На сайте Reddit есть сообщество, посвященное русским, под названием "Нормальный день в России". В нем более 1 млн пользователей. Иностранцы (но скорее всего и русскоязычные участники группы тоже) регулярно публикуют необычные кадры из России, которые их удивили.
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3. "Эта камера наблюдения установлена на березе в парке Маяковского в Екатеринбурге. Береза - символ русской природы и русской красоты"
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Метки: забавные кадры иностранцы о России нормальный день в россии прикол смешно фото что здесь происходит
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11 - если присмотритесь к вашим фото-там тоже будет много повторяющихся лиц
12 - в надписи CHORNOBYL все говорит о русском происхождении шарика: на кириллице же написана, еще бы дату буквами с титлами обозначили)
Почему его не убирают?
Домодедово. Самолета давно нет