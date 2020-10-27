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Лица в истории: без них вы бы здесь совершенно точно не сидели

Лица в истории: без них вы бы здесь совершенно точно не сидели (20 фото)

Автор:
27 октября 2020 14:58
Сообщество : Исторические факты
Метки: гении   изобретатели   интересное   интернет   история   исторпические факты   комьютеры   сеть   
1026
20

Знаете ли вы как выглядят те, кто придумал все это мероприятие в котором вы зависаете часами. спорите, выдвигаете свои требования. мысли. обсуждаете других людей, творите и работаете? А вот они. не все правда, но основной костяк мы собрали. И их надо знать в лицо, потому что без них вы бы здесь не сидели...

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Метки: гении   изобретатели   интересное   интернет   история   исторпические факты   комьютеры   сеть   
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18k
Узбекский космонавт 9 минут назад
Эдгар Кодд - создал реляционную модель данных.
Самая важная часть прикладной информатизации.
Эдгар Кодд - создал реляционную модель данных. Самая важная часть прикладной информатизации.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 11 минут назад
Вот, без кого мы бы тут не сидели

Вот, без кого мы бы тут не сидели
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2k
ваня панкин 41 минуту назад
а что среди них делает майкл кейн?..
а что среди них делает майкл кейн?..
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