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Руководство московской школы защитило учительницу, попавшую в секс-скандал из-за интимного видео

Руководство московской школы защитило учительницу, попавшую в секс-скандал из-за интимного видео (3 фото)

Автор:
12 ноября 2020 14:54
Метки: интернет   преступление   шантаж   
2092
3

Мы знаем случаи, когда преподавателей увольняли из-за фотографий в купальниках. Причем не спасало даже то, что педагоги были на хорошем счету и не имели претензий по работе.

Подробности интимной жизни человека, слитые в сеть, становятся пятном на его репутации, ломают судьбы и карьеры.

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Метки: интернет   преступление   шантаж   
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29k
Лесли 🥰 3 часа назад
Ну вот же, вот они нормальные люди! Странно, что ни одна мамка еще после этой новости истерику не устроила!)))))
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5k
Александр 2 минуты назад
что-то последнее время начали появляться сообщения о самоудовлетворении перед монитором. сначала уволили американского теледеятеля, который во время он-лайн совещания передёрнул, не выключив камеру, потом Дзюба, теперь вот эта непонятно выдуманная или реальная история. Такое впечатление, что кому-то хочется об этом поговорить. Да, кстати, на днях смотрел американский сериал, так там детектив дрочит в кабинете...
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14k
Игорь Хомченко 17 минут назад
"Подробности интимной жизни человека, слитые в сеть, становятся пятном на его репутации" (с)

Никак не могу понять - как факт, что у людей есть гениталии, может стать пятном на репутации.
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34k
Андрей Бертон Полчаса назад
Мда, это конечно хорошо, что директор адекватная. Для учительницы - будет урок.
И все эти разговоры, это только - пока.
Если видео появиться, главное что именно она там показывала, всему ведь есть предел. Да и в данном случае, не думаю что она останется работать, её родители затравят, да и дети пальцем будут тыкать. Этика - никуда не денется.
Надеюсь, полиция сработает на опережение, и поймает урода, если он конечно в России.
В любом случае - ей урок, в худшем случае, уволится и через пол года, устроится в другую школу. Надеюсь у неё мозги есть, вроде не малолетка, и физического вреда, себе не нанесет.
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28k
Alex 51 минуту назад
Надо быть полным идиотом, что бы свои ** через Интернет показывать.
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296
евгений 2 часа назад
#учителятожедзюбы
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Учителя защищая коллегу выкладывали свои фото в купальниках.
Мужики давайте спасем Дзюбу
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929
akurys 2 часа назад
Очередная Т. П. ищет себе оправдание... Что самое удивительное, ведь находит! И этой Т. П. не 10 лет , ни 15 лет, а 25 лет !!! А она все еще инфантильная как ... Может она даун?
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12k
Владислав Грецов 2 часа назад
в 25 пора бы не виртуальным сексом заниматься....без записи....
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515
Nik-kolla 2 часа назад
Где видео? Друг спрашивает.
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3k
Pterodactyl 2 часа назад
Пока такая муть будет вызывать такой ажиотаж,это будет продолжаться. А женщина очень вовремя подстраховалась полицией.
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5k
Максим Pterodactyl 2 часа назад
ну честно говоря поздновато, надо было делать ДО платежа. как только разговор дошел до доступа к банковским картам сразу надо было к ментам бежать. ну на перед умнее будет.
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12k
хз Максим 3 минуты назад
Бежать на этой стадии бессмысленно, тк менты ей скажут ну и не говори, а вот, когда шантаж начался, тогда самое то.
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
Субботняя ситуация с Дзюбой добавила масла в огонь: не защищен никто, ни знаменитость, ни простой человек....

и любой человек. без мозгов.

у педагога , кроме репутации и понимания того факта что ее работа -это призвание, а не ремесло , мозги должны быть. кроме передачи знаний педагог несет ответственность и за морально-нравственное воспитание подрастающего поколения . интимная жизнь поэтому так и называется , что она интимная. у педагога мозгов должно хватать , чтобы понимать это.
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8k
Antique computer Андрей Дядя 2 часа назад
Да, согласен, но было интересно, как вы это обоснуете.

И вот связи со всем этим я не понимаю, почему гнобили учительницу, которая участвовала в каком-то конкурсе по плаванию и сфоталась в купальнике.
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11k
Андрей Дядя Antique computer 2 часа назад
совершенно разные случаи.

да и в этом примере . с какого перепуга тут аналогию с Дзюбой привели ? неясно . или там играть ему не дают ? бред же. что можно человеку одной профессии - категорически неприемлемо другим. а некоторым можно делать все. даже хайпово и баблосрубательно.

и чего вообще можно стыдиться футболисту сборной россии ? лол. то , что они главные дрочилы и так всем ясно .
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1k
Денис Андрей Дядя Час назад
В школе к ней претензий нет.
А то какой контент смотрит несовершеннолетний в ответственности родителей. Именно они должны контролировать ребенка. Учитель учит.
Ну подрочила она на видео звонке, это ее дело. Утекло в сеть - обидно.
Пойми не надо смешивать профессиональную деятельность и личную жизнь.
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18k
Matrosskin Андрей Дядя 42 минуты назад
Ну ты, Дядя, и дурааак... Свою интимную жизнь педагог никуда не выкладывала (как и Дзюба, так то уж). Это сделал (грозит сделать) совсем другой человек, без ведома . Ничем это не отличается от того, если бы второй партнёр втихаря поставил камеру и снял при очном, так сказать, свершении акта. Или если выбрал профессию учителя, то всё, дальше только под двумя одеялами в миссионерской позе в полной темноте, лучше не снимая ночнушки ?
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11k
Андрей Дядя Matrosskin Полчаса назад
отсутствие воспитания говорит о слабоумии. по поводу твоей невнимательности и домыслов - читай пост еще раз. учительница шалила по видеочату.
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как ловко подтасован сам посыл - "СЛИТЫЕ в сеть", тем самым смешивая в кучу и оправдывая все те нашумевшие случаи размещения непотребства учителями. "Слитые в сеть" и добровольно размещённое по собственной инициативе на всеобщее обозрение материал интимного характера - две огромные разницы. И, опять же, смотря что слито. Слитое видео преступления не оправдывает самого преступления.
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