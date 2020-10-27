Лица в истории: без них вы бы здесь совершенно точно не сидели

Знаете ли вы как выглядят те, кто придумал все это мероприятие в котором вы зависаете часами. спорите, выдвигаете свои требования. мысли. обсуждаете других людей, творите и работаете? А вот они. не все правда, но основной костяк мы собрали. И их надо знать в лицо, потому что без них вы бы здесь не сидели...
Макс Ньюмен (1897–1984) и группа его помощников создала первый цифровой электронный программируемый компьютер «Колосс» (Colossus) для взлома зашифрованных военных немецких радиограмм
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Одним из троих изобретателей знаменитого первого микропроцессора Intel 4004 был Стенли Мазор
Центральную роль в создании первого портативного компьютера массового производства сыграл американский инженер Ли Фельзенштейн, многие разработки которого стали стандартными для персональных компьютеров
Пол Бэран, хотя изначально его имя звучало как Павел Баранов - создатель первой сети, первый, кто до конца разобрался в том, что из себя представляет сеть с коммутацией пакетов
Метод коммутации пакетов — специальный способ коммутации с промежуточным хранением, при котором сообщения разбиваются на небольшие кусочки строго одинакового размера. Эти кусочки, их называют пакетами, снабжены адресом — заголовком, указывающим, куда ему следует двигаться. Затем пакеты отправляются в путь по сети к своему месту назначения, перескакивая с узла на узел. При этом они используют те связи, которые в данный момент наиболее доступны. Если какая-то связь слишком забита данными, некоторые из пакетов отправляются по альтернативным маршрутам. Когда все пакеты добираются до нужного узла, их опять собирают вместе, используя инструкции, записанные в заголовке. “Это напоминает длинное письмо, написанное на десятках открыток. Все открытки пронумерованы и отправлены по одному и тому же адресу, — объясняет Винт Серф, один из основоположников интернета. — Каждая открытка, чтобы попасть в пункт назначения, может выбрать свой маршрут, после чего они опять собираются вместе” (с) книга "Коммутация пакетов: Пол Бэран, Дональд Дэвис и Леонард Клейнрок"
Дональд Дэвис, также работал над коммутацией пакетов и предложил первым использовал старое доброе английское слово packet, “пакет”.
Тим Бернерс-Ли предложил концепцию Всемирной паутины,также в течение двух лет разработал протокол HTTP, язык HTML и идентификаторы URI.
Джозеф Карл Робнетт Ликлайдер, известный в научной и ИТ-среде. Один из создателей сети ARPANET, прототипа Интернета.
Винтон "Винт" Грей Серф - американский учёный в области теории вычислительных систем, один из разработчиков стека протоколов TCP/IP, называемый «отцом интернета»
Роберт Эллиот (Боб) Кан — изобретатель протокола TCP; совместно с Винтоном Серфом — изобретатель протокола IP. Часто именуется в СМИ одним из «отцов интернета».
Питер Дойч написал большую часть ядра операционной системы, создатель Ghostscript, бесплатного программного обеспечения для интерпретатора PostScript и Portable Document Format, технологии Java
Марти Спергель, руководитель M&R Enterprises, создатель модулятора позволяющего подключать к телевизору компьютеры и другие устройства с композитными видеовыходами. поставлял свое изобретение Стиву Джобсу и Apple Inc.
Роберт В Флойд учёный в области теории вычислительных систем, участвовал в разработке Теории программирования ставшей фундаментальным источником информации о разработке алгоритмов
Филип Р. «Фил» Циммерманн-младший - создатель программы Pretty Good Privacy (PGP), наиболее широко используемой в мире программы для шифрования электронной почты.
Джон Постел – один из гениев, решивших множество сложных проблем, с которыми мог бы столкнуться Интернет, ещё до того как мы о них узнали. Его работа, посвящённая стандартам связи, сыграла важнейшую роль в том, как Интернет функционирует в наши дни
И еще немного тех, кто двинут в Интернете свои идеи, сделавшие их известными и богатыми. Состав Яндекса в первые годы своего существования, Россия, 1990-е годы
Авторский пост
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