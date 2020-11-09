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Понты дороже денег: показушники из соцсетей

Понты дороже денег: показушники из соцсетей (16 фото)

Автор:
09 ноября 2020 13:22
Сообщество : Юмор
Метки: дешевые понты   дорого богато   идиоты   показушники   понты   прикол   смешно   фото   
2409
16
Как дать понять всем, что ты богат, даже если это не так? Показушники из нашей подборки точно знают ответ. Мы собрали фото от людей, которые любыми способами стремятся доказать окружающим свое благосостояние. Как же нелепо это выглядит!
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Метки: дешевые понты   дорого богато   идиоты   показушники   понты   прикол   смешно   фото   
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6  комментариев
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13k
Alex Час назад
Обналичила Мат.капитал)
Обналичила Мат.капитал)
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2k
VL 11 минут назад
самые дебилы на 9 и 10 фото. конченые в ноль
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904
Broscan 17 минут назад
Не знаю как вам,но Бмве прям как цыган

Не знаю как вам,но Бмве прям как цыган
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11k
Максим 23 минуты назад
Понты дороже денег: показушники из соцсетей
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15k
Anna Полчаса назад
Комментарий к фото
пацаны, зацените чё с алика пришло
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71k
Я Только спросить. Час назад
Понты дороже денег: показушники из соцсетей
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