16 странных фото из серии "Что здесь происходит?"

Дорогие друзья, уберите от экранов детей и беременных женщин, потому что вас ждут фотографии отнюдь не для слабонервных. Это всё из-за того, что на них происходят какие-то абсолютно странные вещи, от которых становится несколько не по себе. Но будьте уверены, они произведут на вас неизгладимое впечатление. Готовы? Тогда поехали!