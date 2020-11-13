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16 странных фото из серии "Что здесь происходит?"

16 странных фото из серии "Что здесь происходит?" (17 фото)

Автор:
13 ноября 2020 08:54
Сообщество : Юмор
Метки: прикол   смешно   фото   что за ерунда   что здесь происходит   что это было   
1283
17
Предлагаю разные фото, глядя на которые хочется спросить "Как?", "Зачем?" или "Что это было?".
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Метки: прикол   смешно   фото   что за ерунда   что здесь происходит   что это было   
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20k
Рекламщик Час назад
Что тут происходит?
Что тут происходит?
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20
jalolo 19 минут назад
Уверен что с этой Nokia еще и позвонить можно,стационарная просто. Кто-то реально надеялся что она об скалу разобьетса? Шутник.
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3k
SSD Час назад
«Моя девушка прислала мне это из офиса своего врача» (с)
Не очень красивая у него девушка... Хотя - каждому свое. Кому и кобыла невеста (с)
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