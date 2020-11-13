16 странных фото из серии "Что здесь происходит?"

Предлагаю разные фото, глядя на которые хочется спросить "Как?", "Зачем?" или "Что это было?".
Дорогие друзья, уберите от экранов детей и беременных женщин, потому что вас ждут фотографии отнюдь не для слабонервных. Это всё из-за того, что на них происходят какие-то абсолютно странные вещи, от которых становится несколько не по себе. Но будьте уверены, они произведут на вас неизгладимое впечатление. Готовы? Тогда поехали!
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12. Я ехал по просёлочным дорогам Пенсильвании и нашёл гору керамической посуды и чайных чашек посреди леса
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