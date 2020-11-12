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Нужна девушка в аренду: показуха нового уровня

Нужна девушка в аренду: показуха нового уровня (8 фото)

Автор:
12 ноября 2020 12:32
Сообщество : Юмор
Метки: авито   забавно   объявление на авито   показушники   прикол   смешно   смышленый мужик   фото   
2933
8
Родственники постоянно спрашивают, когда заведешь семью, познакомишь с возлюбленной (ым). Вечные вопросы и осуждающие взгляды в стиле: "А у меня в твое время уже ты был (а)!". Знакомая ситуация?
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Метки: авито   забавно   объявление на авито   показушники   прикол   смешно   смышленый мужик   фото   
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11  комментариев
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2k
Dmitrii Ivanov 4 минуты назад
Объявление больше не актуально, спалился перед мамой
Объявление больше не актуально, спалился перед мамой
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2k
Дарвин и аморальная премия 13 минут назад
Слышал,что ему прос-титутки даже за деньги не дают
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1k
Сложные Щи 16 минут назад
Нужна девушка в аренду: показуха нового уровня
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26k
Игорь 45 минут назад
Да пусть подрочит и на камеру снимет. Нормальная тема, даже модная по нынешним временам. И заодно видно будет - что не одинок и есть "девушка"...
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2k
Дарвин и аморальная премия Игорь 15 минут назад
Да ты оказывается мастер подзюбить на камеру
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14k
Александр 47 минут назад
Огонь- прулька в Москве, небось трико абибас, и сандалики.

Пока что у него получается создавать видимость, что он частично вменяемый. Пусть в аренду парня возьмет, родня и друзья моментально перестанут его беспокоить....
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9k
Василий Сургайло 57 минут назад
Он бы еще по телеку рекламу запустил...
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30k
Опаньки Час назад
четкий поцык с четкими сандалетами
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13k
homerchik 2 часа назад
Да уж, теперь не получится отделаться фотосессией, засветился конкретно. Жаль, но именно так работает интернет, кому-то 5 минут смеха и пара лайков, а кому-то позор или чего похлеще.
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7k
Wollas homerchik 24 минуты назад
Это точно, я там живу недалеко, появился прям маньячный интерес на него живого глянуть
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3k
SSD 2 часа назад
Четкий парень в сандалях, белом шарфе на праворуком ведре))) Такие сейчас на расхват у девчонок наверное)
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