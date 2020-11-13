Ну ничего себе! 27 фотографий из Reddit-сообщества WTF

На сайте Reddit есть отличная группа, в которой публикуются самые нелепые, странные и удивительные кадры из когда-либо сделанных. Называется она WTF (What The Fuck, "Что за фигня?, "Что тут вообще творится?"). Главная цель сообщества - вызвать у вас именно такие вопросы.
×
3. На заднем дворе обычного дома в Корнуолле обнаружился 90-метровый карстовый колодец, ведущий в средневековый шахтный ствол
7. Пациент пришел к врачу с жалобой на плохое самочувствие. На КТ видны металлические гранулы в голове
Выяснилось, что жена пациента несколько лет назад пыталась прогнать енота, залезшего в дом, но случайно попала в мужа.
13. Мумифицированный монах внутри 1000-летней скульптуры Будды, обнаружен при помощи КТ-сканирования
18. "Иногда люди останавливаются посреди разговора, чтобы посмотреть мне в глаза. Интересно, почему"
20. "Паук-зомби" - паук, покрытый грибком. То ли полумертвый, то ли полуживой. Найден в подвале
24. Эта линия электропередачи была проложена прямо через череп англосаксонки, похороненной на кладбище VI века, о котором ничего не было известно
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Очень-очень странный пост, в котором вопросов больше, чем ответов
- Умер самый старый мужчина в мире
- 15 противоречивых и колоритных фото с просторов России
- Так вот куда делась вся еда из магазинов: люди показывают свои запасы на случай карантина
- 17 неожиданных ситуаций, заставляющих задаться вопросом "А что здесь, собственно, происходит?!"
Метки: wtf Вот это ДА Что происходит ну и ну странно. удивительно что за ерунда что здесь происходит что это было
37
Понравилось37
Новости партнёров
Загрузка...
- В бразильском лесу на побережье острова Маражо в штате Пара обнаружили мертвого горбатого кита.
А если точнее, то нашли детёныша кита, возрастом около года, в 15 метрах от океана. Его выкинуло приличной волной.
Для учёных, больше вопросов возникает не как он там оказался, о то что он тут делал, на севере Бразилии, в феврале.