Нужна девушка в аренду: показуха нового уровня

Родственники постоянно спрашивают, когда заведешь семью, познакомишь с возлюбленной (ым). Вечные вопросы и осуждающие взгляды в стиле: "А у меня в твое время уже ты был (а)!". Знакомая ситуация?
Одиноким живется порой нелегко. Павел из Москвы нашел способ красиво выйти из ситуации. Он решил сделать фотосессию с девушкой, чтобы родственники и друзья отвязались от него. Или позавидовали?
Мужчина создал объявления на Авито с одной единственной целью - снять девушку, арендовать для фотосессии.
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Павел пишет: "Нужна девушка для создания видимости отношений". Требования к липовой спутнице тоже есть - высокая кареглазая брюнетка.
Кстати, в аренду люди сдают даже букеты, брендовые пакеты и коробки от новеньких Айфонов. Бред? Но такие услуги пользуются популярностью
Это нужно для того, чтобы показать свою успешность в соцсетях. Еще одно доказательство, что верить красивым кадрам из инстаграма точно не стоит!
А вы знакомы с такими показушниками?
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Пока что у него получается создавать видимость, что он частично вменяемый. Пусть в аренду парня возьмет, родня и друзья моментально перестанут его беспокоить....