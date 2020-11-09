Понты дороже денег: показушники из соцсетей

Как дать понять всем, что ты богат, даже если это не так? Показушники из нашей подборки точно знают ответ. Мы собрали фото от людей, которые любыми способами стремятся доказать окружающим свое благосостояние. Как же нелепо это выглядит!

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1. Странно, что резиночки не золотые 0 Источник:

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2. В день зарплаты сфотографировалась? 0 Источник:

3. Когда уже не знаешь, каким нелепым способом всем показать, что ты богат 0 Источник:

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5. Даже водитель автобуса немного лухари 0 Источник:

6. В соцсетях много забавных кадров, с помощью которых люди пытаются доказать свою успешность. Вот наглядный пример того, что фотошоп в этом деле - незаменимый помощник 0 Источник:

7. Для понтов нет плохой погоды! Или есть? 0 Источник:

8. Вид классический - понторез бедный 0 Источник:

9. Больше золота! 0 Источник:

10. Главное, чтобы айфон был на фото 0 Источник:

11. Еще на фоне значка от авто и ключей от машины надо фото 0 Источник:

12. Понты понтами, а на ферму надо 0 Источник:

13. Довыпендривались 0 Источник:

14. Пандемия не скроет успешность 0 Источник:

15. В Самаре знают толк в понтах 0 Источник: