, издатели охраняют рукопись и уже напечатанные экземпляры, чтобы избежать утечки текста до старта продаж.
Источник:
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А кто верит этому рыжему мажору - тот идиот !
Черномазая шлюха готова его вот-вот списать, теперь он уже никто - поверженный принц, бля .
- вот и придумал эту чушь, наивно пытаясь её удержать от бегства выдуманными понтами в постель к какому-нибудь, скорее всего, арабскому мультимиллиардеру .
Мой старший брат отслужил 2х2 контракта в 90-х на Кавказе, так вот, за 25 лет, сколько бы раз я не пытался :
- ни водкой,
- ни добрым словом не могу от него узнать подобные подробности .
Единственное что говорил, когда касался этой темы :
- всегда бери как можно больше с собой воды в патрулирование ;
- и никогда не бухай с местными, и не верь не одному их слову .
точнее переводите...
Какой он нафиг отпрыск, Диана нагуляла его с инструктором по верховой езде.