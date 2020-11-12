Руководство московской школы защитило учительницу, попавшую в секс-скандал из-за интимного видео

Мы знаем случаи, когда преподавателей увольняли из-за фотографий в купальниках. Причем не спасало даже то, что педагоги были на хорошем счету и не имели претензий по работе.
Подробности интимной жизни человека, слитые в сеть, становятся пятном на его репутации, ломают судьбы и карьеры.
Субботняя ситуация с Дзюбой добавила масла в огонь: не защищен никто, ни знаменитость, ни простой человек.
И вдруг в одной московской школе происходит совершенно удивительная история, идущая поперек этой бесчеловечной тенденции. Учительницу, угодившую в секс-скандал, не только не уволили из учебного заведения, но и защитили от нападок со стороны.
25-летняя девушка стала жертвой разводки подонка и мошенника, которого считала чуть ли не своим женихом.
Светлана (имя изменено) — подающий надежды молодой педагог. Несколько лет назад она закончила Брянский педагогический университет и переехала в Москву. Не так давно в соцсетях она познакомилась с милым молодым человеком.
Он осыпал девушку комплиментами, много и откровенно рассказывал о себе. Светлана тоже начала открываться. Свою роль сыграла и пандемия, удаленка, вынужденное затворничество.
Девушка все больше проваливалась в эти отношения, переписки становились всё откровеннее. Вскоре молодые люди стали созваниваться, а ещё через какое-то время дело дошло и до видеосвязи.
Во время одного из видеозвонков Максим предложить Свете виртуальный секс. Далеко не сразу, но девушка согласилась. Но очень скоро она пожалела об этом: Максим моментально забыл про нежные письма, звонил только по скайпу и сразу переходил к вирту.
Однажды вечером Максим в очередной раз позвонил Светлане и попросил доступ к ее банковским картам.
- Зачем тебе? - Надо. - Зачем? - Мож, сюрприз.
Он настаивал. Она отказывала. В конце концов они поссорились.
И тут он сказал, что в таком случае разошлет откровенное видео с ее участием коллегам и лично директору школы.
Оказывается, он записывал все их интимное общение. И теперь хочет денег за молчание.
Светлана страшно испугалась, молила ничего не делать. Собрала все свои учительские сбережения – 51 тысячу рублей – и перевела мошеннику.
Этого хватило на несколько недель. Потом шантажист снова объявился, и снова с требованием дать денег.
Поняв, что это не кончится никогда, Светлана пошла в полицию.
— Поступило заявление о мошенничестве от 25-летней гражданки. Потерпевшая сообщила, что через интернет познакомилась с молодым человеком, который оказался мошенником. Она перевела ему сумму 51 000 рублей за нераспространение сведений, порочащих честь и достоинство, — сообщил источник kp.ru.
Полиция начала проверку, а Светлана отправилась к директору школы, чтобы самой во всем признаться. Девушка была уверена, что сейчас ее заставят написать заявление на увольнение после того, как она расскажет, что интимное видео с ней может вскоре всплыть в сети. Но....
Руководство школы в полном составе встало на сторону попавшей в неприятную историю преподавательницы. В школе решили, что даже если видео когда-то попадёт в сеть, то они не будут реагировать на него, и уж точно не собираются заострять на этом внимание. Администрация школы считает, что ошибиться или стать жертвой мошенников может каждый. И преследовать за это кого бы то ни было совершенно несправедливо. Также коллеги девушки рассказали, что Света очень отзывчивый и внимательный педагог, но, к сожалению, очень доверчивая. Света привыкла верить людям на слово.
— Обвинений в адрес учительницы начальных классов не будет. Педагог работает в нашей школе уже третий год, она всегда внимательна и доброжелательна с детьми, соблюдает дисциплину и относится к работе с большой ответственностью. Администрация школы надеется, что она и дальше будет работать в нашем коллективе, трудовой договор из-за каких-то посторонних вещей с педагогом расторгать никто не собирается, — прокомментировал ситуацию директор школы.
Чтобы оградить учительницу от нежелательного внимания, в школе приняли свои меры, а самой Светлане пришлось удалиться из соцсетей.
По понятным причинам номер школы мы не называем. Но всей редакцией на стороне преподавателей – так и надо!
Источник:
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Никак не могу понять - как факт, что у людей есть гениталии, может стать пятном на репутации.
И все эти разговоры, это только - пока.
Если видео появиться, главное что именно она там показывала, всему ведь есть предел. Да и в данном случае, не думаю что она останется работать, её родители затравят, да и дети пальцем будут тыкать. Этика - никуда не денется.
Надеюсь, полиция сработает на опережение, и поймает урода, если он конечно в России.
В любом случае - ей урок, в худшем случае, уволится и через пол года, устроится в другую школу. Надеюсь у неё мозги есть, вроде не малолетка, и физического вреда, себе не нанесет.
Мужики давайте спасем Дзюбу
и любой человек. без мозгов.
у педагога , кроме репутации и понимания того факта что ее работа -это призвание, а не ремесло , мозги должны быть. кроме передачи знаний педагог несет ответственность и за морально-нравственное воспитание подрастающего поколения . интимная жизнь поэтому так и называется , что она интимная. у педагога мозгов должно хватать , чтобы понимать это.
И вот связи со всем этим я не понимаю, почему гнобили учительницу, которая участвовала в каком-то конкурсе по плаванию и сфоталась в купальнике.
да и в этом примере . с какого перепуга тут аналогию с Дзюбой привели ? неясно . или там играть ему не дают ? бред же. что можно человеку одной профессии - категорически неприемлемо другим. а некоторым можно делать все. даже хайпово и баблосрубательно.
и чего вообще можно стыдиться футболисту сборной россии ? лол. то , что они главные дрочилы и так всем ясно .
А то какой контент смотрит несовершеннолетний в ответственности родителей. Именно они должны контролировать ребенка. Учитель учит.
Ну подрочила она на видео звонке, это ее дело. Утекло в сеть - обидно.
Пойми не надо смешивать профессиональную деятельность и личную жизнь.