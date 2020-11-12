Нужна девушка в аренду: показуха нового уровня

Родственники постоянно спрашивают, когда заведешь семью, познакомишь с возлюбленной (ым). Вечные вопросы и осуждающие взгляды в стиле: "А у меня в твое время уже ты был (а)!". Знакомая ситуация?

0 Одиноким живется порой нелегко. Павел из Москвы нашел способ красиво выйти из ситуации. Он решил сделать фотосессию с девушкой, чтобы родственники и друзья отвязались от него. Или позавидовали?

0 Источник: Мужчина создал объявления на Авито с одной единственной целью - снять девушку, арендовать для фотосессии.

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0 Источник: Павел пишет: "Нужна девушка для создания видимости отношений". Требования к липовой спутнице тоже есть - высокая кареглазая брюнетка.

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Интересно, сколько платит? 0 Источник:

Пользователи сразу отреагировали на необычное объявление: 0

Кстати, в аренду люди сдают даже букеты, брендовые пакеты и коробки от новеньких Айфонов. Бред? Но такие услуги пользуются популярностью 0 Источник:

Это нужно для того, чтобы показать свою успешность в соцсетях. Еще одно доказательство, что верить красивым кадрам из инстаграма точно не стоит! 0 Источник: