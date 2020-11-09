Понты дороже денег: показушники из соцсетей

Как дать понять всем, что ты богат, даже если это не так? Показушники из нашей подборки точно знают ответ. Мы собрали фото от людей, которые любыми способами стремятся доказать окружающим свое благосостояние. Как же нелепо это выглядит!
×
6. В соцсетях много забавных кадров, с помощью которых люди пытаются доказать свою успешность. Вот наглядный пример того, что фотошоп в этом деле - незаменимый помощник
А среди ваших знакомых есть яркие представители касты показушников?
Источник:
Ссылки по теме:
- Дорого-богато: 17 людей, для которых дешевые понты дороже денег
- Убойные кадры от мастеров фотошопа из Одноклассников
- Дешевые понты: 17 фото в стиле "Дорохо-бохато", нелепость которых зашкаливает
- Дорохо-бохато: 15 примеров, к чему приводят дешевые понты
- Дорохо-бохато: дешевые понты от показушников из соцсетей
40
Понравилось40
Новости партнёров
Загрузка...