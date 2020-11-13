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Ну ничего себе! 27 фотографий из Reddit-сообщества WTF

Ну ничего себе! 27 фотографий из Reddit-сообщества WTF (28 фото)

Автор:
13 ноября 2020 16:00
Сообщество : Юмор
Метки: wtf   Вот это ДА   Что происходит   ну и ну   странно. удивительно   что за ерунда   что здесь происходит   что это было   
1204
28
На сайте Reddit есть отличная группа, в которой публикуются самые нелепые, странные и удивительные кадры из когда-либо сделанных. Называется она WTF (What The Fuck, "Что за фигня?, "Что тут вообще творится?"). Главная цель сообщества - вызвать у вас именно такие вопросы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: wtf   Вот это ДА   Что происходит   ну и ну   странно. удивительно   что за ерунда   что здесь происходит   что это было   
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8  комментариев
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3k
avix 2 часа назад
"Пациент пришел к врачу с жалобой на плохое самочувствие. На КТ видны металлические гранулы в голове." КТ это Компьютерная Томография. Если бы мужика с этими гранулами засунули в томограф он бы уже ничего не почувствовал, его бы просто разорвало к чёртовой бабушке, так как томограф это сверхмощный магнит. А на фото обыкновенный рентгеновский снимок.
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34k
Андрей Бертон 2 часа назад
В лесу Амазонки, нашли кита! Ну-ну.
- В бразильском лесу на побережье острова Маражо в штате Пара обнаружили мертвого горбатого кита.
А если точнее, то нашли детёныша кита, возрастом около года, в 15 метрах от океана. Его выкинуло приличной волной.
Для учёных, больше вопросов возникает не как он там оказался, о то что он тут делал, на севере Бразилии, в феврале.
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17k
kamanch Андрей Бертон Час назад
В сандалях. Без шапки.
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34k
Андрей Бертон kamanch Полчаса назад
Ага, как на днях в Сочи, звязда, загорела на пляже, без купальника.
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22
Oktjabrjonok Андрей Бертон 10 минут назад
В Бразилии, в феврале самый разгар лета
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