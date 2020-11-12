Руководство московской школы защитило учительницу, попавшую в секс-скандал из-за интимного видео

Этого хватило на несколько недель. Потом шантажист снова объявился, и снова с требованием дать денег.

Поняв, что это не кончится никогда, Светлана пошла в полицию.

— Поступило заявление о мошенничестве от 25-летней гражданки. Потерпевшая сообщила, что через интернет познакомилась с молодым человеком, который оказался мошенником. Она перевела ему сумму 51 000 рублей за нераспространение сведений, порочащих честь и достоинство, — сообщил источник kp.ru.

Полиция начала проверку, а Светлана отправилась к директору школы, чтобы самой во всем признаться. Девушка была уверена, что сейчас ее заставят написать заявление на увольнение после того, как она расскажет, что интимное видео с ней может вскоре всплыть в сети. Но....

Руководство школы в полном составе встало на сторону попавшей в неприятную историю преподавательницы. В школе решили, что даже если видео когда-то попадёт в сеть, то они не будут реагировать на него, и уж точно не собираются заострять на этом внимание. Администрация школы считает, что ошибиться или стать жертвой мошенников может каждый. И преследовать за это кого бы то ни было совершенно несправедливо. Также коллеги девушки рассказали, что Света очень отзывчивый и внимательный педагог, но, к сожалению, очень доверчивая. Света привыкла верить людям на слово.

— Обвинений в адрес учительницы начальных классов не будет. Педагог работает в нашей школе уже третий год, она всегда внимательна и доброжелательна с детьми, соблюдает дисциплину и относится к работе с большой ответственностью. Администрация школы надеется, что она и дальше будет работать в нашем коллективе, трудовой договор из-за каких-то посторонних вещей с педагогом расторгать никто не собирается, — прокомментировал ситуацию директор школы.

Чтобы оградить учительницу от нежелательного внимания, в школе приняли свои меры, а самой Светлане пришлось удалиться из соцсетей.

По понятным причинам номер школы мы не называем. Но всей редакцией на стороне преподавателей – так и надо!